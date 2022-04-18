Ле Пен и незаконное занятие Конституцией: что грозит иностранцам во Франции в случае победы Марин

В случае избрания Марин Ле Пен президентом Франции, многим иностранцам, вероятно, придется несладко. По крайней мере, она это обещает.

В случае своей победы на президентских выборах представительница крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обещает изменить законодательство страны для того, чтобы прописать в нем такое понятие как «национальное предпочтение». В этом случае живущие в стране иностранцы могут фактически стать людьми «второго сорта». Эммаюэль Макрон обвинил свою соперницу в попытке незаконного изменения Конституции.

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В чем заключается предложение Марин Ле Пен

Идея не нова, и озвучивалась представителями лепеновского «Нацфронта» (ныне — «Национальное объединение») еще в 80-е годы. На прошлых президентских выборах, в 2017-м, Марин Ле Пен тоже предлагала эту же «опцию» — под названием «национальный приоритет» (priorité nationale).

Сейчас она чаще использует формулировку préférence nationale («национальное предпочтение», «национальный приоритет»).

В случае избрания в Елисейский дворец, Ле Пен намерена вынести на референдум 18-статейный законопроект «гражданство-идентичность-иммиграция». Он направлен на пересмотр «всего законодательства, применимого к иностранцам», и на включение «национального предпочтения» в Конституцию.

В этом случае потребуется также утвердить «примат французского права» над международным и, соответственно, над подписанными Францией международными соглашениями.

Что касается конкретных последствий воплощения в жизнь этих законодательных инициатив, то, по задумке госпожи Ле Пен, они дадут французам многие новые преимущества перед иностранцами.

В частности, в случае если француз и иностранец претендуют на одно и то же рабочее место или на одно и то же социальное жилье — приоритет должен априори отдаваться гражданам Франции.

Семейные пособия и доступ к государственным рабочим местам будут «зарезервированы для французов».

Лидер «Национального объединения» также хочет лишать французского вида на жительство любого иностранца, который не работает год или более. Высылке из страны должны подвергаться и иностранцы, совершившие правонарушения.

Кроме того, Ле Пен планирует запретить приезд на постоянное место жительства во Францию по линии «воссоединения семей», грозится ограничить право на предоставление убежища, отменить право на получение французского гражданства по факту рождения во Франции, сократить сроки действия «видов на жительство»…

«Все делалось за спиной народа, против его воли и, что еще хуже, часто путем наглой лжи о политике (ассимиляции) […]. Со мной (во главе государства — Прим. RFI) решать будут французы, и я буду применять их решение», — заявила она, пообещав, что изменения в законодательство будут внесены по итогам референдума.

Лишение иностранцев тех прав, которые они имеют сегодня, сэкономит французской казне 16 миллиардов евро в год, уверяет госпожа Ле Пен.

Есть ли угроза для иностранцев и законны ли подобные изменения

При этом, напоминает Le Monde, нет никаких публичных данных о размерах помощи, выплачиваемой гражданам различных стран (в данном случае это важно, потому что под категорию «иностранцев» госпожа Ле Пен собирается подводить только неграждан ЕС). «Это принцип французской солидарности: мы не классифицируем людей по их национальности, пока они отвечают условиям доступа к правам», — подтвердили газете в офисе министра солидарности и здравоохранения Оливье Верана.

Само издание подсчитало, что если в общей сложности на различные пособия из бюджета Франции тратится около 44 миллиардов евро в год, и 13% из них получают иностранцы (сюда включаются и граждане ЕС, и граждане других стран), то самое большее, что «отдается» из казны «чужакам» — это 6,3 млрд. И это без учета того, что с заработных плат иностранцев точно так же вычитаются социальные взносы, а кроме того, многие из этих людей платят налоги. Не говоря уже о том, что многие иностранцы, переезжая, привозят во Францию деньги, заработанные (или не заработанные) за границей.

И только 10% иностранных домохозяйств, по данным CNAF (Национальная касса по выплате семейных пособий), получают французские пособия. Так что проблема сильно преувеличена популистами — в электоральных целях.

В случае включения понятия «национального предпочтения» в законодательство будут ущемлены права как минимум сотен тысяч легально живущих во Франции иностранцев.

Кроме того, подобное решение противоречит не только Конституции Франции и международным нормам, но и самой французской идентичности, заявляет в интервью газете Le Monde юрист, почетный профессор университета Париж-I-Пантеон-Сорбонна, специалист по конституционному праву Доминик Руссо.

