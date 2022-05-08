В Париже прошла церемония к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе

В Париже 8 мая прошла традиционная церемония по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Европе

На Елисейских полях 8 мая прошла церемония по случаю 77-й годовщины победы союзников над нацистской Германией и окончания Второй мировой войны в Европе. В этом году церемония прошла в контексте российско-украинской войны, развязанной Владимиром Путиным. На следующий день, 9 мая, в Москве состоится военный парад — демонстрация путинским режимом своей силы.

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Президент Франции Эмманюэль Маркон возложил венок к памятнику генералу Шарлю де Голлю на площади Жоржа Клемансо и к могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой. Глава государства также провел смотр войск.

EN DIRECT | Cérémonie de commémoration du 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. https://t.co/Ego7AH1Wiz — Élysée (@Elysee) May 8, 2022

Елисейские поля в этом году были открыты для публики во время церемонии 8 мая, в отличие двух предыдущих лет, когда церемония проходила в ограниченном формате из-за эпидемии COVID-19.

В церемонии среди прочих приняли участие бывший президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Жан Кастекс, министр обороны Флоранс Парли, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, другие члены правительства, главы генеральных штабов разных видов войск, представители ассоцицаций ветеранов.

«Сегодня мы отмечаем окончание Второй мировой войны в Европе и победу союзников над нацистской Германией. Мы не забываем солдатов со всего бывшего СССР, в том числе украинских и российских, которые внесли свой вклад в эту победу. (...) Мы отвергаем все формы инструментализации и манипулирования памятью о тех, кто отдал свою жизнь», — написал глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан 8 мая.

Эта церемония 8 мая прошла на фоне развязанной властями РФ войны в Европе — против Украины. Франция, как и многие другие страны, оказывает экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине, защищающейся от российской агрессии.

В воскресенье Эмманюэль Макрон примет участие в видеоконференции «Большой семерки», посвященной войне в Украине. В ней будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский. 9 мая, в День Европы, президент Франции отправится в Страсбург, позднее в тот же день — в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Самолет Судного дня» и истребители в форме буквы Z на параде 9 мая в Москве

9 мая в Москве должен состояться традиционный военный парад, который в этом году пройдет на фоне развязанной политическим руководством РФ войны против Украины и слухов о возможном объявлении мобилизации в РФ. Этот парад должен стать для режима Путина, оказавшегося в еще большей изоляции, демонстрацией военной мощи. В этом году на московский парад не приедет ни один иностранный лидер.

В качестве знака Западу в этом году над Красной площадью должен пролететь «самолет Судного дня», Ил-80. Этот самолет предназначен для эвакуации высшего руководства РФ в условиях полномасштабного военного конфликта, в том числе ядерной войны. Ранее Путин грозил всем, кто попытается «вмешаться со стороны» в российско-украинскую войну и создаст для РФ «неприемлемые» стратегические угрозы, молниеносными «ответно-встречными» ударами.

Кроме того, 9 мая истребители МиГ-29 должны пролететь над Москвой в форме буквы Z, ставшей символом поддержки российской агрессии против Украины. Многие отмечают зловещее сходство этого символа со свастикой. Похожий на Z «Вольфсангель» был знаком нескольких воинских подразделений нацистской Германии. В России Z-символику используют не только для пропаганды войны, но и для запугивания оппозиции. Неизвестные исписывали буквами Z двери квартир активистов и журналистов.

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