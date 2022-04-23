От Мусоргского до Мацуева: правда ли во Франции «отменяют» российскую культуру?

В марте президент России Владимир Путин заявил об атаке Запада на российскую культуру, а на улицах некоторых российских городов появились плакаты об «отмене» русских композиторов и писателей в странах Европы. Во Франции были отменены выступления некоторых российских музыкантов, однако на театральных афишах по-прежнему значатся пьесы русских классиков, а в основной программе Каннского фестиваля, несмотря на протесты Киева, участвует российский фильм. Что происходит с отношением к российской культуре во Франции на фоне развязанной Россией войны, разбиралась Русская служба RFI.

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«Отмена» классики

«Пресловутая „культура отмены“ превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели, и их книги», — переживал в начале марта о судьбе российской культуры президент Владимир Путин.

Следом за выступлением Путина на улицах российских городов появились плакаты об «отмене» русских композиторов и писателей на Западе. На билбордах, которые заметили в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, утверждалось, что в Европе «не ставят пьесы Антона Чехова» и «не читают лекции о Федоре Достоевском», «отменяют» музыку Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского. Русская служба RFI попыталась выяснить, соответствуют ли страхи российского президента действительности.

У Большого театра — постер: Чехова не ставят в Европе, но Мы от Шекспира не откажемся. "Культуру не отменить"



· Новостей об отмене Чехова в Европе нигде нет, его, похоже спутали с Чайковским. Ну Чехов—Чайковский, какая разница?

1/2 pic.twitter.com/iY0sM0rMiw — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) March 27, 2022

При первом поиске постановок Чехова во Франции «гугл» выдает анонсы спектаклей в маленьком Театре Студия в парижском пригороде Альфорвиль. С 9 марта по 27 мая Театр Студия Альфорвиль реализует масштабный проект «137 обмороков» — постановка пьес Антона Чехова («Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Три Сестры», «Иванов» …). Художественный руководитель театра Кристиан Бенедетти предлагает французской публике погрузиться в мир чеховской драмы, которой «удается соединить социальное и личное», в современных переводах молодых русских и украинских авторов.

Но, может быть, этот пример только подтверждает тезисы президента Путина о гонениях на русское классическое искусство, которое теперь ушло с главных сцен на маленькие «альтернативные» площадки?

Еще один несложный поиск в «гугл» нам выдает сайт Парижской филармонии, где 13 мая симфонический оркестр столичного региона Иль-де-Франс исполняет этюды Рахманинова и Симфонию № 1 Шостаковича. А в Опере Бастилии уже скоро начнется продажа билетов на декабрьские показы «Лебединого озера» в хореографии Рудольфа Нуреева. Наконец, только 3 апреля в парижском музее Fondation Louis Vuitton закрылась выставка работ из собраний братьев Морозовых, которая за полгода привлекла более 1,2 млн посетителей.

Эти единичные примеры доказывают, что заявления Путина и российской пропаганды об «отмене» на Западе классической российской культуры, по крайней мере, к Франции не применимы. Что же касается современных российских артистов и деятелей культуры, выступающих в Европе, то к ним отношение, действительно, сложнее, но тоже речь не идет о полном бойкоте.

Музыканты и война

В первых числах мая в парижской Филармонии выступит оркестр MusicAeterna под руководством греко-российского дирижера Теодора Курентзиса, который «исследует мир лирических трагедий» Жан-Филиппа Рамо, написанных французским композитором между 1733 и 1764 годами. Решение оставить в программе Курентзиса не было само собой разумеющимся. Ранее та же самая парижская Филармония отменила выступления близкого к Путину дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Тогда как другой известный дирижер Туган Сохиев решил сам уйти с постов музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы и главного дирижера Большого театра после просьбы мэрии Тулузы высказаться о происходящем в Украине.

Да и выступления самого Курентзиса ранее отменили в Вене и Мюнхене. Концерт в австрийской столице с участием оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса планировался как благотворительная акция в помощь Украине при участии Международного комитета Красного Креста. «Отменой этого концерта мы уважаем желание посла Украины в Австрии воздержаться от привлечения российских артистов к благотворительным концертам на благо Украины», — говорится в сообщении на сайте Венского Концертхауса.

Одной из причин отмен выступлений Курентзиса в Европе стало то, что спонсором его оркестра в России является государственный банк ВТБ, оказавшийся с началом войны под европейскими санкциями. При этом музыкант сохранил свой пост главного дирижера Юго-Западного радио Германии в Штутгарте, с которым он сотрудничает с 2018 года. «Теодор Курентзис и артисты Симфонического оркестра SWR безоговорочно поддерживают общий призыв к миру. Оркестр не ждет от своего главного дирижера никаких дальнейших заявлений или отказа от творческой деятельности в России», — говорилось в заявлении SWR. Сам музыкант о событиях в Украине с начала войны никак не высказывался.

С отменой своих выступлений столкнулась и знаменитая оперная певица Анна Нетребко. Еще до начала широкомасштабной войны 2022 года ее критиковали на Западе за поддержку сепаратистов Донбасса после того, как в 2014 году она передала один миллион рублей лидеру так называемой Новороссии Олегу Цареву. Переданные деньги предназначались на помощь пострадавшему из-за войны Донецкому театру оперы и балета, объясняла тогда Нетребко. После начала российского вторжения в Украину певица объявила об отмене всех своих выступлений в Европе и Америке. Однако в конце марта она разместила в соцсетях пост с осуждением войны. «Я сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы […] Я категорически осуждаю войну против Украины», — написала Нетребко, добавив, что возобновит концерты в Европе в конце мая, первый из которых состоится 25 мая в Париже.

Тем временем, 8 апреля в парижском театре Елисейских полей прошел концерт другой российской звезды классической музыки. Несмотря на протесты общественности на престижной парижской площадке выступила пианистка Валентина Лисица. Паспорт ДНР и регулярные поездки в подконтрольный пророссийским сепаратистам Донецк не стали для руководства театра поводом пересмотреть свою программу. В ответ на призыв к бойкоту концерта в театре опубликовали заявление от имени Лисицы, в котором она упоминает, что родилась в Киеве и большую часть жизни прожила в США. «Ничто не может оправдать насилие и смерть невинных людей. Я надеюсь, что этот конфликт закончится как можно скорее и русские, и украинцы вернутся с миром в свои семьи», — говорится в заявлении. О своей поддержке сепаратистов Донбасса и о причинах этой войны в письме ничего не сказано.

Театр и кино

29 марта французский киновед Жоэль Шапрон опубликовал в своих соцсетях фото российского режиссера Кирилла Серебренникова в футболке с надписью «Я выключаю телевизор» на фоне Июльской колонны на площади Бастилии. Серебренников не был за границей с 2017 года, когда его поместили под домашний арест по так называемому «делу Седьмой студии». Он уехал из России сразу после снятия с него судимости. Для поездки во Францию у знаменитого кино- и театрального режиссера было сразу несколько причин.

Во-первых, фильм Серебренникова «Жена Чайковского» включен в основной конкурс 75-го Международного Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая. На это решение не повлияло даже обращение Госкино Украины, которое попросило Каннский фестиваль вывести из конкурсной программы российские фильмы, в том числе и фильм Серебренникова. «Украинские режиссеры в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши», — говорилось в заявлении. Дирекция Каннского фестиваля не поддержала бойкот российских актеров и режиссеров, публично осудивших войну, но при этом запретила официальной делегации из России присутствовать на конкурсе.

Не присоединилось к бойкоту российской культуры и руководство театрального фестиваля в Авиньоне, который откроется в этом году 7 июля постановкой того же Кирилла Серебренникова. На престижной сцене Папского дворца будет показан его спектакль по малоизвестной повести Антона Чехова «Черный монах». «Рассказ состоит из множества личных историй, которые сталкиваются и переплетаются в сложное целое: правду, которой никто не может обладать в одиночку. Эту проблему режиссер решает, показывая одну и ту же историю с точки зрения каждого из главных героев», — говорится в описании спектакля на сайте фестиваля, где также упоминается, что это международная постановка с участием немецких, русских, американских, французских, грузинских, литовских, латвийских, армянских и филиппинских артистов.

Некоторые фестивали попытались адаптировать свою программу к военному контексту. Так фестиваль русского кино в Нанте, который должен был прости с 31 марта по 3 апреля под названием «От Львова до Урала» в итоге был отменен. Организаторы объяснили это техническими причинами: некоторые фильмы оказались заблокированными, а многие заявленные участники физически не могли приехать в Нант. Однако франко-украинская ассоциация «Тризуб» раскритиковала саму идею такого фестиваля. «Формат этого фестиваля, предложенный организаторами, а тем более его название, вызывает большое возмущение у простых граждан Украины. Это воспринимается как пропаганда идеи, что Путин уже аннексировал Украину», — говорится в заявлении.

Позиция Франции

Какую позицию должна занять Франция и стоит ли в этом вопросе уважать политические взгляды каждого? — задается вопросом французское издание Slate.fr в статье, посвященной деятелям российской культуры и их отношению к войне в Украине. Здесь очень важны нюансы, отвечает на этот вопрос профессор университета Ренн-2 Сесиль Вессье. Одно дело, когда речь идет о молодом пианисте, которого выгнали с музыкального конкурса под предлогом коллективной ответственности за преступления Путина, другое дело, когда речь идет «о людях, обладающих бесспорным талантом, которые могли бы не заступаться за Путина до такой степени. […] То, что Запад принимает санкции против такого рода пропагандистов, меня не шокирует», — заключает Вессье.

Позицию французского государства обозначила спустя неделю после начала войны министр культуры Розлин Башло. 2 марта она написала в своем Твиттере, что в связи с войной Франция прекращает принимать «любые новые мероприятия, связанные с официальными российскими культурными учреждениями, а также с российскими артистами, выступающими в поддержку политики, проводимой Россией в отношении Украины». Также замораживается культурное партнерство между двумя странами. При этом Башло пообещала оказывать помощь российским артистам, оказавшимся в вынужденном изгнании.

Nous avons décidé de suspendre l’accueil en France de toute nouvelle manifestation associant des institutions culturelles russes officielles, ainsi que des artistes russes s’étant prononcés en faveur de la politique menée par la Russie en Ukraine. — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 2, 2022

Франция также не будет требовать от российских деятелей культуры публичного осуждения российской власти. Но если кто-то уже занял публичную позицию с одобрением российской агрессии и не отказался от нее, то в таком случае сотрудничество с ним будет прекращено. «Речь не идет о том, чтобы требовать [от российских артистов] выступить против путинского режима. Можно представить, какой опасности они подвергаются и какой опасности подвергаются их семьи. […] Мы получаем из России крайне тревожные знаки, как решение Госдумы от 4 марта, предполагающее 15 лет тюрьмы за такого рода позицию», — заявила Розлин Башло уже 11 марта. «Мы не прекратим [исполнять] Мусоргского, не прекратим [исполнять] Чайковского, не прекратим ставить Чехова. Но есть требования бойкота, которые не соответствуют тому, что значит для нас культура», — заверила министр.

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