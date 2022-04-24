Макрон vs Ле Пен: во Франции выбирают президента

ФРАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

24 апреля во Франции — второй тур выборов президента. В решающем туре голосования французы определят, кто станет главой государства на ближайшие пять лет: претендующий на второй срок Эмманюэль Макрон или Марин Ле Пен. В списках избирателей — более 48,7 миллионов человек. Время голосования — с 8 часов утра до 20 часов, когда СМИ обнародуют предварительные результаты выборов, предоставленные социологическими институтами. Все подробности дня выборов — в обзоре RFI.

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В воскресный день голосования во Франции избирательные участки открыты с 8 утра и до 19 часов (по среднеевропейскому времени). За исключением больших городов, где они закрываются на час позже — в восемь вечера.

Подсчет бюллетеней на каждом участке начинается сразу после завершения голосования — в открытом режиме (в присутствии наблюдателей от кандидатов и всех желающих следить за процессом избирателей). Итоговый протокол передается в МВД, которое публикует общенациональные результаты выборов.

► ► ► С 20 часов следите за результатами второго тура выборов президента Франции в реальном времени. Общие результаты и интерактивная карта итогов голосования в коммунах и департаментах страны.

Франция 2022 — Выборы президента — Результаты второго тура в реальном времени на интерактивной карте © RFI

Эмманюэль Макрон прошел во второй тур, набрав 27,85% голосов. Лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен — 23,15%. Явка в первом туре выборов президента составила 73,7% избирателей.

Предварительные результаты выборов — в 20 часов. Что это за цифры?

Предварительные итоги голосования социологические институты начинают публиковать сразу после 20 часов и закрытия последних участков. Это проценты голосов, которые получает каждый из кандидатов, а также приблизительная явка на выборах. Цифры у каждого института изучения общественного мнения — свои, друг с другом полностью они не совпадают, а также корректируются (немного меняются) в течение вечера. Общим остается соотношение результатов, получаемых кандидатами, и распределение мест, занимаемых ими в борьбе за голоса французов.

Как же социологи получают цифры, которые сразу же после окончания голосования указывают на победителя выборов? Речь не идет о результатах экзитполов, опросов на выходе с избирательных участков. Французские социологи уже давно отказались от данного метода при оперативном определении предварительных итогов из-за его неточности и риска значительной ошибки (далеко не все избиратели искренне отвечают на вопрос, за кого именно они отдали свой голос).

► ► ► Предварительные результаты выборов президента Франции объявят в 20 часов. Кто и как получает эти данные?

Прогноз итогов основан на реальных результатах подсчета голосов на сотнях участков, специально выбранных социологами. У каждого социологического института — репрезентативная выборка из 300 – 400 участков. С каждого из этих участков сотрудники в реальном времени передают в центр данные о подсчете бюллетеней. Эти цифры затем подвергаются статистической компьютерной обработке (в частности, с учетом истории голосований на данном участке). Как отмечают эксперты, на выходе получается «фотографический снимок» общенационального голосования, а отклонение предварительных результатов, полученных социологами, от итоговых официальных результатов до сих пор не превышало 0,4 – 0,6 процента.

Осторожно, первые частичные результаты от МВД!

В воскресенье вечером начинает публиковать официальные итоги голосования МВД Франции, отвечающее за процедурные вопросы выборов и централизованный подсчет результатов, полученных с участков. Эти данные обновляются по мере поступления информации с мест. Ведомство регулярно сообщает проценты голосов, полученные кандидатами после обработки определенного количества бюллетеней.

Следует отметить, что на начальном этапе частичные результаты, публикуемые МВД, нельзя рассматривать как указание на тенденцию в общенациональном голосовании, предвосхищающую итоги выборов. Дело в том, что в первую очередь министерство получает данные с небольших участков в провинции (на которых голосование часто завершается в 18 часов). Результаты из больших городов (где проживает большая часть избирателей) поступают в МВД значительно позже.

Поэтому первые частичные итоги отражают лишь то, как проголосовали жители небольших коммун. Поскольку политические предпочтения избирателей-горожан, как указывают социологи, существенно отличаются, итоговый результат зачастую прямо противоположен самым первым данным обработки части бюллетеней.

День голосования: следите за явкой

В ходе дня голосования в центре всеобщего внимания — явка избирателей на участки. Промежуточные данные о явке в полдень, а также в 17 часов публикует МВД Франции.

В первом туре голосования она составила 73,7%. Явка была существенно ниже обычной для президентских выборов, на которых в последние почти полвека голосуют порядка 80 процентов французов.

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Снижение явки на главных выборах в стране было зафиксировано уже пять лет назад. В первом туре на участки пришли 77,8% избирателей, во втором туре — 74,6%. Причем впервые с 1969 года в решающий день голосования к урнам пришло меньше французов, чем в первом туре.

Самая низкая за последние полвека явка на выборах президента Пятой Республики — 71,6% — была зафиксирована в первом туре голосования в 2002 году. Тогда это позволило впервые пройти во второй тур лидеру французских крайне правых Жан-Мари Ле Пену. Со всего лишь трехпроцентным отставанием от Жака Ширака. Во втором туре явка превысила 79,7% и Ширака переизбрали с невиданным отрывом в более чем 64 (!) процента от основателя Нацфронта.

Второй тур выборов президента Франции в истории

В 2017 году во втором туре президентских выборов Эмманюэль Макрон одержал победу над Марин Ле Пен с почти двукратным отрывом (66,1% против 33,9%). В прошлом французским президентам победы доставались в гораздо более напряженной борьбе, с несравнимо меньшим отрывом от соперников (2002 год — исключение).

2012 Франсуа Олланд 51,6% — Николя Саркози 48,4%

51,6% — Николя Саркози 48,4% 2007 Николя Саркози 53% — Сеголен Руаяль 47%

53% — Сеголен Руаяль 47% 2002 Жак Ширак 82,2% — Жан-Мари Ле Пен 17,8%

82,2% — Жан-Мари Ле Пен 17,8% 1995 Жак Ширак 52,7% — Лионель Жоспен 47,4%

52,7% — Лионель Жоспен 47,4% 1988 Франсуа Миттеран 54% — Жан Ширак 46%

54% — Жан Ширак 46% 1985 Франсуа Миттеран 51,8% — Валери Жискар д'Эстен 48,2%

Воскресный день выборов начинается в субботу

Ко времени открытия участков на территории метрополии в части заморских территорий Франции голосование уже завершилось. Оно прошло в субботу, 23 апреля.

Так, во Французской Гвиане, на Гваделупе и Мартинике или на архипелаге Сен-Пьер и Микелон (вблизи канадского Ньюфаундленда) выборы стартовали накануне, когда в Париже был полдень и «день тишины» в самом разгаре. В Новой Каледонии, в Тихом океане, участки открылись в разгар парижского субботнего вечера. В этих заморских территориях, где из-за разницы часовых поясов воскресенье наступает гораздо позже, чем в метрополии, с 2005 года на выборах президента (и парламента) голосуют на день раньше.

В субботу же проходит и голосование на зарубежных участках (в посольствах), расположенных в странах Западного полушария, в частности в США и Канаде.

Выборы на вышеуказанных французских участках было решено проводить на день раньше, чем в самой континентальной Франции, с тем чтобы голосование там не продолжалось уже после объявления в Париже предварительных итогов национального волеизъявления.

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