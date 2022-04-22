Крайне правые на пороге власти: Франция готовится ко второму туру выборов

Предвыборные афиши Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен. Второй тур выборов пройдет во Франции 24 апреля 2022 года.

24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Последние опросы общественного мнения предсказывают победу действующему президенту Эмманюэлю Макрону. За него готовы голосовать по разным данным от 54 до 56% избирателей. Однако шансы крайне правой Марин Ле Пен велики как никогда.

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Что волнует французов больше всего

На первом месте среди забот французских избирателей — покупательная способность. Согласно опросам общественного мнения, сделанным незадолго до первого тура выборов, 57% французов называют покупательную способность своим главным приоритетом. Тревога усиливается ростом цен на энергоносители на фоне российского вторжения в Украину. Именно вопросом о покупательной способности открылись теледебаты между двумя кандидатами, прошедшие в среду, 20 апреля.

Марин Ле Пен делает селфи со своими сторонниками в Аррасе, 21 апреля 2022 года. AP - Michel Euler

На втором месте — тема здоровья (28%). Это связано в первую очередь с пандемией коронавируса. Тема Covid-19 занимает существенно меньше места в общественном пространстве, однако во Франции продолжают фиксировать более 100 тысяч новых случаев и более ста смертей ежесуточно, связанных с ковидом.

На третьем месте — тема пенсий (24%), за которыми следуют экология (22%), а уже потом вопросы иммиграции и безопасности (19%).

Что во Франции думают о войне России с Украиной

Полномасштабное российское военное вторжение в Украину 24 февраля серьезно отразилось на французской предвыборной кампании. Действующий президент Эмманюэль Макрон по-настоящему включился в кампанию лишь незадолго до первого тура выборов. В течение полутора месяцев до этого французский лидер большую часть своего времени посвящал международным вопросам, в частности попытке повлиять на своего российского коллегу Владимира Путина. Регулярные телефонные звонки Макрона Путину положили начало серии мемов, однако существенного результата так и не принесли.

Марин Ле Пен осудила российскую агрессию в Украине, однако продолжила поддерживать аннексию Крыма и выступила против санкций в отношении Москвы, в частности против эмбарго на российские нефть и газ. По ее словам, такие меры скажутся на покупательной способности французов, которым придется дороже платить за отопление и бензин.

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Тема отношений с Россией стала одной из центральных в ходе предвыборных дебатов между двумя кандидатами. «Когда вы обращаетесь к Путину, вы общаетесь не с главой другого государства, вы общаетесь с вашим банкиром», — заявил Эмманюэль Макрон, обращаясь к Марин Ле Пен.

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Однако сторонники крайне правой кандидатки не изменили своего мнения в связи с войной. Более того, согласно опросу французского института изучения общественного мнения Ifop, опубликованному в конце марта, каждый второй француз склонен верить тем или иным аргументам кремлевской пропаганды. «Несмотря на опровержения СМИ и властей, несмотря на всю работу по фактчекингу, большое число французов остаются подвластны влиянию путинского дискурса, оправдывающего вторжение в Украину», — отмечал руководитель политического отдела Ifop Франсуа Краус (François Kraus).

Президент России Владимир Путин и глава французского Нацфронта Марин Ле Пен на встрече в Кремле, 24 марта 2017 г. Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

По данным этого опроса, 10% французов полагают, что «сегодня Украиной управляет хунта, в состав которой входят неонацистские движения». 28% думают, что российское военное вторжение «поддерживают русскоговорящие жители Украины, которые хотят избавиться от преследований», и еще 30% считают, что Запад «поддерживал стремление Украины вступить в НАТО».

Однако, несмотря на эти цифры, Франция продемонстрировала небывалую солидарность с украинскими беженцами.

Борьба с крайне правыми перестала быть прерогативой французских левых

21 апреля 2002 года, основатель «Национального фронта» и отец Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пен прошел во второй тур выборов. Он получил 16,86% голосов, на несколько десятых процента обойдя кандидата от Соцпартии Лионеля Жоспена. Впервые в истории Франции крайне правые могли прийти к власти. Это вызвало в стране неслыханную волну протестов. В них участвовали тысячи человек. Правые и левые объединились в «республиканский фронт», чтобы не позволить крайне правому кандидату стать президентом.

