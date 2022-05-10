Эльзас: началось захоронение 42 000 тонн ядовитых отходов на глубине грунтовых вод

Угроза

Экологи и ассоциации жителей Эльзаса протестуют и обвиняют правительство Франции в «скандальной и незаконной» практике. 10 мая, по решению министерства Экологии и устойчивого развития Франции, в шахтах горнодобывающего комплекса StocaMine начались работы по окончательному захоронению 42 000 тонн ядовитых отходов промышленности. Работы начались несмотря на судебные процессы против этого проекта.

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Защитники экологии Эльзаса убеждены, что размещение ядовитых складов под землей на глубине 550 метров представляет прямую угрозу для расположенного в бассейне Рейна самого большого в Европе резервуара грунтовой пресной воды. А значит, является потенциально опасным для здоровья миллионов людей во Франции и соседних с нею стран.

Реакция в Твиттере на начало захоронения токсичных отходов в Эльзасе : "Скандал! Государство-изгой!" © Capture d'écran / RFI

Полемика вокруг захоронения в Эльзасе отходов с содержанием асбеста, мышьяка, ртути и других высокотоксичных веществ длится в Эльзасе уже 20 лет. Учитывая темпы оседания и разрушения закрытых в 2003 году шахт, в январе 2021 года министр Экологии Барбара Помпили приняла решение об окончательном захоронении на месте отходов, которые все эти годы временно хранились на территории StocaMine. Правительство считает, что нынешнее состояние подземных переходов позволяет завершить их герметизацию и создание от 6 до 12 защитных бетонных саркофагов в условиях, пока не представляющих опасности для рабочих фирмы-подрядчика MDPA. Это вызвало гнев депутатов региона и экологических ассоциаций. Чтобы избежать загрязнения грунтовых вод, они требуют убрать из зоны максимум отходов. Оппозиционеры используют тот же аргумент: деградация бывшей промышленной зоны такова, что комплекс станет особенно опасным уже к 2027 году.

Последнее решение правосудия в тяжбе о токсичных захоронениях в Эльзасе ожидается весной 2023 года. Если начатые 10 мая работы продолжатся в намеченном темпе, к этому моменту будет построено шесть герметизирующих дамб. Отвечая на протесты экологов, оператор сайта заверил, что проводимая сегодня герметизация не помешает извлечь токсичные отходы, если этого потребует суд.

Если же правосудие весной будущего года разрешит окончательное захоронение отходов в комплексе StocaMine, работы там будут длиться многие годы. Меры безопасности предусматривают создание двенадцати бетонных дамб, которые помешали бы проникновению воды в шахты и последующему попаданию размытых токсических веществ в грунтовые воды.

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