После Бучи Макрон не звонил Путину, но не исключает новых переговоров

Эмманюэль Макрон подтвердил, что у него не было прямых контактов с российским президентом после появления информации о массовом убийстве жителей Бучи, однако заявил, что «совсем не исключает нового разговора с Владимиром Путиным» в случае своего переизбрания. Об этом он рассказал в пятницу, 22 апреля, в эфире радиостанции France Inter. Выбранная французским президентом тактика активных переговоров с российским лидером критиковалась некоторыми членами ЕС, однако в Париже настаивают, что другого выхода у Европы нет.

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Эмманюэль Макрон не хочет окончательно разрывать отношения с Москвой «хотя бы для того, чтобы попытаться получить гуманитарный доступ в Мариуполь, я думаю, мы не должны его отпускать […] Если это может спасти несколько жизней или улучшить ситуацию, это нужно сделать», заявил французский лидер, пообещав, что сначала поговорит с украинским президентом Зеленским. «Европа должна быть за столом переговоров. Мы все должны быть очень бдительными. Мы не должны оказаться в ситуации, когда из-за того, что мы решили больше не разговаривать с президентом Путиным, участниками переговоров будут президент Турции, Китай, или другие», — объяснил свою позицию Макрон.

При этом он очень осторожен по вопросу военного участия Франции. «Это будет значить, что мы принимаем решение об эскалации конфликта, и это означает, что мы решаем начать новую мировую войну», — объясняет Макрон. В отличие от других стран Франция также традиционно не раскрывает информацию о своих военных поставках в Украину.

Позиция Франции относительно необходимости поддерживать непрерывный диалог с Путиным неоднократно критиковалась европейскими союзниками. Премьер-министр Италии Марио Драги в воскресенье, 17 апреля, снова заявил, что сожалеет об очевидной неэффективности диалога с президентом России, который никак не предотвратил продолжение ужаса в Украине.

«Я начинаю верить тем, кто говорит: „вам бесполезно с ним разговаривать, вы зря теряете время“, — сказал Драги в интервью газете Corriere della Sera. — Я всегда защищал Макрона и продолжаю говорить, что как действующий глава Европейского Союза он прав, пытаясь использовать все возможные пути диалога. Но у меня сложилось впечатление, что ужас войны с ее бойней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от заявлений и телефонных разговоров между Кремлем и иностранными державами».

Тем временем, украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул своего коллегу Макрона за отказ называть произошедшее в пригородах украинской столицы геноцидом. Зеленский пригласил Макрона в Киев, чтобы тот сам убедился в масштабах зверств российской армии. «Я сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не просто война, что это не что иное, как геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность […]. Он придет, увидит и, я уверен, поймет», — рассказал президент Украины в интервью CNN.

Ранее Макрон объяснил свою позицию не называть произошедшее в Буче геноцидом. «Я бы сказал, что Россия в одностороннем порядке развязала жестокую войну, что сейчас установлено, что военные преступления были совершены российской армией и что теперь необходимо найти виновных. То, что происходит — это безумие, это невероятно жестоко, […] но, в то же время, я смотрю на факты и хочу сделать все возможное, чтобы и дальше быть в состоянии остановить эту войну и восстановить мир. Поэтому я не уверен, что словесная эскалация помогает делу», — объяснил 13 апреля Макрон.

Об этом же говорил в конце марта и глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан. По словам министра, с Путиным «нужно продолжать говорить», чтобы «в определенный момент он счел, что цена его вторжения в Украину так высока, что лучше договориться». При этом Ле Дриан добавил, что необходимо вести «жесткий» диалог «без какой-либо наивности». Уже после начала российского вторжения в Украину 24 февраля Макрон разговаривал с Путиным не менее девяти раз. Как правило, каждый звонок длился более часа.

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