«Декларация прав человека 1789 года […] закрепляет принцип равенства в конституционной идентичности Франции, — напоминает юрист. — Этот принцип неоднократно разъяснялся Конституционным Советом — в 1990-м, 1991-м и 1993-м годах. Совсем недавно, в 2011-м, он (Совет) определил конституционный статус иностранцев, признав за ними те же права, что и за гражданами страны в отношении осуществления основных прав. Таким образом, „национальное предпочтение“ стало бы радикальным разрывом с идентичностью Франции».

Напомним также, что «Свобода, равенство, братство» — национальный девиз Французской республики, которая — несмотря на определенные ошибки и просчеты — долгие десятилетия была и остается территорией успешной ассимиляции мигрантов со всего мира.

Кроме того, в случае лишения иностранцев права на получение пособий они будут вдвойне дискриминированы в экономическом плане: то есть, лишатся льгот, которые останутся доступны французам, продолжая при этом, так же, как и французы, платить налоги и социальные взносы, отмечает Лионель Раго, профессор экономики Университета Париж-Нантер и специалист по международной миграции.

Действующий президент Макрон также атакует предложение своей конкурентки.

«Президентские выборы не стоят того, чтобы менять режим», — заявил он в вышедшем в понедельник 18 апреля интервью радиостанции France Culture. Глава государства подверг критике обещание Марин Ле Пен изменить Основной закон посредством референдума.

«Реформировать Конституцию путем референдума» — в данном случае «не соответствует Конституции, что является проблемой», — сказал Макрон, подчеркнув, что «другие делают это в других странах, это очень хорошо сделано в Венгрии, это позволяет менять режим вручную, но я осуждаю это».

Бросив таким образом камень в огород венгерского премьер-министра Орбана, главного европейского союзника Ле Пен (кредит на проведение кампании она, к слову, получила в венгерском банке), Макрон подчеркнул, что сам не намерен пользоваться авторитарными приемами популистов, а будет оставаться в рамках правового поля: «Между мною и крайне правым кандидатом есть глубокий раскол, и он заключается в том, что я выступаю за реформирование Конституции при соблюдении норм Конституции».

AFP напоминает, что действующее французское законодательство не позволяет менять Конституцию просто посредством референдума.

Изменение Основного закона описано в конституционной статье 89, которая гласит, что сначала за проект изменения должны проголосовать обе палаты парламента (Нацсобрание и Сенат). А затем — либо референдум, либо президент созывает Конгресс (то есть одновременно сенаторов и депутатов), который должен проголосовать за изменения не менее чем тремя пятыми от числа поданных голосов.

Конечно, нельзя назвать предложенные выше сценарии невозможными — если предположить, что 24 апреля госпожа Ле Пен выиграет президентские выборы. Хотя практически невозможно представить, что даже в этом случае у нее будет необходимое большинство в обеих палатах парламента.

Вероятно, понимая это, Марин Ле Пен предлагает задействовать не 89-ю, а 11-ю статью Конституции, в которой говорится: «Президент Республики, по предложению правительства […] или по совместному предложению двух палат парламента, […], может вынести на референдум любой законопроект, касающийся организации государственной власти, реформ, связанных с экономической или социальной политикой страны и государственными службами, […], или направленный на разрешение ратификации договора, который, не противореча Конституции, может повлиять на функционирование институтов».

Но проблема в том, что внести в законодательство понятие «национальное предпочтение» (или «национальный приоритет», не суть важно) посредством простого принятия закона на референдуме тоже не получится — так как установление подобного «приоритета» противоречит преамбуле Конституции, а также еще как минимум шести статьям Основного закона.

К тому же, согласно решению Конституционного совета (2000 г.), он может определять, является ли организация референдума по определенному вопросу конституционной или нет.

Впрочем, как известно и из отдаленной истории Франции, и из современной истории России (в близких отношениях с руководством которой Макрон тоже обвиняет Ле Пен), любую Конституцию можно поменять вопреки самой Конституции. Были бы только авторитарный правитель, слабая оппозиция и безмолвное население.

Впрочем, даже если допустить, что случится первое, то второго, и особенно третьего от современной Франции вряд ли стоит ожидать. А значит, иностранцы пока быть спокойны.

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