Зеленский ответил на вопросы французских студентов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в среду, 11 мая, по видеосвязи перед французскими студентами. Большую часть времени он посвятил ответам на вопросы. Украинский лидер предпочел формальной речи живой диалог и сам начал с вопросов. Они, в частности, касались европейской безопасности и неспособности европейских институтов остановить войну на континенте.

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Предполагалось, что Владимир Зеленский в течение отведенного на встречу со студентами часа произнесет речь и ответит на пять вопросов. Послушать его в здании Парижского института политических наук (Sciences Po) собрались 900 учащихся, в том числе из Политехнического института, Института восточных языков и Сорбонны. Учебные заведения других французских городов также открыли свои аудитории для этой встречи. По словам организаторов, у своих домашних экранов Зеленского также слушали «десятки тысяч человек». Маттиас Вишера, ректор Sciences Po, объяснил, что Зеленский впервые выступает перед иностранными студенами.

Украинский лидер предпочел живой диалог со студентами в форме ответов на вопросы, сказал, что у него самого накопилось много вопросов, и предложил студентам ответить на некоторые из них: «Почему в Европе не нашлось институтов, которые остановили бы войну? Или даже попробовали бы ее остановить?», «Почему НАТО в начале войны побоялось начать военные действия? Разве это не смысл их существования?» , «Почему наш общий европейский дом разделен на тех, кто внутри, и тех, кто стоит за дверью и одновременно защищает основополагающие европейские ценности?», «Почему российские военные насилуют, убивают детей на глазах матерей, отрезают головы? Это их собственное решение или приказ?», «Почему мы оказались перед невозможностью добиться справедливости, почему судебные институты несовершенны?»

Учащихся интересовало, как Зеленский видит конец войны и будущие договоры с Россией. Война закончится, — ответил президент, — когда мы отстоим наше единство и нашу территорию.

Зеленский также поправил студентку INSP, задавшую вопрос о беженцах. «Они не беженцы, а временно перемещенные лица, — сказал он. — Из 15 миллионов только пять уехали за границу, и 95% из них намерены вернуться». «Наши города пополняются, несмотря на то, что идет война. Европе не следует ждать миграционного кризиса», — подчеркнул президент.

Зеленский также не согласился с тем, что возможное вступление в НАТО было основным поводом для развязывания российской Федерацией войны в Украине. «Был десяток других поводов». «Россия не хочет видеть в нас народ, не хочет видеть нацию, свободное и независимое государство. Вот основная причина», — заключил президент. И добавил, что Россия сама подтолкнула Финляндию и Швецию к намерению вступить в НАТО.

НАТО не нашло места для Украины. Я уверен, что если бы Украина была в НАТО, войны бы не было, — сказал Владимир Зеленский.

Снова обращаясь к строительству мирного общества после победы, украинский президент сказал, что существующие юридические документы не являются гарантией мира, в том числе Будапештский меморандум 1994 года: «Для прочного и долговременного мира нужна коалиция и солидный юридический договор с согласием парламентов, это единственная гарантия для нас. Санкции в отношение нарушителя и, в первую очередь, хорошая боеспособная армия».

Зеленский назвал конфликт «цивилизационным», сказав, что в агрессоре не осталось ничего человеческого, «кроме, может быть, такого же количества рук и ног». «Между Россией и Украиной нет знака равенства. Да, мы стреляем в ответ, но Россия — агрессор, а мы даем ответный удар».

В заключение, на вопрос о том, как лучше информировать западную публику, Зеленский ответил: « Я хочу, чтобы вы донесли, что украинский народ страдает, но он сопротивляется и борется за общие ценности».

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