Парижская акция протеста против кандидатуры Жан-Мари Ле Пена 1 мая 2002 года. © Laurent Van Der Stockt/Gamma-Rapho/Getty Images

Пять лет назад, когда Марин Ле Пен вышла во второй тур, это не стало неожиданностью, но по-прежнему вызвало у большинства французов резкое отторжение и шок. Обращаясь к французам после своего избрания в 2017 году, Эмманюэль Макрон обещал, что сделает все возможное для того, чтобы французам больше не пришлось «голосовать за крайние силы». Однако президент не только не смог сдержать данное им слово: в 2022 году само понятие «крайне правых» или «крайне левых» во Франции утратило прежнюю остроту.

Идея противостояния крайне правым не вызывает у избирателей прежнего энтузиазма. Акции против крайне правых прошли по всей Франции, однако — по сравнению с 2017 годом — остались малочисленными. В них принимали участие не более нескольких тысяч человек одновременно. Кроме того, внимание медиа в первые дни после первого тура выборов оказалось приковано к студенческим протестам. Под лозунгом «Ни Макрон, ни Ле Пен» сотни студентов начали блокировать здания университетов, в том числе Сорбонны, протестуя против результатов голосования.

PARIS - Plusieurs centaines étudiants bloquent la #Sorbonne depuis hier.



En colère contre le résultat des élections, plusieurs AG ont lieu pour s’organiser.



Malgré un dispositif policier cette nuit, les soutiens ont continué d’entrer et d’apporter de quoi poursuivre l’action. pic.twitter.com/LMHuUZ4tVv — Clément Lanot (@ClementLanot) April 14, 2022

В интервью Le Figaro представительница потерпевшей крах на выборах Социалистической партии Корин Нарассиген (Corinne Narassiguin) говорит о «банализации» крайне правых идей, в том числе среди левых избирателей. Часть из них, по ее словам, даже проявляет «некоторое любопытство» по поводу того, что мог бы дать приход «Национального объединения» к власти.

Согласно данным опроса института Cevipof, 38% избирателей Марин Ле Пен голосуют за нее в первую очередь, протестуя против Эмманюэля Макрона.

Жан-Люк Меланшон, которого называют «французским Берни Сандерсом» и арбитром второго тура этих выборов, призвал своих избирателей не отдавать «ни одного голоса» Марин Ле Пен, однако — в отличие от своих коллег по левому флангу — так и не призвал их голосовать за Эмманюэля Макрона.

Франция готовится к рекордно низкой явке

Главным риском для действующего президента социологи называют неявку. Чем меньше избирателей придут голосовать в это воскресенье на участки, тем меньше будет разрыв в результатах между Эмманюэлем Макроном и Марин Ле Пен, предупреждают эксперты.

Лидер французских крайне левых Жан-Люк Меланшон выступает на митинге в Лионе, 6 марта 2022 года. AP - Laurent Cipriani

Оба кандидата изо всех сил «охотятся» на избирателей Жан-Люка Меланшона. 10 апреля он получил почти 22% голосов. Как отмечает AFP, сторонники левых идей «как никогда разочарованы и пребывают в нерешительности». За неделю до второго тура партия Меланшона «Непокорная Франция» провела собственное голосование, в котором приняли участие 215 292 человек. 37,65% из них ответили, что будут голосовать против всех кандидатов (хотя это голосование не учитывается в официальных результатах), 33,40% проголосуют за Эмманюэля Макрона и еще 28,96% сказали, что вообще не будут голосовать.

Эмманюэль Макрон в ходe визита в парижский пригород Сен-Дени 21 апреля. Большинство жителей Сен-Дени голосовали за Жан-Люка Меланшона. © AFP / LUDOVIC MARIN

Чтобы привлечь левых избирателей Марин Ле Пен смягчила свою позицию в том, что касается предложенного ей запрета на ношение исламского платка в общественных местах. Эмманюэль Макрон, со своей стороны, пытаясь завоевать их симпатии, пообещал, что экология будет приоритетом его нового пятилетнего мандата.

Парламентские выборы как третий тур президентских

В июне во Франции пройдут парламентские выборы. AFP называет их «третьим туром» президентских выборов. Получить парламентское большинство будет сложно и Эмманюэлю Макрону, и Марин Ле Пен. Победить по итогам голосования надеется Жан-Люк Меланшон. Он уже обратился к французам с призывом «избрать его премьер-министром».

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