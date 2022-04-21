Вечером в среду, 20 апреля, в преддверии второго тура президентских выборов, действующий глава Французской Республики Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» (бывший «Нацфронт») Марин Ле Пен провели теледебаты. Одной из основных тем в споре двух политиков стали отношения с Россией и война, развязанная РФ в Украине.

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Дебаты, прошедшие за четыре дня до второго тура президентских выборов, являются традиционной встречей французских кандидатов на высший пост исполнительной власти перед решающим голосованием. Теледебаты всегда собирают большую зрительскую аудиторию, а некоторые весомые фразы, сказанные кандидатами, вошли в историю Франции. В этот раз дебаты продлились 2 часа 45 минут.

Их важность в этом году определяется большим количеством не определивших свой выбор избирателей. Согласно опросу Ipsos-Sopra Steria для Franceinfo и издания Le Parisien, среди избирателей Жан-Люка Меланшона, пришедшего третьем в первом туре предвыборной гонки, 44% по-прежнему не определили свой выбор. Их голоса могут оказаться решающими на втором туре.

Макрон и Ле Пен уже встречались на теледебатах в 2017 году, на прошлых президентских выборах. Исход предыдущей встречи определил результаты голосования. Макрон вышел из «соревнования» победителем- многие зрители пришли к мнению, что Ле Пен проявила незнание французской экономики и политических институтов, а также была неконструктивна и излишне эмоциональна.

В этот раз встреча прошла мирно и даже закончилась обменом формулами любезности. «Мы в этот раз вели себя гораздо лучше», — сказал Макрон, обращаясь к своей собеседнице. «Мы постарели», — ответила Ле Пен со смешком. — «По вам этого не скажешь, — продолжал Макрон, — а вот по мне очень хорошо видно». Но даже этот комплимент комментаторы сочли проявлением надменности, в которой часто упрекают Макрона. В студии канала France 2 прозвучало мнение, что за словами президента прятался намек на серьезные государственные дела, которых у Марин Ле Пен пока нет.

Глава «Национального объединения» в этот раз была спокойна и сдержанна, а президент, наоборот, позволил себе более эмоциональную, чем в прошлый раз, позицию по отношению к собеседнице. Во время разговора он большей частью вел «атакующую» линию, тогда как Ле Пен — оборонительную.

Президент старался доказать непоследовательность и несостоятельность программы Ле Пен, тогда как крайне правая кандидатка критиковала результаты первой пятилетки Макрона.

«Вы зависите от России»

Нападение России на Украину ожидаемо стало одной из главных тем дебатов. К ней кандидаты приступили сразу после обсуждения экономического положения в стране.

С самого начала войны французский президент резко осудил действия России и выступил в поддержку европейских санкций. Начиная с 24 февраля Макрон чаще, чем любой другой западный лидер, вел с Путиным телефонные разговоры. Это было связано, в частности, с тем, что Франция в настоящее время возглавляет Евросоюз. Общение прекратилось после того, как мир увидел фотографии из освобожденной Бучи, свидетельствующие о совершенных российскими вооруженными силами преступлениях.

Марин Ле Пен — один из европейских политиков, чье имя наиболее тесно связано с Россией и Владимиром Путиным. Перед прошлыми выборами она говорила, что не верит в незаконность аннексии Россией Крыма, о чем ей и напомнил на дебатах Эмманюэль Макрон. Предметом разговора стал также кредит в 9 миллионов евро, который партия Ле Пен получила в 2014 году в Первом чешско-российском банке и который продолжает выплачивать.

Издание «Медиапарт», расследовавшее историю с кредитом, отмечало, что после того, как Марин Ле Пен возглавила партию «Нацфронт», во Франции началась кампания по лоббированию российских интересов. Ле Пен и члены ее партии неоднократно посещали Москву и выражали «восхищение» Владимиром Путиным. На референдуме о независимости Крыма советник Ле Пен по иностранным делам был наблюдателем.

«Вы зависите от России и вы зависите от господина Путина», — сказал Макрон, обращаясь к Ле Пен — «Когда вы обращаетесь к Путину, вы не разговариваете с главой другого государства, вы говорите с вашим банкиром».

Ле Пен, признав существование кредита, объяснила это тем, что «ни один французский банк не хотел давать кредит» ее партии. При этом она отказалась признать какую-либо «зависимость» и заявила, что считает себя «полностью свободной женщиной».

Во время дебатов она также осудила действия России и признала необходимость помощи Украине и приема украинских беженцев на территории Франции. «Это не та позиция, которой придерживаются ваши депутаты в Европарламенте», — заметил Макрон.

