«Третий тур» выборов для президента: почему переизбрание не гарантирует Макрону всей полноты власти

ФРАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

12 и 19 июня во Франции пройдет голосование, которое часто называют «третьим туром» выборов президента. Переизбранный 24 апреля на второй срок глава государства Эмманюэль Макрон в них, разумеется, участвовать не будет. Но от результатов голосования будет зависеть, сможет ли он реально управлять страной в ближайшие пять лет, проводить свою политику и обещанные реформы. В июне французы выберут парламент, от состава которого будет зависеть, каким будет правящее большинство и правительство, кто займет пост премьер-министра и какую роль в сложно устроенной политической системе Франции будет де-факто играть президент.

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Победой во втором туре выборов президента 24 апреля избирательная кампания для Эмманюэля Макрона не закончилась. Да, 7 мая он официально вступил в должность президента Франции (на второй срок) и готовится назначить нового премьер-министра и новое правительств. Но это правительство рискует стать «временным», а на вопрос, сможет ли Макрон управлять страной так же, как и предыдущие пять лет, ответ будет получен лишь 19 июня. И причиной тому — специфическое устройство политической системы Франции.

V Республика, или «гибридная» система

Пятую Французскую Республику называют полупрезидентской, смешанной, президентско-парламентской. На практике (если сильно упрощать) она может становиться «более президентской» или «почти парламентской». То есть (при сохранении записанного в Конституции набора полномочий) у президента Франции может быть больше или меньше рычагов управления страной и проведения той политики и реформ, которые он обещал на выборах. Все зависит от одного: получает ли партия главы государства большинство на выборах парламента, точнее его нижней палаты — Национального собрания.

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Если да, то президент назначает правительство своих единомышленников и работает с ним рука об руку над проведением общей линии. Если же президентская партия остается в меньшинстве, он вынужден назначать премьера и правительство из состава победившей партии (оппозиционной ему) и работать в непростом режиме «сосуществования» или «сожительства» (cohabitation). В прошлом в такой ситуации оказывались президент-социалист Франсуа Миттеран (руководивший страной вместе с правительством правых) и правый Жак Ширак (деливший власть с кабинетом социалистов).

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Начиная с 2002 года (когда срок президентства по Франции был сокращен с 7 до 5 лет, а выборы парламента стали проводить сразу после президентских), французские избиратели предпочитали не ставить только что избранного президента в «неудобное» положение — и обеспечивали его партии большинство в Национальном собрании.

Так случилось и в 2017 году, когда на выборах политический пейзаж был полностью «переформатирован», а французы высказались за обновление. Традиционные ведущие партии (ранее сменявшие друг друга у власти правые и социалисты) потерпели впечатляющее поражение: их кандидаты не прошли во второй тур выборов президента, а правым «Республиканцам» удалось лишь сформировать первую по численности оппозиционную фракцию в парламенте (100 депутатов из 577-ми).

Зато абсолютное большинство мест в Нацсобрании пять лет назад получила центристская партия Макрона «Вперед, Республика!» (LREM), созданная всего за год до выборов. Значительная часть депутатов этой партии были новичками в политике, и тем не менее сторонники самого молодого в истории президента Пятой Республики одержали оглушительную победу.

Макрон без большинства в парламенте?

Риск того, что на втором президентском сроке Макрону придется делить власть с оппозиционным ему парламентским большинством, в этот раз нельзя вполне исключать. Опрос, проведенный институтом Elabe сразу после переизбрания Макрона, показал, что 61% французов хотят видеть в Национальном собрании оппозиционное главе государства большинство. Только 39% опрошенных выступают за сохранение в парламенте доминирующих позиций президентской партии.

Пять лет назад, когда Макрон был впервые избран президентом, оппозиционного ему большинства в Нацсобрании желали менее половины (47%) опрошенных.

Выборы парламента Франции как искусство альянсов

577 депутатов Национального собрания Франции избирают по мажоритарной системе — в одномандатных избирательных округах. Традиционно успех партии на парламентских выборах во многом зависит от наличия в ее рядах сильных, популярных или хотя бы узнаваемых политиков (как на национальном уровне, так и на местах).

