Дуэль № 2: Ле Пен и Макрон сойдутся в рамках телевизора. Главные подробности предвыборных дебатов

Марин Ле Пен заявляет, что учла все ошибки, совершенные ею на дебатах-2017 (на фото).

Сегодня с 21:00 миллионы французов будут смотреть на главную политическую дуэль пятилетки: дебаты между Макроном и Ле Пен перед вторым туром президентских выборов. Два с половиной часа взаимных атак, сдерживаемых ведущими. Пять лет назад Ле Пен откровенно провалила дебаты, что отчасти и предопределило ее разгромное поражение. Сегодня ультраправая кандидатка настроена на реванш, чтобы попытаться достичь практически невозможного — въехать в Елисейский дворец и взять власть над Францией как минимум на 5 лет.

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Шансы у нее на этот раз чуть выше, чем перед дебатами-2017: последние соцопросы (до проведения теледуэли) дают ей во втором туре от 43,5% до 45%.

Много — для достойного поражения и явно недостаточно для победы.

Чтобы на нее надеяться, госпожа Ле Пен должна сотворить какое-то чудо — либо побить господина Макрона его же оружием — умением ярко и аргументированно вести дебаты, молниеносно реагируя на выпады противника, либо, как она это уже пыталась сделать в 2017-м (и неудачно) вытащить на свет какой-нибудь компромат на действующего президента и убедить публику в его важности и подлинности.

Согласно результатам опроса, опубликованным накануне, 14% респондентов намерены смотреть эти дебаты с целью «определиться, за кого голосовать во втором туре». Еще 12% заявили, что в зависимости от того, как пройдет дуэль, они решат, стоит ли вообще идти на избирательный участок.

Как они готовились

Пять лет назад за телевизионной схваткой — а точнее за хладнокровным риторическим «избиением», которое устроил молодой кандидат Макрон своей агрессивно звучавшей и плохо подготовленной сопернице — наблюдали 16,5 млн телезрителей или примерно четверть населения страны. Перед сегодняшним столкновением в прямом эфире госпожа Ле Пен заявила, что учла все ошибки и «абсолютно спокойна».

У Марин Ле Пен «теперь есть опыт, она много работала, она разбирается в вопросах», — заявил вице-президент ее партии («Национальное объединение») Луи Алио.

Макрон также неоднократно заявил после первого тура, что «ничего еще не решено» и пообещал «серьезно» подойти к дуэли.

«Стратегия „всё, кроме Ле Пен“ больше не работает. По крайней мере частично. […] Это действительно проект против проекта, аргумент против аргумента […], по всем вопросам, которые абсолютно жестко отделяют нас от проекта Марин Ле Пен: по Европе, по отношениям с другими, по экономике, по социальным вопросам, по налогообложению, словом, по всему», — рассказал несколько дней назад депутат президентского большинства, председставитель партии «Вперед, Республика!» Ролан Лескюр в эфире RFI.

По данным радио RTL, Марин Ле Пен потратила два последних дня на подготовку к дебатам — и для этого уехала, вместе с несколькими членами штаба, в загородный дом одного из своих советников. Как сообщил несколько дней назад источник из партии «Национальное объединение»,

Ле Пен должна была проводить тренировки, ведя полноценные дебаты со спарринг-партнером, ровесником действующего президента, «даже немного похожим на него».

Кроме того, к кандидатке приезжали эксперты для работы над каждой темой в отдельности.

Команда Эмманюля Макрона, в свою очередь, «препарировала программу кандидатки от „Нацобъединения“, чтобы выявить недостатки. Цель — развенчать образ Марин Ле Пен как защитницы покупательной способности французов», — сообщил источник радиостанции France Info.

(Напомним, что именно «повышение покупательной способности» французы на этих выборах ставят на первое место в списке своих приоритетов).

Матч будет напряженным, выразил опасение один из членов макроновского штаба: «Если мы „сыграем вничью“, напряжение (перед вторым туром) будет очень высоким».

Поэтому, чтобы «превзойти» Ле Пен, планируется «большая подготовка»* с помощью некоторых министров.

