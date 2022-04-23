От Мусоргского до Мацуева: правда ли во Франции «отменяют» российскую культуру?

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Пианист Денис Мацуев на открытии Олимпийских игр в Сочи. 23 февраля 2014 года.
Пианист Денис Мацуев на открытии Олимпийских игр в Сочи. 23 февраля 2014 года. AP - Matthias Schrader
Сергей Дмитриев
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В марте президент России Владимир Путин заявил об атаке Запада на российскую культуру, а на улицах некоторых российских городов появились плакаты об «отмене» русских композиторов и писателей в странах Европы. Во Франции были отменены выступления некоторых российских музыкантов, однако на театральных афишах по-прежнему значатся пьесы русских классиков, а в основной программе Каннского фестиваля, несмотря на протесты Киева, участвует российский фильм. Что происходит с отношением к российской культуре во Франции на фоне развязанной Россией войны, разбиралась Русская служба RFI.

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«Отмена» классики

«Пресловутая „культура отмены“ превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели, и их книги», — переживал в начале марта о судьбе российской культуры президент Владимир Путин.

Следом за выступлением Путина на улицах российских городов появились плакаты об «отмене» русских композиторов и писателей на Западе. На билбордах, которые заметили в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, утверждалось, что в Европе «не ставят пьесы Антона Чехова» и «не читают лекции о Федоре Достоевском», «отменяют» музыку Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского. Русская служба RFI попыталась выяснить, соответствуют ли страхи российского президента действительности.

При первом поиске постановок Чехова во Франции «гугл» выдает анонсы спектаклей в маленьком Театре Студия в парижском пригороде Альфорвиль. С 9 марта по 27 мая Театр Студия Альфорвиль реализует масштабный проект «137 обмороков» — постановка пьес Антона Чехова («Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Три Сестры», «Иванов» …). Художественный руководитель театра Кристиан Бенедетти предлагает французской публике погрузиться в мир чеховской драмы, которой «удается соединить социальное и личное», в современных переводах молодых русских и украинских авторов.

Но, может быть, этот пример только подтверждает тезисы президента Путина о гонениях на русское классическое искусство, которое теперь ушло с главных сцен на маленькие «альтернативные» площадки?

Еще один несложный поиск в «гугл» нам выдает сайт Парижской филармонии, где 13 мая симфонический оркестр столичного региона Иль-де-Франс исполняет этюды Рахманинова и Симфонию № 1 Шостаковича. А в Опере Бастилии уже скоро начнется продажа билетов на декабрьские показы «Лебединого озера» в хореографии Рудольфа Нуреева. Наконец, только 3 апреля в парижском музее Fondation Louis Vuitton закрылась выставка работ из собраний братьев Морозовых, которая за полгода привлекла более 1,2 млн посетителей.

Эти единичные примеры доказывают, что заявления Путина и российской пропаганды об «отмене» на Западе классической российской культуры, по крайней мере, к Франции не применимы. Что же касается современных российских артистов и деятелей культуры, выступающих в Европе, то к ним отношение, действительно, сложнее, но тоже речь не идет о полном бойкоте.

Музыканты и война

В первых числах мая в парижской Филармонии выступит оркестр MusicAeterna под руководством греко-российского дирижера Теодора Курентзиса, который «исследует мир лирических трагедий» Жан-Филиппа Рамо, написанных французским композитором между 1733 и 1764 годами. Решение оставить в программе Курентзиса не было само собой разумеющимся. Ранее та же самая парижская Филармония отменила выступления близкого к Путину дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Тогда как другой известный дирижер Туган Сохиев решил сам уйти с постов музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы и главного дирижера Большого театра после просьбы мэрии Тулузы высказаться о происходящем в Украине.

Да и выступления самого Курентзиса ранее отменили в Вене и Мюнхене. Концерт в австрийской столице с участием оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса планировался как благотворительная акция в помощь Украине при участии Международного комитета Красного Креста. «Отменой этого концерта мы уважаем желание посла Украины в Австрии воздержаться от привлечения российских артистов к благотворительным концертам на благо Украины», — говорится в сообщении на сайте Венского Концертхауса.

Одной из причин отмен выступлений Курентзиса в Европе стало то, что спонсором его оркестра в России является государственный банк ВТБ, оказавшийся с началом войны под европейскими санкциями. При этом музыкант сохранил свой пост главного дирижера Юго-Западного радио Германии в Штутгарте, с которым он сотрудничает с 2018 года. «Теодор Курентзис и артисты Симфонического оркестра SWR безоговорочно поддерживают общий призыв к миру. Оркестр не ждет от своего главного дирижера никаких дальнейших заявлений или отказа от творческой деятельности в России», — говорилось в заявлении SWR. Сам музыкант о событиях в Украине с начала войны никак не высказывался.

С отменой своих выступлений столкнулась и знаменитая оперная певица Анна Нетребко. Еще до начала широкомасштабной войны 2022 года ее критиковали на Западе за поддержку сепаратистов Донбасса после того, как в 2014 году она передала один миллион рублей лидеру так называемой Новороссии Олегу Цареву. Переданные деньги предназначались на помощь пострадавшему из-за войны Донецкому театру оперы и балета, объясняла тогда Нетребко. После начала российского вторжения в Украину певица объявила об отмене всех своих выступлений в Европе и Америке. Однако в конце марта она разместила в соцсетях пост с осуждением войны. «Я сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы […] Я категорически осуждаю войну против Украины», — написала Нетребко, добавив, что возобновит концерты в Европе в конце мая, первый из которых состоится 25 мая в Париже.