Важную роль в предвыборной кампании играют межпартийные консультации и договоренности, в ходе которых вступающие в альянс политические силы «делят» между собой округа, чтобы избежать конкуренции и провести максимальное число депутатов в парламент.

«Ренессанс» Макрона

За месяц до выборов Национального собрания Франция президентское большинство, по оценкам социологов, пока остается фаворитом гонки.

Пять лет назад центристская партия Макрона «Вперед, Республика!» (La République en marche / LREM) получила абсолютное большинство мест в парламенте — 308. Президентское большинство, правда, оказалось неустойчивым, и к концу пятилетки во фракции LREM осталось 267 депутатов. Впрочем, Макрон мог в парламенте рассчитывать на союзников-центристов — партию MoDem Франсуа Байру (Mouvement démocrate — Демократическое движение).

В 2022 году ряды пропрезидентского большинства пополнила новая партия с названием «Горизонты», созданная бывшим премьер-министром Эдуаром Филиппом. Правый политик, покинувший партию «Республиканцы», он возглавлял правительство первые три года президентского срока Макрона, а затем вернулся на пост мэра Гавра.

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На выборы парламента сторонники главы государства идут в составе альянса с названием «Ensemble!» (вместе). В рамках соглашения партии Макрона досталось порядка 400 округов, около ста кандидатов выдвигают центристы MoDem, порядка полусотни — «Горизонты». Сторонники президента поборются за 548 депутатских мест.

Перед июньскими выборами партия Макрона решилась на весьма смелый «ребрендинг». Бодрый призыв в названии — «Вперед, Республика» — останется в прошлом. А в будущее президентская партия устремляется под наименованием «Renaissance». Ренессанс, Возрождение — ни больше, ни меньше обещает французам партия, в которой снова, как и пять лет назад, значительное число кандидатов в депутаты — новички в политике.

Левый фронт против Макрона

Устроить президенту «третий тур» голосования 12 и 19 июня всерьез намерены левые силы, которым впервые за долгие годы удалось объединиться для участия в выборах парламента. В ходе долгих и крайне непростых переговоров предвыборное соглашение заключили крайне левая партия «Непокорная Франция» (La France insoumise), партия «Европа – Экология – Зелёные» (Europe Écologie Les Verts / EELV), Социалистическая партия и Коммунистическая партия Франции.

Центром объединения стала «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона, который занял третье место в первом туре выборов президента, набрав почти 22% голосов. Альянс получил название — «Новый экологический и социальный народный союз» *** (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES). А Жан-Люк Меланшон выразил готовность — в случае победы на выборах — стать премьер-министром при президенте Макроне.

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Сперва «Непокорная Франция» заключила предвыборные соглашения с «зелеными» и коммунистами, а затем с Соцпартией. В левом альянсе «зеленым» досталось порядка 100 избирательных округов, коммунистам — полсотни, а социалистам — 70. Партия Меланшона выдвинула своих кандидатов в 328 округах. В целом новый союз французских левых поборется за 546 депутатских мест (из 577-ми).

Самыми трудными были переговоры «Непокорной Франции» с Соцпартией, в которой даже усилился кризис и раскол по вопросу о допустимости альянса с бывшим однопартийцем. В прошлом социалист, министр и сенатор, Меланшон вышел из Соцпартии в 2008 году из-за идеологических разногласий (осудив «либеральный уклон» в партийной политике и «уступки правым») и создал собственное левое движение (Левую партию, которая стала затем «Непокорной Францией»). Союз с Меланшоном раскритиковал экс-президент социалист Франсуа Олланд, а экс-премьер Бернар Казнёв вовсе вышел из Соцпартии в знак протеста.

Центром объединения французских левых стала «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона. REUTERS - RALI BENALLOU

На непростое для себя решение присоединиться к союзу левых сил социалисты пошли не от хорошей жизни. В первом туре выборов президента 10 апреля представлявшая партию мэр Парижа Анн Идальго не набрала и двух процентов голосов. В 2017 году социалист Бенуа Амон едва преодолел шестипроцентный барьер на выборах главы государства, а в Национальном собрании партия — после пяти лет у власти — осталась с фракцией из менее чем 30 депутатов.

