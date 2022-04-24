Марин Ле Пен назвала свой результат во втором туре «оглушительной победой»

Марин Ле Пен обратилась к избирателям. Свой результат, по итогам второго тура выборов, она назвала «оглушительной победой».

Проигравшая второй тур президентских выборов глава французских крайне правых назвала свой результат «оглушительной победой». Марин Ле Пен выступила перед избирателями и пообещала и дальше продолжать «борьбу за Францию и французов».

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«Несмотря на две недели, [в течение которых против меня использовались] грубые, жестокие и нечестные методы, идеи, которые мы воплощаем, достигают вершин», — заявила Марин Ле Пен, выступая перед избирателями в XVI округе французской столице. Свои результаты во втором туре — 41,8 %, по данным экзит-поллов, — она назвала «оглушительной победой».

«Сегодня вечером французы продемонстрировали желание противостоять власти Эмманюэля Макрона, — заявила она. — Мы начинаем большую битву за парламентские выборы».

Merci pour tout ! ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/QQrTRpe5Wc — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 24, 2022

С речью к своим сторонникам обратился также ультраправый Эрик Земмур. Вечером первого тура он призвал своих избирателей голосовать за Марин Ле Пен. Сегодня он выступил с призывом ко «всем правым силам» объединиться для того, чтобы «продолжать жить во французской Франции».

По данным экзит-поллов, действующий президент Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов с 58,2 % голосов. Марин Ле Пен набирает 41,8 % голосов. Это самый высокий результат в истории французских крайне правых.

Марин Ле Пен, которую называют самым прокремлевским кандидатом во Франции, победила этим вечером среди французских избирателей, голосовавших в Москве. Результаты с избирательного участка во французском консульстве в российской столице опубликовал в своем твиттере журналист Поль Гого. В Москве за крайне правого кандидата проголосовали 480 человек (58,32%). В первом туре выборов на московском участке победил Эрик Земмур, опередив и Марин Ле Пен, и Эмманюэля Макрона. Свои голоса ультраправому кандидату отдали 26,85% избирателей.

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