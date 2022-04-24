Предварительные результаты выборов президента Франции объявят в 20 часов. Кто и как получает эти данные?

ФРАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

Предварительные результаты второго тура выборов президента Франции будут объявлены уже в 20 часов воскресенья, 24 апреля. В это время в стране закроются последние избирательные участки в крупных городах. Проценты голосов, отданных за Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен, СМИ предоставляют ведущие социологические институты страны. Позже вечером МВД Франции начинает публиковать официальные результаты выборов по мере поступления данных с участков. Как получают свои цифры социологи задолго до завершения подсчета бюллетеней по всей стране и почему не стоит спешить с выводами на основе первых частичных данных МВД — в справке RFI.

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Согласно общему правилу, на выборах во Франции участки для голосования открыты для избирателей с 8 утра до 19 часов. Исключение составляют крупные города и их агломерации, где проживает большое число избирателей и выборы продолжаются до 20 часов. Подсчет бюллетеней на каждом участке начинается сразу после завершения голосования.

Тем не менее уже в восемь вечера французам объявляют предварительные результаты выборов и приблизительные проценты голосов, полученных каждым из кандидатов. Эти цифры предоставляют СМИ ведущие социологические институты страны, корректируя их в течение воскресного вечера.

Ненадежные экзитполы

Вопреки расхожему мнению, оперативные данные французских социологов не основаны на результатах экзитполов, опросов, проведенных на выходе с избирательных участков. От этого метода прогноза итогов выборов французы отказались из-за риска существенных ошибок, поскольку далеко не все избиратели искренне отвечают на вопрос, за кого именно они проголосовали.

► ► ► С 20 часов следите за результатами второго тура выборов президента Франции в реальном времени. Общие результаты и интерактивная карта итогов голосования в коммунах и департаментах страны.

Франция 2022 — Выборы президента — Результаты второго тура в реальном времени на интерактивной карте © RFI

Экзитполами по-прежнему часто пользуются СМИ в странах-соседях Франции, в Бельгии или Швейцарии. Поскольку они не ограничены французским законом, который запрещает публиковать результаты каких-либо выборных опросов до завершения голосования, эти масс-медиа сообщают свои предварительные итоги выборов во Франции до 20 часов.

Впрочем, к этим данным эксперты призывают относиться с осторожностью. Так, вечером первого тура выборов французского президента 10 апреля СМИ Бельгии поспешили заранее сообщить соседям результаты полученного ими экзитпола. Этот опрос давал Макрону и Ле Пен равное число голосов — по 24% каждому. В итоге разрыв между лидерами составил 4,7% (27,85% —Макрон, 23,15% — Ле Пен).

Как социологи во Франции получают предварительные итоги выборов

Данные социологических институтов Франции основаны на реальных результатах подсчета бюллетеней на сотнях специально выбранных участков. У каждого института есть репрезентативная выборка из 300 - 400 участков, с которых сотрудники в режиме онлайн передают необходимые сведения (например, результаты обработки каждых 100 бюллетеней). Данные подвергаются математико-статистической обработке (в том числе с учетом результатов, полученных на участках на выборах в прошлом). Итоговые оперативные цифры, как отмечают социологи, расходятся с окончательными официальными результатами не более чем на 0,6 процента.

► Как проходит голосование на выборах во Франции: наглядно и кратко

Стоит отметить, что в 20 часов во французских СМИ появляются данные сразу нескольких институтов изучения общественного мнения (IFOP, IPSOS, BVA, Opinion Way, Elabe, Harris Interactive). В их цифрах нет абсолютного совпадения, но все они (как показывает практика) дают одинаковое соотношение результатов и мест, занимаемых кандидатами.

Официальные результаты МВД: частичные и окончательные

С избирательных участков итоги голосования после завершения подсчета бюллетеней передаются в министерство внутренних дел. МВД Франции отвечает за централизованный подсчет и публикацию общенациональных результатов выборов. Первые частичные результаты становятся известны позже вечером, до окончания выборного дня. МВД периодически публикует их на основании обработки определенного числа бюллетеней по мере поступления данных с участков.

Самые первые частичные официальные результаты (выдаваемые «порционно») не указывают на тенденцию в соотношении голосов, полученных кандидатами. Тенденцию, которая бы только укреплялась по мере обработки всё большего числа бюллетеней. Дело в том, что раньше других протоколы в МВД передают избирательные участки с небольшим числом избирателей, расположенные в основном в сельской местности. Данные из больших городов и агломераций, где проживает большинство избирателей, поступают гораздо позже (поскольку сам подсчет начинается только в 20 часов).

Первые частичные данные МВД, таким образом, показывают лишь то, как проголосовали жители небольших французских коммун. Первоначальная картина существенно меняется, когда в министерство поступают результаты голосования избирателей-горожан.

Так, например, произошло в первом туре нынешних выборов президента 10 апреля: в самых первых отчетах МВД лидером по числу голосов была Марин Ле Пен (что вызвало кратковременный приступ энтузиазма у официальных и провластных российских СМИ).

В конечном счете первое место занял Эмманюэль Макрон (27,85%). Марин Ле Пен пришла второй (23,15%), а на третье место с результатом почти 22% вышел лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон (в некоторых городах он даже опередил Макрона, а во многих округах занял уверенное второе место, значительно обогнав Ле Пен).

Окончательные официальные результаты выборов появляются на сайте МВД Франции не ранее чем в ночь на понедельник. Так, после первого тура выборов президента 10 апреля итоги подсчета 97% бюллетеней стали известны около трех часов ночи 11 числа. Затем в МВД ожидали протоколов голосования с участков, расположенных за рубежом. Результаты обработки 100% бюллетеней появились лишь в понедельник после полудня.

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