Мы должны «помочь демократии и мужеству восторжествовать»: на инаугурации Макрон говорил о войне в Украине

В Елисейском дворце 7 мая прошла инаугурация президента Французской республики Эмманюэля Макрона. Вторая — для него и для истории. В Елисейском дворце подчеркнули: церемония — «максимально сдержанная»: времена в Европе тяжелые, военные. Сам президент во время инаугурации заявил, что осознает «тяжесть времен», но пообещал оставить потомкам «более пригодную для жизни планету», а также решительно действовать для того, чтобы «помочь демократии и мужеству восторжествовать» в Украине.

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«Сдержанная церемония»

В этот раз вдвое сократили красную дорожку, по которой гости и участники шли во дворец; кроме того, отменили парадный проезд президента в военной машине по Елисейским полям, как было в 2017-м — тогда Макрона довезли до Триумфальной арки, где он затем возложил венок к Вечному огню. На этот раз решили обойтись в день инаугурации без такого проезда, не смешивая так уж явно военную историю и политику, но завтра, в европейский День победы президент проведет ежегодную церемонию у Триумфальной.

Вся программа сегодняшней инаугурации уместилась в один час: торжественный выход Макрона к гостям (их было 450 — от друзей и родных президента до председателя Конституционного совета Лорана Фабиуса, экс-президентов Н. Саркози и Ф. Олланда; были представители гражданского общества, бизнесмены, спортсмены, ученые, члены правительства, председатели обеих палат парламента, религиозные деятели, родственники людей, погибших в терактах — в том числе, родители убитого учителя Самюэля Пати...).

Экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози, как обычно, демонстрировали диаметрально противоположные взгляды на происходящее. При этом перед вторым туром оба выразили поддержку Эмманюэлю Макрону — чтобы не допустить избрания Марин Ле Пен. AP - Gonzalo Fuentes

Затем председатель Конституционного совета зачитал результаты президентских выборов: у Э. Макрона — 58,55%, у Марин Ле Пен — 41,45%, и произнес короткую речь.

После этого великий канцлер Ордена Почетного легиона генерал Бенуа Пуга вручил президенту Большое ожерелье Почетного легиона — знак высшей власти, который ввел в обращение еще Наполеон. Впрочем, хоть Макрона его оппоненты и называют «республиканским монархом», но для него этот второй срок в любом случае будет последним.

Ожерелье состоит из 16 звеньев, каждое из которых имеет символическое обозначение. Имя каждого нового президента гравируют на каждом «новом» медальоне.

Сегодня генерал Пуга полушепотом рассказал Макрону, что если в 2017 году его медальон «представлял экономику и промышленность», то сейчас ему досталось «познание мира». Есть что «познавать», действительно.

Генерал Бенуа Пуга вручил президенту Большое ожерелье Почетного легиона. REUTERS - GONZALO FUENTES

Получив высший символ французской власти, и подписав в связи с этим протокол о своем посвящении в Великие магистры Ордена Почетного Легиона (вторично) Макрон выступил с 10-минутной речью, а затем провел традиционный «смотр войск» в саду Елисейского дворца — под звуки Марсельезы и современной военной мелодии, исполненной ансамблем ВМФ Франции Le bagad de Lann-Bihoué.

В саду Елисейского дворца его ожидали 160 военных — из Сухопутных войск, авиации, ВМФ, Иностранного легиона, отрядов специального назначения, задействованных в борьбе с терроризмом в Сахеле…

«Примечательно, что на мероприятии присутствуют несколько военных, задействованных в силах ядерного сдерживания ВМС и ВВС Франции, в то время как Россия уже несколько раз угрожала ядерным нападением после начала войны в Украине», — отметил французский телеканал BFMTV.

При этом в Париже ни в коем случае не намерены применять против РФ никакого оружия (если не считать поставки вооружений для украинской армии, вынужденной защищать свою землю от развязанной Путиным агрессии).

В конце церемонии, как повелось еще с королевских времен, «восшествие» главы Франции «на престол» отметили 21 выстрелом из пушек, паливших в двух километрах от Елисейского — с территории Дома Инвалидов.

О чем была речь президента

Макроновский советник накануне анонсировал ее так: это не выступление по общим вопросам политики, а речь, которая «будет вписана в историю страны и укажет направление в будущее».

Начал Макрон с того, что осознает «тяжесть (достававшихся ему) времен», которая складывается из серии вызовов — «от возвращения войны в Европу до пандемии и чрезвычайной экологической ситуации»: «редко мир и наша страна сталкивались с таким сочетанием вызовов».

«Наступающее время будет временем решительных действий для Франции и Европы», — предупредил старый-новый хозяин Елисейского. Вкратце описал программу намерений: «В первую очередь — действовать, чтобы избежать любой эскалации вследствие российской агрессии в Украине, чтобы помочь демократии и мужеству восторжествовать, чтобы построить новый европейский мир и новую автономию на нашем континенте».

Дал обязатательство «действовать для создания общества полной занятости», «против неравенства», для восстановления (более) высокого уровня образования и здравоохранения, против «неуверенности в повседневной жизни» и терроризма, который все еще „бродит“» по планете.

Глава государства пообещал согражданам заключить с ними «новый контракт — производственный, социальный и экологический», объединив ради этого «все живые (читай — конструктивные, Прим. RFI) силы» страны и Европы.

В конце своей речи президент дал «клятву — завещать более пригодную для жизни планету» будущим поколениям: Макрон собирается сделать «борьбу с изменением климата» одним из главных направлений своей политики на следующие 5 лет.

Для этого во время предвыборной кампании он обещал дать особые полномочия премьер-министру и назначить двух новых министров. Назначение нового правительства планируется после 13 мая — когда официально истечет первый президентский срок Макрона.

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