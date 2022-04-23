Французская армия обвинила наемников «Вагнера» в инсценировке массового захоронения в Мали

Бронемашина французских сил в Мали в рамках антитеррористической операции «Бархан», март 2019 г.

Французская армия заявила, что российские наемники в Мали устроили инсценировку массового захоронения, чтобы дискредитировать французских военных. Минобороны Франции предоставило кадры видеосъемки с дрона, чтобы отразить информационную атаку.

Реклама Читать далее

Франция выводит свои войска из Мали, где власть захватила военная хунта, которую обвиняют в сотрудничестве с наемниками ЧВК «Вагнер». Вскоре после передачи французами одной из баз — Госси — малийским вооруженным силам французская армия сообщила о попытке информационной атаки на антитеррористическую операцию «Бархан».

На следующий день после ухода с базы последних французских солдат, 20 апреля, в твиттере появилось сообщение об «ужасных кадрах с трупами на базе Госси». На следующий день в том же аккаунте появились фото и видео прикопанных в песок тел с обвинениями в адрес французских военных.

Эта серия твитов появилась в аккаунте @DiaDiarra6, называющего себя «бывшим военным» и «малийским патриотом». «Очень вероятно, что это фейковый аккаунт, созданный группой „Вагнер“», — говорят во французском Генштабе. Эта страница была создана в январе 2022 года, в качестве аватара там использовалось фото неизвестного колумбийца из соцсети «Вконтакте», которое было заменено на фото лидера малийской хунты, полковника Ассими Гойты.

Аккаунт @DiaDiarra6, с которого были опубликованы твиты с изображениями тел и обвинениями в адрес французских военных, использовал фото неизвестного колубийца из «Вконтакте», а 21 апреля сменил его на фото лидера малийской хунты © Captures d'écran Twitter/ Montage RFI

Французская армия показала другие видео с того же места, снятых с дрона

Видео содержат кадры, которые могут вас шокировать.

На одном из видео видно, как 11 человек в униформе находятся рядом с трупами, двое из них бросают песок лопатами на тела.

На другой записи люди в униформе снимают прикопанные в песок тела на камеры.

Французские военные решили использовать средства воздушного наблюдения за территорией после передачи базы Госси малийским военным 19 апреля. Французский генштаб предупреждал об угрозе информационной атаки с целью дискредитацию сил операции «Бархан».

По данным французских вооруженных сил, российские наемники группы «Вагнера» таким образом фабриковали обвинения против французских военных примерно в 3,5 км от базы Госси.

Инсценировка массового захоронения была проведена в 3,6 км от бывшей базы Госси © Armées françaises

«Эта акция по дискредитации сил „Бархана“ кажется скоординированной. Она является показательным примером многочисленных информационных атак, которым французские военные подвергаются в течение многих месяцев», — отметили в генштабе.

Французская армия распространила такого рода съемки для отражения информационной атаки впервые. По данным французского генштаба, тела, использованные для фабрикации массового захоронения, могут быть убитыми в ходе операций малийских военных и российских наемников неподалеку.

Тем временем армия Мали заявила об обнаружении «останков в состоянии сильного разложения» недалеко от базы и объявила о начале расследования, передает AFP.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться