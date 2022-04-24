Окончательные итоги выборов президента Франции: уверенная победа Макрона

За переизбрание Эмманюэля Макрона на второй президентский срок проголосовали почти 18,8 млн избирателей — 58,55% принявших участие в выборах.

Во втором туре выборов президент Эмманюэль Макрон одержал уверенную победу над лидером крайне правых Марин Ле Пен. По предварительным результатам социологических институтов Франции, опубликованным сразу после 20 часов, Макрон набирал от 57,6 до 58,8% голосов избирателей. Ле Пен — от 41,5 до 42,4%. В ночь на понедельник полные данные МВД о подсчете бюллетеней подтвердили эти итоги. Результат президента — 58,54%. Его соперницы — 41,46%. Пять лет назад на выборах главы государства Макрон одержал победу над Ле Пен с почти двукратным перевесом — 66% голосов против 34%.

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►►► UPD. В ночь на понедельник МВД Франции, отвечающее за централизованный подсчет результатов национального голосования, опубликовало полные итоги воскресных выборов.

За переизбрание Эмманюэля Макрона на второй президентский срок проголосовали почти 18,8 млн избирателей — 58,54% принявших участие в выборах.

Марин Ле Пен поддержали порядка 13,3 млн человек — 41,46% проголосовавших.

Явка 24 апреля стала одной из самых низких на выборах президента в истории Пятой Французской Республики — 71,99%. На участки не пришли более 13,6 миллионов избирателей. Ниже явка была только в первом туре выборов 2002 года (71,6%) и во втором туре голосования в 1969 году (68,9%). В первом туре нынешних выборов 10 апреля на участках побывало 73,7% избирателей.

Более 2,2 миллионов французов, пришедших накануне на участки, проголосовали «против всех» — пустыми конвертами без бюллетеня с именем одного из двух соперников. Отказались выбирать между Макроном и Ле Пен 6,35% тех, кто принял участие в голосовании 24 апреля.

Пять лет назад тех, чей голос был зарегистрирован как «пустой» (vote blanc — букв. пустое или белое голосование), или «против всех», было во втором туре выборов с участием Макрона и Ле Пен более 3 миллионов человек (8,5% пришедших на участки).

►►► Выборы президента Франции: как считают голоса французов

С 20 часов воскресенья, 24 апреля, когда во Франции закрылись все избирательные участки, ведущие социологические институты начали публиковать предварительные результаты решающего второго тура выборов президента. Данные социологов основаны на реальных результатах подсчета бюллетеней на нескольких сотнях участков (репрезентативная выборка).

По данным института IPSOS-Sopra Steria (для RFI и France 24) на 21 час 30 минут, Эмманюэль Макрон переизбран на второй срок с 58,8% голосов избирателей. Результата Марин Ле Пен — 41,2%.

Макрон Ле Пен

Институт IFOP-Fiducial 58% 42%

Институт Elabe 57,6% 42,4%

Институт OpinionWay 57,9% 42,1%

► ► ► С 20 часов следите за результатами второго тура выборов президента Франции в реальном времени. Общие результаты и интерактивная карта итогов голосования в коммунах и департаментах страны.

Франция 2022 — Выборы президента — Результаты второго тура в реальном времени на интерактивной карте © RFI

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