Партия Ле Пен — отдельный (нац)фронт

Марин Ле Пен, соперница Макрона, назвала свое второе место на выборах президента «блистательной победой», опираясь на исторический рекорд по числу голосов за крайне правых на выборах: за лидера «Национального объединения» 24 апреля проголосовали 41,5% избирателей.

На выборах парламента ситуация для бывшего Нацфронта — традиционно принципиально иная. Набирая в целом немалое число голосов, партия Ле Пен по-прежнему страдает от нехватки сильных и узнаваемых кандидатов и слабых позиций на местах. Нет у «Национального объединения» и потенциальных союзников для формирования предвыборных альянсов.

В итоге, если на выборах президента 2017 года Марин Ле Пен и получила во втором туре почти 34%, на выборах парламентских партии пришлось довольствоваться всего семью депутатами в Нацсобрании (включая саму Ле Пен).

Марин Ле Пен вновь баллотируется в депутаты парламента в одном из округов северного департамента Па-де-Кале. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

В этот раз политик призвала своих сторонников избрать такой парламент, который стал бы «противовесом» власти Макрона. Для партии Марин Ле Пен сформулировала задачу-минимум: получить в парламенте достаточное число мест (не менее 15-ти) для создания собственной фракции.

В партии очень рассчитывают на своих кандидатов в тех 340 округах, где на выборах президента Ле Пен получила более 40% голосов. Согласно недавнему прогнозу социологического института Opinionway, «Национальное объединение» может рассчитывать на 20 – 40 депутатов. В конце апреля прогноз был более оптимистичным: институт Harris Interactive прочил сторонникам Ле Пен от 75 до 105 мест в парламенте.

11 мая «Национальное объединение» объявило о выдвижении своих кандидатов в 569 округах. В выборах примет участие сама Марин Ле Пен, а также ее родная сестра Мари-Каролин.

Своя фракция была у лепенистов лишь однажды и в далеком прошлом (1986 – 88 годах). Благодаря изменению (временному) избирательной системы — на пропорциональную — тогдашний Нацфронт получил в парламенте 35 мест.

«Реконкиста» Эрика Зкммура

Публицист Эрик Земмур, соперник Марин Ле Пен на выборах президента в борьбе за крайне правый электорат, продолжает недавно начатую политическую карьеру.

Созданная Эриком Земмуром партия «Reconquête!» (Реконкиста / отвоевание) объявила о выдвижении своих кандидатов в 550 округах. AFP - JULIEN DE ROSA

Земмур безуспешно призывал к созданию широкой коалиции на (крайне) правом фланге. В партии Ле Пен скандальному публицисту ответили отказом, напомнив о скромных 7% голосов, полученных им в первом туре президентских выборов.

«Республиканцы»

Правые «Республиканцы» на словах выражают уверенность в том, что им удастся остаться «первой оппозиционной силой» (фракцией) в парламенте (как и предыдущие пять лет). И это несмотря на провальный результат правого кандидата на выборах президента, где Валери Пекресс не преодолела 5-процентный барьер (4,8%).

Руководство партии исключило какие-либо предвыборные альянсы и соглашения со сторонниками Макрона (в лагерь которого пять лет назад перешли некоторые видные правые политики). «Республиканцы» перед выборами парламента разделили округа с традиционными союзниками-правоцентристами — партиями «Союз демократов и независимых» (UDI) и «Новый центр».

Некоторые правые сомневаются в эффективности такой стратегии, опасаясь, что фракция «Республиканцев» в новом составе парламента может сократиться с нынешних ста до 30 – 40 депутатов.

*** Название «народный союз» (union populaire) отсылает к истории и Народному фронту (Front populaire) — коалиции французских левых, с недолгим правлением которых в конце 1930-х годов связаны знаковые социальные завоевания (введение в стране оплачиваемых отпусков, 40-часовая рабочая неделя и т.д.).

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