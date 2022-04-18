В Париже сгорела русская православная церковь

В воскресенье, 17 апреля, в Париже сгорела церковь Святого Серафима Саровского — деревянный православный храм русской традиции, ныне относящийся к Московскому патриархату. Никто не пострадал. Приоритетной версией полиция называет случайное возгорание от свечей.

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На приходском сайте сообщается, что пожар в церкви начался примерно в 16 часов в Вербное воскресенье. Пожарные отметили, что огонь быстро распространился в деревянном здании площадью 250 квадратных метров.

Никто не пострадал. В момент возгорания в церкви не было богослужения. Трое человек успели выйти из храма еще до прибытия пожарных, передает France Bleu.

Стены здания cохранились, но внутри церкви огонь уничтожил почти все. Целыми нашли антиминс, плащаницу и икону «Золотая кадильница» (l’Encensoir d’or) монахини Марии (Скобцовой) — участницы французского Сопротивления, канонизированной в 2004 году Константинопольским патриархатом. Все остальное внутри храма сожжено или сильно повреждено, сообщили в приходе.

Открыт сбор средств на восстановление храма.

Маленькая церковь Святого Серафима Саровского расположена в одном из дворов улицы Лекурб в XV округе Парижа. Храм был построен в 1933 году.

В октябре 2019 года вслед за архиепископом Иоанном (Реннето) приход, ранее пребывавший в составе русского экзархата Вселенского патриархата, перешел под омофор РПЦ МП.

Приоритетная версия — случайное возгорание от свечей

Приоритетной версией полиция называет случайное возгорание. По предварительным данным, прихожане «разместили ткани и зажгли свечи» в церкви при подготовке службы, а затем покинули здание. Об этом агентству France-Presse сообщил источник в полиции.

Для установления причин возгорания пожарные запросили помощь в лаборатории префектуры полиции.

Настоятель церкви протоиерей Николя Чернокрак в комментарии RFI рассказал, что приход в последнее время не получал угроз и не находился в состоянии конфликта. По его словам, в воскресенье в 16 часов, один человек пришел для подготовки вечерней службы, а затем должен был уйти. При этом дверь церкви оставалась открытой, сказал Николя Чернокрак.

«Человек, который готовил храм к службе, зажег там лампадки. Все случилось в течение 15 минут. Когда он ушел, сразу появился огонь. Или кто-то вошел, или что-то случилось. Трудно определить: все произошло в очень короткое время», — говорит глава прихода.

Министр внутренних дел Франции (отвечающий и за вопросы культа) Жеральд Дарманен выразил солидарность с прихожанами.

J’exprime toute ma solidarité aux fidèles de l’église orthodoxe Saint-Séraphin-de-Sarov à Paris qui a été touchée par un incendie cet après-midi. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 17, 2022

Ранее бывший управляющий «русским экзархатом» Константинопольского патриархата архиепископ Иоанн (Реннето), перешедший в 2019 году к РПЦ вместе с рядом западноевропейских православных приходов, написал открытое письмо патриарху Кириллу. Служащий в Париже православный митрополит призвал главу Русской церкви «возвысить голос (…) против чудовищной и бессмысленной войны» и обратиться к политическому руководству РФ с требованием ее прекратить.

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