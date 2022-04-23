Французская армия обвинила наемников «Вагнера» в инсценировке массового захоронения в Мали
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Французская армия заявила, что российские наемники в Мали устроили инсценировку массового захоронения, чтобы дискредитировать французских военных. Минобороны Франции предоставило кадры видеосъемки с дрона, чтобы отразить информационную атаку.
Франция выводит свои войска из Мали, где власть захватила военная хунта, которую обвиняют в сотрудничестве с наемниками ЧВК «Вагнер». Вскоре после передачи французами одной из баз — Госси — малийским вооруженным силам французская армия сообщила о попытке информационной атаки на антитеррористическую операцию «Бархан».
На следующий день после ухода с базы последних французских солдат, 20 апреля, в твиттере появилось сообщение об «ужасных кадрах с трупами на базе Госси». На следующий день в том же аккаунте появились фото и видео прикопанных в песок тел с обвинениями в адрес французских военных.
Эта серия твитов появилась в аккаунте @DiaDiarra6, называющего себя «бывшим военным» и «малийским патриотом». «Очень вероятно, что это фейковый аккаунт, созданный группой „Вагнер“», — говорят во французском Генштабе. Эта страница была создана в январе 2022 года, в качестве аватара там использовалось фото неизвестного колумбийца из соцсети «Вконтакте», которое было заменено на фото лидера малийской хунты, полковника Ассими Гойты.
Французская армия показала другие видео с того же места, снятых с дрона
Видео содержат кадры, которые могут вас шокировать.
На одном из видео видно, как 11 человек в униформе находятся рядом с трупами, двое из них бросают песок лопатами на тела.
На другой записи люди в униформе снимают прикопанные в песок тела на камеры.
Французские военные решили использовать средства воздушного наблюдения за территорией после передачи базы Госси малийским военным 19 апреля. Французский генштаб предупреждал об угрозе информационной атаки с целью дискредитацию сил операции «Бархан».
По данным французских вооруженных сил, российские наемники группы «Вагнера» таким образом фабриковали обвинения против французских военных примерно в 3,5 км от базы Госси.
«Эта акция по дискредитации сил „Бархана“ кажется скоординированной. Она является показательным примером многочисленных информационных атак, которым французские военные подвергаются в течение многих месяцев», — отметили в генштабе.
Французская армия распространила такого рода съемки для отражения информационной атаки впервые. По данным французского генштаба, тела, использованные для фабрикации массового захоронения, могут быть убитыми в ходе операций малийских военных и российских наемников неподалеку.
Тем временем армия Мали заявила об обнаружении «останков в состоянии сильного разложения» недалеко от базы и объявила о начале расследования, передает AFP.
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