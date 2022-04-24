Марин Ле Пен назвала свой результат во втором туре «оглушительной победой»
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Проигравшая второй тур президентских выборов глава французских крайне правых назвала свой результат «оглушительной победой». Марин Ле Пен выступила перед избирателями и пообещала и дальше продолжать «борьбу за Францию и французов».
«Несмотря на две недели, [в течение которых против меня использовались] грубые, жестокие и нечестные методы, идеи, которые мы воплощаем, достигают вершин», — заявила Марин Ле Пен, выступая перед избирателями в XVI округе французской столице. Свои результаты во втором туре — 41,8 %, по данным экзит-поллов, — она назвала «оглушительной победой».
«Сегодня вечером французы продемонстрировали желание противостоять власти Эмманюэля Макрона, — заявила она. — Мы начинаем большую битву за парламентские выборы».
Merci pour tout ! ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/QQrTRpe5Wc— Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 24, 2022
С речью к своим сторонникам обратился также ультраправый Эрик Земмур. Вечером первого тура он призвал своих избирателей голосовать за Марин Ле Пен. Сегодня он выступил с призывом ко «всем правым силам» объединиться для того, чтобы «продолжать жить во французской Франции».
По данным экзит-поллов, действующий президент Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов с 58,2 % голосов. Марин Ле Пен набирает 41,8 % голосов. Это самый высокий результат в истории французских крайне правых.
Марин Ле Пен, которую называют самым прокремлевским кандидатом во Франции, победила этим вечером среди французских избирателей, голосовавших в Москве. Результаты с избирательного участка во французском консульстве в российской столице опубликовал в своем твиттере журналист Поль Гого. В Москве за крайне правого кандидата проголосовали 480 человек (58,32%). В первом туре выборов на московском участке победил Эрик Земмур, опередив и Марин Ле Пен, и Эмманюэля Макрона. Свои голоса ультраправому кандидату отдали 26,85% избирателей.
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