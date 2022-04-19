Перед прошлыми президентскими выборами Марин Ле Пен считала, что встреча с Путиным — большое преимущество (на фото: Кремль, 24.03.2017). Перед нынешними — пытается избегать упоминаний «неудобного» союзника, развязавшего полномасштабную войну в Европе.

Французские выборы выходят на финишную прямую — в среду, 20 апреля, состоятся единственные дебаты между Эмманюэлем Макроном и Марин Ле Пен, но еще до их проведения команда действующего президента ясно обозначила чуть ли не главную свою претензию к противной стороне. Макрон и его приближенные по максимуму используют тему «близости» госпожи Ле Пен к российской власти. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь вообще заявил, что для Марин Ле Пен «зверства, которые мы констатируем в Украине» — всего лишь «деталь истории».

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Господин Атталь таким образом сделал отсылку к широко известному заявлению отца Марин Ле Пен.

Жан-Мари Ле Пен заявил еще в 1987 году (а затем повторял то же самое в разные годы — в последний раз в 2015-м, что и стало поводом для его исключения из партии по решению самой Марин Ле Пен, которая начала операцию по «дедьяволизации» «Нацфронта»), что газовые камеры были «лишь деталью истории Второй мировой».

«Зверства в Украине — это деталь истории для Марин Ле Пен, если использовать формулировку этой партии», — заявил Габриэль Атталь 18 апреля в эфире канала France 2.

Отвечая на замечание ведущего о том, что фразу эту произносила все-таки не Марин Ле Пен, а ее отец, господин Атталь начал отвечать: «Когда говорят (Марин Ле Пен — Прим. RFI), что Франция станет (военным) союзником России — как только этот конфликт прекратится…». Но не успев договорить, вынужден был дать ответ на еще один уточняющий вопрос ведущего, сказав: для кандидатки от «Нацобъединения» дипломатия — это «волшебная грифельная доска» (детская игрушка, на которой пишут или рисуют стилусом, и с которой можно легко и быстро все стереть — Прим. RFI).

Когда ведущий спросил...:

— А Россия больше не будет союзником (Франции), если Эмманюэль Макрон (переизберется)?.. Или, скорее, партнером для дискуссии…

...Атталь ответил:

— Но это не одно и то же […]. Быть военным союзником — означает, что вы поддерживаете (друг друга) в конфликтах. Быть партнером — это уже другое дело. И я хочу сказать:

наблюдая то, что происходит сегодня в Украине — убийства, изнасилования, зверства, которые совершены — я хочу сказать, что с трудом видно, как в ближайшее время (Россия) снова может стать партнером.

— Считаете ли вы, что постоянные атаки, которые вы совершаете в течение полутора месяцев — с тех пор, как началась война в Украине — против Марин Ле Пен и ее прошлой дружбы с Владимиром Путиным — что это в конечном итоге плодотворно в электоральном смысле […] — потому что пока она от этого абсолютно не пострадала? — спросил ведущий (не уточнив, как он узнал что Ле Пен «не пострадала»).

— Я не атакую. Я констатирую. И я делаю это не исходя из электоральной логики. Я подаю сигнал тревоги французам, — ответил официальный представитель правительства Франции. — С начала этого конфликта мы констатируем, что Марин Ле Пен — у которой долг перед Россией, давшей ей кредит и которой (уже много лет) запрещено пребывание в Украине, потому что она была квалифицирована украинскими властями […] как пропагандистка Кремля — отказалась от того, чтобы ее команда в Европарламенте проголосовала за санкции против России…

И прекрасно видно, чем могла бы стать Франция, если бы Марин Ле Пен была избрана. Мы были бы союзниками России, и вместо того, чтобы поставлять вооружение и гуманитарную помощь Украине, чтобы она могла выстоять против России, поставляли бы оружие России, чтобы атаковать Украину.

Вот что такое военный альянс. Так что, конечно, нужно, чтобы французы это осознавали.

