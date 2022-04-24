Выборы президента Франции: как считают голоса французов

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Французский избиратель голосует, опуская в урну специальный конверт, вложив в него бюллетень с именем своего избранника.

Подсчет бюллетеней на французских избирательных участках начинается сразу после завершения голосования — в 19 (в большинстве муниципалитетов страны) или в 20 часов (в крупных городах и их агломерациях). Как во Франции отделяют действительные бюллетени от недействительных и испорченных, и могут ли французы голосовать «против всех» — справка RFI.

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Французский избиратель голосует, опуская в урну специальный конверт, вложив в него бюллетень с именем своего избранника. Бюллетень — листок белой бумаги стандартного размера с набранными на нем (стандартным шрифтом) именем и фамилией кандидата.

Вскрытие урны и подсчет голосов проходит в открытом режиме в присутствии наблюдателей от кандидатов, а также всех пожелавших проконтролировать процедуру избирателей.

Подсчет ведут, вскрывая один за другим конверты для голосования.

Голоса распределяют в протоколе по трем категориям: действительные, недействительные и «пустые» (vote blanc — букв. пустое или белое голосование).

Недействительным считается голос в том случае, если в конверт вложен бюллетень порванный, нестандартный или содержащий посторонние пометки, а также несколько бюллетеней с именами разных кандидатов.

В графе «пустых» голосов учитывают тех, кто опустил в урну конверт без бюллетеня или с чистым листком бумаги.

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При расчете процентов, полученных кандидатами, учитывают только «действительные» голоса. Недействительные и «пустые» просто вносят в протокол отдельными строчками. До 2014 года конверты без бюллетеня записывали как «недействительные» голоса, но затем специальным законом выделили в отдельную категорию. Данная поправка стала частичным признанием права французов голосовать «против всех» кандидатов. Хотя такое голосование и не влияет на результаты выборов, число отказавшихся делать выбор из предложенных им претендентов теперь является достоянием гласности.

Так, в первом туре выборов президента Франции 10 апреля из 48,7 млн избирателей, зарегистрированных в списках, на участки пришло 35,9 млн человек (явка 73,7%). Действительными признаны голоса 35,13 млн избирателей (72% от списочного состава или 97,8% пришедших). Пустыми конвертами «против всех» проголосовали более 543 тысяч человек (1,5% пришедших на участки или чуть более одного процента зарегистрированных избирателей). Недействительными признаны голоса 247 тысяч французов (0,5% от числа внесенных в списки).

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