К 17 часам явка во втором туре выборов президента Франции едва превысила 63%
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К 17 часам воскресенья, 24 апреля, на участках побывало 63,23% французских избирателей. Явка в решающем туре выборов, на которых за пост президента борются Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, к этому времени оказалась ниже, чем в первом туре голосования 10 апреля. В 2017 году, когда Макрон и Ле Пен уже соперничали за пост президента, за три часа до окончания выборов на участках проголосовало более 65% избирателей, на два процента больше, чем в это воскресенье.
Явка во втором туре выборов президента в это воскресенье к 17 часам составила 63,23%, сообщило МВД Франции, отвечающее за централизованный подсчет результатов.
В первом туре голосования две недели назад к 17 часам ведомство зафиксировало явку избирателей ровно 65%. Итоговая явка 10 апреля составила 73,7%.
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На предыдущих выборах 2017 года во втором туре (с участием тех же кандидатов) к 17 часам на участках побывало 65,3% избирателей. При итоговой явке 74,56% Макрон победил Ле Пен с почти двукратным отрывом (66% против 34%).
В 2012 году во втором туре выборов к 17.00 проголосовали 72% избирателей. Тогда Франсуа Олланд опередил Николя Саркози при итоговой явке 80,35%.
На выборах 2007 года явка к 17 часам была более 75%. Николя Саркози одержал победу над Сеголен Руаяль по результатам второго тура, в котором приняли участие 84% избирателей.
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