Тем временем, 8 апреля в парижском театре Елисейских полей прошел концерт другой российской звезды классической музыки. Несмотря на протесты общественности на престижной парижской площадке выступила пианистка Валентина Лисица. Паспорт ДНР и регулярные поездки в подконтрольный пророссийским сепаратистам Донецк не стали для руководства театра поводом пересмотреть свою программу. В ответ на призыв к бойкоту концерта в театре опубликовали заявление от имени Лисицы, в котором она упоминает, что родилась в Киеве и большую часть жизни прожила в США. «Ничто не может оправдать насилие и смерть невинных людей. Я надеюсь, что этот конфликт закончится как можно скорее и русские, и украинцы вернутся с миром в свои семьи», — говорится в заявлении. О своей поддержке сепаратистов Донбасса и о причинах этой войны в письме ничего не сказано.

Театр и кино

29 марта французский киновед Жоэль Шапрон опубликовал в своих соцсетях фото российского режиссера Кирилла Серебренникова в футболке с надписью «Я выключаю телевизор» на фоне Июльской колонны на площади Бастилии. Серебренников не был за границей с 2017 года, когда его поместили под домашний арест по так называемому «делу Седьмой студии». Он уехал из России сразу после снятия с него судимости. Для поездки во Францию у знаменитого кино- и театрального режиссера было сразу несколько причин.

Во-первых, фильм Серебренникова «Жена Чайковского» включен в основной конкурс 75-го Международного Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая. На это решение не повлияло даже обращение Госкино Украины, которое попросило Каннский фестиваль вывести из конкурсной программы российские фильмы, в том числе и фильм Серебренникова. «Украинские режиссеры в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши», — говорилось в заявлении. Дирекция Каннского фестиваля не поддержала бойкот российских актеров и режиссеров, публично осудивших войну, но при этом запретила официальной делегации из России присутствовать на конкурсе.

Не присоединилось к бойкоту российской культуры и руководство театрального фестиваля в Авиньоне, который откроется в этом году 7 июля постановкой того же Кирилла Серебренникова. На престижной сцене Папского дворца будет показан его спектакль по малоизвестной повести Антона Чехова «Черный монах». «Рассказ состоит из множества личных историй, которые сталкиваются и переплетаются в сложное целое: правду, которой никто не может обладать в одиночку. Эту проблему режиссер решает, показывая одну и ту же историю с точки зрения каждого из главных героев», — говорится в описании спектакля на сайте фестиваля, где также упоминается, что это международная постановка с участием немецких, русских, американских, французских, грузинских, литовских, латвийских, армянских и филиппинских артистов.

Некоторые фестивали попытались адаптировать свою программу к военному контексту. Так фестиваль русского кино в Нанте, который должен был прости с 31 марта по 3 апреля под названием «От Львова до Урала» в итоге был отменен. Организаторы объяснили это техническими причинами: некоторые фильмы оказались заблокированными, а многие заявленные участники физически не могли приехать в Нант. Однако франко-украинская ассоциация «Тризуб» раскритиковала саму идею такого фестиваля. «Формат этого фестиваля, предложенный организаторами, а тем более его название, вызывает большое возмущение у простых граждан Украины. Это воспринимается как пропаганда идеи, что Путин уже аннексировал Украину», — говорится в заявлении.

Позиция Франции

Какую позицию должна занять Франция и стоит ли в этом вопросе уважать политические взгляды каждого? — задается вопросом французское издание Slate.fr в статье, посвященной деятелям российской культуры и их отношению к войне в Украине. Здесь очень важны нюансы, отвечает на этот вопрос профессор университета Ренн-2 Сесиль Вессье. Одно дело, когда речь идет о молодом пианисте, которого выгнали с музыкального конкурса под предлогом коллективной ответственности за преступления Путина, другое дело, когда речь идет «о людях, обладающих бесспорным талантом, которые могли бы не заступаться за Путина до такой степени. […] То, что Запад принимает санкции против такого рода пропагандистов, меня не шокирует», — заключает Вессье.

Позицию французского государства обозначила спустя неделю после начала войны министр культуры Розлин Башло. 2 марта она написала в своем Твиттере, что в связи с войной Франция прекращает принимать «любые новые мероприятия, связанные с официальными российскими культурными учреждениями, а также с российскими артистами, выступающими в поддержку политики, проводимой Россией в отношении Украины». Также замораживается культурное партнерство между двумя странами. При этом Башло пообещала оказывать помощь российским артистам, оказавшимся в вынужденном изгнании.

Франция также не будет требовать от российских деятелей культуры публичного осуждения российской власти. Но если кто-то уже занял публичную позицию с одобрением российской агрессии и не отказался от нее, то в таком случае сотрудничество с ним будет прекращено. «Речь не идет о том, чтобы требовать [от российских артистов] выступить против путинского режима. Можно представить, какой опасности они подвергаются и какой опасности подвергаются их семьи. […] Мы получаем из России крайне тревожные знаки, как решение Госдумы от 4 марта, предполагающее 15 лет тюрьмы за такого рода позицию», — заявила Розлин Башло уже 11 марта. «Мы не прекратим [исполнять] Мусоргского, не прекратим [исполнять] Чайковского, не прекратим ставить Чехова. Но есть требования бойкота, которые не соответствуют тому, что значит для нас культура», — заверила министр.

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