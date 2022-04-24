Второй срок: Эмманюэль Макрон переизбран на пост президента Франции

ФРАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

Эмманюэль Макрон и его жена Брижит вечером второго тура выборов на Марсовом поле в Париже, где сторонники президента отмечали его переизбрание на второй срок.

Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов. Согласно окончательным результатам, действующий президент получил 58,55 % голосов. Его соперница, глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 41,45 % голосов. Это самый высокий результат в истории французских крайне правых.

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Крайне правые не прошли. Опросы общественного мнения до последнего указывали на победу Эмманюэля Макрона, однако риск прихода к власти главы «Национального объединения», оставался высок. В 2022 году разрыв между центристом Макроном и крайне правой Ле Пен составил порядка 17 процентов. Пять лет назад за Макрона проголосовали более 66% французов. За Марин Ле Пен — 33,9% пришедших на участки избирателей.

В случае победы Марин Ле Пен собиралась проехать по Парижу на автомобиле во главе кортежа из 13 автобусов, ставших символом ее предвыборной кампании — из Булонского леса мимо Триумфальной арки, площадей Бастилии и Республики, чтобы отпраздновать свой триумф на площади Согласия. Этого не случится.

Свою победу Эмманюэль Макрон отпраздновал этим вечером в другой точке французской столицы — на Марсовом поле, у подножия Эйфелевой башни. Защитные ограждения и сцену там соорудили еще накануне. Сторонники Макрона и члены французского правительства, собравшиеся этим вечером на Марсовом поле с французскими и европейскими флагами, встретили новость о его победе криками радости и аплодисментами. «И раз, и два, и еще пять лет», — скандировали они.

Вновь избранный президент Франции Эмманюэль Макрон выступает перед своими сторонниками на Марсовом поле в Париже, 24 апреля 2022 года. AFP - BERTRAND GUAY

Эмманюэль Макрон торжественно появился на одной из аллей Марсова поля в 21:35 под звуки гимна Европы, в сопровождении жены Брижит, а также группы из детей и подростков, очевидно символизирующих будущее, за которое президент намерен бороться в ходе нового пятилетнего срока. После долгих объятий, рукопожатий и обмена репликами с окружившими его сторонниками Макрон поднялся на сцену. И первым его словом было: «Спасибо».

«Это голосование обязывает меня на предстоящие годы», — признал он. И пообещал французам «новую эру», которая будет отличаться от его предыдущего срока во главе государства.

Свой проект он назвал «гуманистическим, амбициозным для независимости Франции и Европы (...), социальным и экологическим, основанным на работе и творчестве».

Не забыл Макрон и о войне в Украине, которую Россия ведет уже ровно два месяца.

«Война в Украине напоминает нам, что мы живем в трагические времена», — сказал он.

Исторически низкая явка

Второй тур выборов был отмечен рекордно низкой явкой. По данным МВД на 17 часов по Парижу, во Франции проголосовали 63,23% избирателей. Это самый низкий показатель за последние двадцать лет. Начиная с 2007 года, когда президентом Франции был избран Николя Саркози, явка постепенно снижалась каждые пять лет.

7 мая 2017 года 39-летний Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом в истории Пятой Республики. Тогда он воплощал собой новизну, надежду на перемены, отказ от традиционных правых и левых партий, надоевших французам, ценности гуманизма — в противовес крайне правой Марин Ле Пен. Праздновать победу Макрона к зданию Лувра пришли тысячи человек — преимущественно молодежь — с флагами Франции и Евросоюза.

Пять лет спустя — после первого тура выборов, обозначившего 10 апреля в качестве соперников второго тура все тот же дуэт Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен, — часть французских избирателей вместо надежды испытывают усталость и раздражение. Уровень неявки среди самых молодых оказался наиболее высоким. В промежутке между двумя турами студенты Сорбонны, Высшей нормальной школы и Института политических исследований Sciences-Po, в котором когда-то учился и преподавал сам Макрон, на несколько дней заблокировали здания университетов, протестуя против результатов первого тура президентских выборов. Лозунг «Ни Макрон, ни Ле Пен» — стал символом этого поколения, большинство представителей которого голосовали за крайне левого Жан-Люка Меланшона. Для выхода во второй тур ему не хватило чуть больше одного процента голосов.

«Часть электората раздражают не столько идеи Эмманюэля Макрона, сколько его поведение», — отмечал в комментарии изданию Ouest-France политолог Брюно Котрес (Bruno Cautrès). По его словам, противники переизбранного на второй срок президента видят в нем « президента для богатых — из-за того, что в прошлом он был банкиром и высокопоставленным чиновником». «Кроме того, его считают человеком, который не очень хорошо знает, куда он идет, оппортунистом, убежденным в своей правоте и не способным услышать французов, принимающим решения свысока», — подчеркивал аналитик.

Приоритеты второго срока

Среди приоритетов, обозначенных Эмманюэлем Макроном во время предвыборной кампании, повышение покупательной способности французов. Покупательная способность также была центральной темой предвыборной кампании Марин Ле Пен — на этот раз она гораздо меньше говорила о проблемах иммиграции и безопасности, сосредоточившись на экономике, что, несомненно, объясняет ее успех на этих выборах.

►► Марин Ле Пен назвала свой результат во втором туре «оглушительной победой»

В эфире телеканала TF1 незадолго до первого тура выборов Макрон обещал уже этим летом принять «особый» закон для повышения покупательной способности. Среди объявленных мер — индексация пенсий на 4% (на уровне инфляции), а также снижение налоговых отчислений для самозанятых. Глава государства также намерен повысить зарплаты госслужащим.

Еще одна важная задача второго срока Макрона — пенсионная реформа, провести которую раньше ему помешала пандемия. Это также одна из наиболее спорных мер в его предвыборной программе. Как отмечает Le Monde, изначально президент намеревался повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет и сделать это до конца лета 2022 года. Однако в промежутке между двумя турами он пересмотрел свою программу: реформа будет начата осенью, а пенсионный возраст будут повышать на четыре месяца ежегодно. Согласно плану Макрона, французы будут выходить на пенсию в 64 года в 2027-2028 годах. Он обещает внести в проект реформы так называемое «положение о пересмотре», которое позволит принять окончательное решение о повышении пенсионного возраста до 65 лет еще через несколько лет. Кроме того, в рамках реформы президент обещает повысить минимальный размер пенсии с 980 до 1100 евро.

Среди других приоритетов Макрон называет реформы образования, здравоохранения, а также судебную реформу, однако пока их контуры остаются размытыми. Первый международный визит президент по традиции совершит в Германию и встретится с канцлером Олафом Шольцем. Пять лет назад Эмманюэль Макрон также первым делом отправился в Берлин к его предшественнице Ангеле Меркель.

Официально окончательные результаты выборов будут объявлены во Франции 27 апреля. Церемония инаугурации президента должна пройти до 13 мая, сообщает francetvinfo. А в июне страну ждут парламентские выборы, которые уже называют «третьим туром» президентских: ведь ни Макрон, ни Ле Пен не уверены в том, что их партии смогут получить парламентское большинство.

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