Цель — «преследовать» соперницу «по существу». Не может быть и речи о нападках на личность Марин Ле Пен, только на ее предложения, заверил источник. Президент, которого часто обвиняют в «высокомерии», также постарается сохранить максимальное спокойствие и продемонстрировать уважительное отношение к своей оппонентке. Которая, в свою очередь, намерена превратить второй тур в референдум «против Макрона».

Как пройдет шоу

Начавшись в 21:00 (22:00 по киевскому, а также по московскому времени), шоу должно продлиться два с половиной часа.

Начнет, как сообщил организующий трансляцию телеканал TF1, Марин Ле Пен. Ей же будет дано и последнее слово. То есть, по всем законам пиара — у нее более привилегированное положение. Сидеть она будет «с правой стороны экрана».

Каждый кандидат выскажется по следующим темам: покупательная способность, безопасность, молодежь, международная политика, конкурентоспособность, окружающая среда, социальная модель и управление, рассказал AFP директор новостей France Télévisions Лоран Гиймье.

Вести дебаты будут известные политические журналисты Леа Саламе (канал France 2) и Жиль Було (канал TF1).

🔴 Mercredi en direct à 21h, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront face à face pour le grand débat de l'entre-deux-tours de la Présidentielle 2022.



Les deux candidats répondront aux questions de @LeaSalame (France 2) et @GillesBouleau (TF1). #2022LeDébat pic.twitter.com/aOPxQmKYwg — France 2 (@France2tv) April 19, 2022

Задача ведущих — «соблюдать абсолютное равенство времени выступления и абсолютную беспристрастность». «Мы являемся гарантами проведения [дискуссии]. Дебаты — это не (полная) свобода действий», — резюмировал Жиль Було.

Леа Саламе рассказала, что представители избирательных штабов обоих кандидатов подошли к подготовке вечера чрезвычайно серьезно: «Есть вопросы о температуре в студии […], о том, будут ли они стоять или сидеть, расстоянии между ними и между каждым из них и нами». «Обсуждается каждая микродеталь, — объясняет журналистка. — И это меня не шокирует, потому что на кону игры — их жизни и будущее страны. Они не могут ничего оставить на волю случая».

Как сообщает RTL, в понедельник состоялся первый обмен мнениями команды Ле Пен с командой Макрона (по видеосвязи) «для обсуждения сценографии».

Какое влияние оказывают дебаты на результат

Теледебаты между победителями первого тура президентских выборов проводятся во Франции с 1974 года.

«В прошлом мы никогда не видели дебатов, которые бы переломили ход голосования», — отметил Матье Галлар, директор по исследованиям соцслужбы Ipsos в интервью изданию HuffPost. «Мы часто говорим о (знаменитых) дебатах 1974 года между Миттераном и Жискар д’Эстеном, но разрыв между ними был очень мал. Мы не можем знать наверняка, какую роль сыграли дебаты в исходе выборов», — продолжил специалист.

«Единственные дебаты, которые действительно серьезно изменили результат, были в 2017 году. Потому что Марин Ле Пен проиграла даже со (значительно**) большим счетом, чем должна была проиграть. Но это все равно не изменило порядок на финише», — подчеркнул Маттье Галлар, предсказывая, что одна только телевизионная дуэль вряд ли может изменить порядок прихода к финишу и на этот раз.

А выигрывает пока, по всем прогнозам, Макрон.

«Даже если волатильность на выборах растет (например, в этом году в первом туре было как никогда много избирателей, которые не могли определиться до самого последнего момента — Прим. RFI), дебаты, которые проводятся за несколько дней до голосования, сами по себе не могут переломить тенденцию», — уверен социолог.

Узнать, как все будет на самом деле в этот раз, мы сможем уже в первые часы после завершения дебатов, когда социологи измерят оценку, выданную французскими избирателями: кто был убедительнее — Макрон или Ле Пен.

И спрогнозируют, насколько это может сказаться на итоговом раскладе голосования.

Второй тур выборов пройдет в воскресенье, 24 апреля.

*При этом Макрон не отменил президентские дела — в частности, накануне дебатов участвовал в проведенной по инициативе президента Байдена видеоконференции по ситуации в Украине, а утром в день дебатов, как обычно, провел заседание Совета министров.

**В 2017-м до дебатов Марин Ле Пен предрекали около 41%. Но в результате неудачной для себя телевизионной дуэли Ле Пен могла потерять до 5-6%, оценивали социологи.

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