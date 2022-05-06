Франция увеличит общую невоенную помощь Украине до двух миллиардов долларов

Франция увеличит общую помощь Украине с 1,7 до 2 млрд долларов, выделив дополнительные 300 миллионов, объявил вечером 5 мая президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе международной донорской конференции для Украины, состоявшейся в Варшаве. В Елисейском дворце уточнили, что речь идет о финансовой, экономической и гуманитарной помощи.

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«Ежедневно бы видим нарастание гуманитарных последствий и разрушений, вызванных агрессией России в Украине, которые переживает украинский народ. Они невыносимы», — заявил президент Франции, назвав российско-украинскую войну катастрофой.

Pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, la France va augmenter son soutien de 300 millions de dollars, ce qui porte notre aide à 2 milliards. Je l'ai confirmé à la Conférence internationale des donateurs qui se tient aujourd’hui à Varsovie.pic.twitter.com/yIqoU1tDSp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 5, 2022

«Сегодня я хотел бы объявить, что Франция увеличит свою общую поддержку до 2 млрд долларов, чтобы удовлетворить потребности, озвученные президентом Украины. Франция продолжит действовать согласованно в рамках ЕС, с нашими европейскими партнерами, а также в рамках „Большой семерки“ и международных финансовых институтов», — сказал Эмманюэль Макрон.

В первые дни полномасштабного российского вторжения Франция уже направила Украине 100 миллионов евро гуманитарной помощи и направила более 800 тонн оборудования, в том числе медицинского в Украину и другие страны региона. Франция в 2022 году уже выделила в общей 1,7 млрд долларов на поддержку Украины.

Франция также отправляет Украине военную помощь, в частности самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Президент Франции также приветствовал солидарность соседей Украины, особенно Польши, принявшей с 24 февраля несколько миллионов украинских беженцев. «Вот настоящее лицо нашей Европы», — отметил он.

«Мы должны быть готовы взять на себя эти усилия в долгосрочной перспективе, в контексте конфликта, который, к сожалению, вероятно, будет продолжаться и трагические последствия которого мы еще не увидели», — подчеркнул президент Франции.

Эмманюэль Макрон в своем обращении затронул и проблему продовольственного кризиса, отметив, что российско-украинская война падает «несправедливым грузом» на самые уязвимые экономики в связи с повышением цен на базовые продукты питания и энергоносители.

«Франция вместе со своими партнерами выступает с инициативой по минимизации последствий российской агрессии для этих стран. В частности — через инициативу FARM, взятую на себя всем Европейским союзом. Мы желаем воплотить ее вместе с Африканским союзом в рамках „Большой семерки“, „Большой двадцатки“ и наших партнерств. Мы работаем со всеми нашими партнерами, чтобы снизить напряженность на мировом сельскохозяйственном рынке, усилить солидарность в адрес стран, понесших самые тяжелые последствия и продолжать инвестировать в локальное сельскохозяйственное производство», — добавил президент Франции.

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