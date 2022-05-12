В путь без маски: во Франции отменяют последнее масштабное антиковидное ограничение

Во Франции снимут последнее серьезное санитарное ограничение, связанное с эпидемией COVID-19. С понедельника, 16 мая, отменяется обязательное ношение масок в общественном транспорте. Об этом решении было объявлено 11 мая на фоне спада эпидемии коронавируса, которая, как отмечает правительство, еще не закончилась.

Реклама Читать далее

«С понедельника, 16 мая, ношение маски во всех видах общественного транспорта больше не будет обязательным», — завил в минувшую среду министр здравоохранения Оливье Веран после заседания Совета министров Франции. До сих пор маски были обязательны в метро, автобусах, поездах, самолетах и такси.

Вскоре после этого заявления французского правительства Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) объявило об отмене с понедельника, 16 мая, обязательного ношения масок в аэропортах и на борту самолетов на всей территории Европейского Союза.

Во Франции министр здравоохранения подчеркнул, что ношение маски по-прежнему «рекомендуется» в транспорте, как и других местах большого скопления народа (например, в супермаркетах или кинотеатрах).

Эпидемиологическая «ситуация улучшается», — сообщил Оливье Веран, отметив, что уже в течение более чем месяца число заражений ковидом и госпитализаций неуклонно уменьшается, после долгой зимней волны эпидемии. Медики отмечают, что сама эта волна не привела к кризису в больницах, благодаря высокой степени вакцинации населения, а также относительно низкой опасности штамма «омикрон», который появился в конце 2021 года.

Среднесуточное число новых случаев заражения за последние семь дней едва превысило, по данным на среду, 40 тысяч (по сравнению с почти 48 тысячами случаев неделей ранее). В больницы с ковидом было госпитализировано за неделю чуть более 20 тысяч пациентов (на две тысячи меньше, чем за предыдущий аналогичный период).

В контексте спада эпидемии правительство Франции уже сняло в последние месяцы несколько знаковых санитарных ограничений. В марте было отменено обязательное ношение масок в местах отдыха, досуга и культуры. Исключением оставался лишь общественный транспорт. Отменен был и вакцинный пропуск, который требовался для доступа во многие места, такие как рестораны, кафе, театры и кинотеатры, музеи и концертные залы и т.д.

После отмены обязательного ношения масок в транспорте Франция, как и многие страны ЕС, практически вернется к жизни до пандемии, спустя более чем два года после ее начала в мире и Европе.

Некоторые исследователи, впрочем, предостерегают от чрезмерной эйфории: эпидемия находится под контролем, но, вероятно, еще не закончилась, особенно с учетом угрозы появления новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Во Франции «пандемия явно не закончилась, хотя мы можем надеяться, что, учитывая уровень иммунитета населения (...), мы сможем перейти к переходной фазе», — цитирует агентство France-Presse вирусолог из Института Пастера Сильви ван дер Верф.

Правительство также проявляет осторожность. Министр здравоохранения Оливье Веран заявляет, что «пандемия не закончилась», а некоторые ограничения пока будут сохранены. Речь идет о «санитарном пропуске» (свидетельстве о вакцинации или отрицательном тесте на ковид) — он по-прежнему будет требоваться для доступа в медицинские или медико-социальные учреждения — как минимум до лета. Кроме того, пока остается обязательной семидневная самоизоляция для тех, чей тест на COVID-19 оказался положительным.

Министр Оливье Веран также упомянул о возможном проведении осенью новой кампании вакцинации против ковида. Решение о необходимости дополнительных прививок будет приниматься в зависимости от степени опасности новых штаммов и их устойчивости к существующим вакцинам, отметил министр.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться