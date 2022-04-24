Явка во втором туре выборов президента Франции к 12 часам превысила 26 процентов

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Второй тур выборов президента Франции 24 апреля 2022.

К полудню воскресенья, 24 апреля, на участках побывало 26,41% французских избирателей. Явка в решающем туре выборов, на которых за пост президента борются Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, к 12 часам дня оказалась почти на один процент выше, чем в первом туре голосования 10 апреля. В 2017 году, когда Макрон и Ле Пен уже соперничали за пост президента, к полудню проголосовало более 28% избирателей, почти на два процента больше, чем в этот раз.

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Явка во втором туре выборов президента в это воскресенье к 12 часам составила 26,41%, сообщило МВД Франции, отвечающее за централизованный подсчет результатов.

В первом туре голосования две недели назад к полудню ведомство зафиксировало явку избирателей 25,48%. Итоговая явка 10 апреля составила 73,7%.

К полудню 24 апреля на участках побывало 26,41% избирателей Франции. Явка в решающем туре выборов, на которых за пост президента борются Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, к 12 часам дня оказалась почти на 1% выше, чем в первом туре 10 апреля. pic.twitter.com/2mvfQRcRKG — RFI на русском (@RFI_Ru) April 24, 2022

На предыдущих выборах 2017 года во втором туре (с участием тех же кандидатов) к 12 часам на участках побывало 28,23% избирателей. При итоговой явке 74,56% Макрон победил Ле Пен с почти двукратным отрывом (66% против 34%).

►Все подробности решающего дня выборов президента Франции — в обзоре RFI

В 2012 году во втором туре выборов к полудню проголосовали 30,6% избирателей. Тогда Франсуа Олланд опередил Николя Саркози при итоговой явке 80,35%.

На выборах 2007 года явка к 12 часам была более 34%. Николя Саркози одержал победу над Сеголен Руаяль по результатам второго тура, в котором приняли участие 84% избирателей.

► ► ► С 20 часов следите за результатами второго тура выборов президента Франции в реальном времени. Общие результаты и интерактивная карта итогов голосования в коммунах и департаментах страны.

Франция 2022 — Выборы президента — Результаты второго тура в реальном времени на интерактивной карте © RFI

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