Необъявленный конец ЕС

Вслед за войной в Украине кандидаты перешли к обсуждению внутриевропейских отношений. Обе темы оказались тесно связаны, поскольку Макрон начал обсуждение с заявления о поддержке Киева, как в области поставки оружия, так и в финансовой помощи и приеме беженцев. А лучший способ обеспечить безопасность французов в долгосрочной перспективе, — сказал президент, — это построить сильную Европу, которая выступит единым фронтом против Москвы и будет иметь вес в международной дипломатической игре.

Марин Ле Пен, на протяжении своей политической карьеры защищавшая выход из еврозоны, постаралась защитить свой проект «Европы наций», который состоит в реконструкции Евросоюза. Лидер «Национального объединения», на протяжении своей политической карьеры заявлявшая о намерении вывести Францию из Евросоюза, высказалась на этот раз о желании изменить его политику. И вызвала возражения Макрона, напомнившего ей, что «за столом» в Европе сидят представители 27 стран, и подобные решения не могут быть односторонними. Президент сказал, что по сути это и будет означать необъявленный конец ЕС.

Налоги, безопасноть, иммиграция

Дебаты начались с обсуждения покупательной способности французов и, в первую очередь, роста цен на энергоносители и налогов. После международной политики кандидаты перешли к пенсионной реформе и бедственному положению французских больниц, а также к экологии и школьному образованию. Борьба за с потеплением климата — одна из важнейших тем для молодых избирателей, проголосовавших за Жан-Люка Меланшона, именно их голоса кандидаты стараются получить на втором туре.

Спор разгорелся, в частности, вокруг ветряных двигателей, против которых выступила Марин Ле Пен, назвав их бесполезными устройствами, которые портят французские пейзажи. Макрон назвал Ле Пен «климато-скептиком», подчеркнув тем самым, что она не верит в глобальное потепление. Крайне правая кандидатка возразила против такого определения и в ответ назвала Макрона «климато-лицемером», который поддерживает доставку товаров во Францию за тысячи километров, а не местное производство. Оба политика согласились с необходимостью увеличить во Франции количество атомных электростанций.

Под конец дебатов кандидаты перешли к обсуждению иммиграции, безопасности и ислама. Марин Ле Пен призвала ввести запрет на ношение женщинами мусульманских платков, а также еще раз уверила избирателей, что намерена бороться с незаконной иммиграцией. Она напомнила, что одно из главных предложений в ее программе- проведение референдума по вопросам иммиграции и об изменении Конституции с целью ввести в нее понятие «французского приоритета».

«Мы столкнулись с настоящим варварством, настоящей дикостью, — сказала глава «Национального объединения», для которого безопасность и иммиграция являются исторически традиционными темами. «Так больше невозможно. Какова причина? Анархическая и массовая иммиграция». Ле Пен призвала «любить» полицию и установить для полицейских «презумпцию самообороны».

Эмманюэль Макрон упрекнул свою противницу в том, что та совместила воедино разные темы — от ислама до иммиграции и терроризма, — и призвал ее не путать ислам с исламизмом. «Вы [предложенными действиями ] развяжете гражданскую войну», — сказал он.

По поводу референдума он отметил, что «избрание [на пост президента] суверенным народом не дает права изменять Конституцию, не уважая ее, потому что Конституция и является самой основой выборов. «

«Народ суверенен — от него зависит возможность напрямую изменить Конституцию», — ответила Марин Ле Пен, сказав, что считает организацию референдума законной, но прежде всего демократичной.

Что изменилось после дебатов?

На первом туре Макрон получил 27,85% голосов избирателей, Ле Пен — 23,15%. После дебатов, согласно опросу Elabe для L’Express, BFM и SFR, проведенному в конце программы среди 650 зрителей, 59% опрошенных сочли Эммануэля Макрона более убедительным. На вопрос, кто из двух кандидатов обладает наибольшим количеством качеств, необходимых для главы государства, 53% респондентов высказались в пользу Эммануэля Макрона, 28% предпочли Марин Ле Пен, а 19% сказали, что ни один из кандидатов не имеет необходимых навыков.

В вопросе о том, кто способен лучше объединить французов, голоса также разделились в пользу президента -36% против 31%. Кроме того, Эммануэль Макрон показался чуть более искренним, 36% против 34%, и более динамичным, 49% против 31%.

Марин Ле Пен комментаторы и зрители упрекали в недостаточной подготовленности к руководству государством и в поверхностном знании устройства государственных институтов. Макрону ставили в вину «высокомерие» и снисходительный, «учительский» тон. Политолог Филипп Моро-Шевроле на страницах Le Parisien заметил, что Ле Пен проиграла по сути дебатов, но выиграла в «маленьких фразах», которые остаются в памяти. По его словам, президент покорял своим безупречным знанием предмета, о котором шла речь, и точностью, а его противница — улыбкой, спокойствием и «близостью к народу». — «В ней так и видишь обычную пятидесятилетнюю женщину, которая утром отводит своих детей в школу и затем идет на работу».

Окончательный выбор сделают избиратели в воскресенье, 24 апреля.

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