Накануне, 17 апреля, Габриэль Атталь заявил в эфире программы Questions politiques, где ему оппонировал Жордан Барделла (и.о. председателя «Нацобъединения»): в вашей партии «Путин — везде». Уточнил: «Он — в ваших банковских счетах, в ваших листовках и в вашей программе, потому что вы предлагаете альянс с Россией».

«Реальность в том, что есть две ясные позиции. Один кандидат, Эмманюэль Макрон, который хочет продолжать быть голосом Европы перед лицом Путина. И кандидатка, Марин Ле Пен, которая станет голосом Путина в Европе (в случае избрания)», — предупредил Атталь.

«Мы видели (после 24 февраля), что со стороны Эмманюэля Макрона была проявлена абсолютная ясность в том, чтобы изобличить эту войну, (пытаться) положить ей конец, и что с другой стороны — со стороны Марин Ле Пен и ее „армии“ — абсолютный отказ принять санкции, необходимые для того, чтобы положить конец этой войне».

Марин Ле Пен действительно сказала, что хотя и «не против» уже принятых санкций, но категорически не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ — заверив, что высказывает такую позицию якобы только потому, что это сильно ударит по благосостоянию французов.

В вопросе санкций против РФ правительство Франции, действительно, проявляет более жесткую позицию, чем ультраправая претендентка на Елисейский дворец. Не касаясь пока вопроса эмбарго на газ (от которого Европа зависит значительно больше, чем от российской нефти), министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил 19 апреля в эфире радио Europe 1: «Когда вы видите, что происходит в Донбассе, как никогда необходимо прекратить импорт нефти из России». И, «конечно, мы его (эмбарго) подготавливаем», — анонсировал министр (О том, какие страны ЕС пока блокируют это решение, Ле Мэр говорить отказался).

Сам Эмманюэль Макрон заявил 18 апреля, что Путин и Асад — «два больших друга одной большой подруги ультраправых».

А во время своего главного предвыборного митинга в Марселе 15-го числа упомянул о российских «связях» своей соперницы дважды — сначала обвинив ее в намерении «развести Германию и Францию, выйти из Совета Европы, (создать) военный альянс с Россией», а затем в том, что она хотела «ввести (французам) хлорохин и российскую вакцину».

Эмманюэль Макрон, конечно, забыл, что и сам «не исключал» в первое время — на фоне дефицита вакцин — что российский «Спутник» может быть однажды одобрен для использования во Франции.

Безусловно, Макрон был сдержан в своих комментариях и не стал лоббистом российской вакцины, которую Путин пытался превратить в дипломатическое «оружие».

И безусловно, та позиция, которую действующий президент Франции занимал в отношении Путина по всем другим вопросам (пытаясь, до войны, выстроить с ним «требовательный диалог»), разительно отличается от энтузиазма, с которым Марин Ле Пен одобряла практически любые действия Кремля (даже во время этой войны она старается не переходить «красных линий»).

Но при подготовке к теледебатам госпожа Ле Пен наверняка припасет какие-то аргументы, чтобы, при необходимости, попытаться доказать, что и ее соперник был вовсе не всегда таким уж принципиальным в отношениях с «дорогим Владимиром».

Макроны принимают Владимира Путина в летней резиденции французских президентов, форте Брегансон. 19.08.2019 AP - Alexei Druzhinin

Узнать о том, как ей это удастся, можно будет уже завтра, 20 апреля, начиная с 20:00 по парижскому времени.

18 апреля, во время своего предвыборного визита в Нормандию, Марин Ле Пен выразила надежду на то, что теледебаты не станут «поводом для распространения fake news», «которые я услышала сегодня из уст господина Атталя».

Возможно, именно к этой категории она и отнесет попытки Эмманюэля Макрона поговорить о ее связях с Кремлем. Если, конечно, президент не решит сделать паузу в обсуждении этого вопроса.

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