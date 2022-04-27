«Украинская гастрономия — это не фестиваль с галушками»— во Франции вышла книга о кухне Украины

Крупное французское издательство Editions de La Martinière выпустило книгу об украинской кухне. Здесь нет штампов — Солохи с Пацюком, — но есть борщ и вареники, а также рассказ об их долгой истории и погружение в национальную идентичность, в которой Украине пытается отказать российский режим.

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«Я поблагодарю вас за эту дружескую услугу, если вы приедете в Украину, в этот земной рай, где я уже подметил семьдесят семь способов готовить с хлебом, что дает высокое представление об изобретательной способности местных жителей варьировать самые простые вещи», — отзывался об украинской кухне Оноре де Бальзак. В военное время, когда развязавший войну политический режим России отказывает Украине в национальной идентичности, именно кухня, одна из главных и наиболее чувствительных частей идентичности каждого народа, доказывает обратное. Украинский голос громко звучит в мировом гастрономическом хоре.

Зеленый борщ. © Oksana Sybydlo

Книге о кухне легко скатиться в штампы. Но в издании нет ни Солохи с Пацюком, ни сала с варениками. «Украинская кухня — это не фестиваль с галушками», говорит Елена Брайченко, учредитель издательства «Їzhakultura» и один из соавторов. Зато здесь есть исторические исследования, рассказы о традициях гостеприимства, обрядовой и сезонной кухне. Это погружение в национальную культуру. Борщ, который с тех пор, как Украина решила внести его в список нематериального наследия ЮНЕСКО, который называют «вторым фронтом», предстает во многообразии — мясной и постный, зеленый с крапивой и галицкий традиционный, а еще рыбный с сомом.

Украинская региональная кухня еще не очень хорошо изучена — это, впрочем, можно сказать и о любой региональной кухне, пережившей советский период. Не хватает архивных документов и подробных исследований. Однако региональное богатство в книге все же представлено — здесь есть крымско-татарский мясной пирог кобете, еврейская гефильте фиш (а также украинский карп, фаршированный гречкой) , яворовский пирог и другие блюда. Украина разделяет кулинарные традиции со своими соседями, странами Центральной и Восточной Европы. Но есть и то, что формирует неповторимый образ украинской кухни.

Вареники с соленым сыром. © Oksana Sybydlo

Гастрономическая дипломатия

Отдельная глава посвящена гастрономической дипломатии, книга и сама является ее ярким примером. Издание призвано представить украинскую кухню как часть нематериального культурного наследия Украины. Проект был инициирован более года назад Украинским институтом, а французская версия — посольством Украины. «Мы хотим поддержать Украину, мужеством которой перед лицом невыразимой трагедии мы восхищаемся, и пожертвовать часть прибыли на гуманитарную помощь», — говорит издательство Editions de La Martinière, выпустившее книгу на французском языке. Готовятся издания на английском, немецком, проявляет интерес к переводу книги Япония.

В создании книги, иллюстрированной фотографиями Оксаны Сибидло, приняли участие молодые украинские повара — Ярослав Артюх, Виталий Гуралевич, Денис Комаренко, Вячеслав Попков, Оксана Задорожная и Елена Жаботинская. Ушел на фронт один из ооганизаторов Золотого Бокюза Украины, а другие украинские повара кормят на фронте солдат ВСУ и участников теробороны. Кухня всегда там, где живет создавший ее народ.

Издательство Editions de La Martinière выпустило книгу об украинской кухне. © Oksana Sybydlo

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