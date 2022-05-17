Премьер-министром Франции назначена Элизабет Борн. Как Макрон сделал свой выбор перед выборами парламента

Переизбранный на второй срок французский президент Эмманюэль Макрон назначил Элизабет Борн новым премьер-министром страны. Во второй раз в истории Пятой Республики во Франции правительство возглавила женщина. Элизабет Борн, входившая в кабинет министров все предыдущие пять лет правления Макрона, заняла пост премьера менее чем за месяц до выборов парламента, на которых пропрезидентское большинство надеется удержать власть для проведения политики и реформ, обещанных главой государства.

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16 мая Эмманюэль Макрон положил конец многодневной неопределенности, объявив о первом ключевом решении своего второго президентского срока. Он принял отставку премьер-министра Жана Кастекса, который возглавлял правительство страны последние два года. И назначил нового премьера. Элизабет Борн стала второй женщиной в истории Пятой Французской Республики, возглавившей правящий кабинет. До сих пор единственной женщиной-премьером оставалась Эдит Крессон, назначенная главой правительства в 1991 году тогдашним президентом-социалистом Франсуа Миттераном (она возглавляла кабинет министров чуть менее года).

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Назначения нового премьера во Франции напряженно ждали с 7 мая, когда прошла официальная церемония инаугурации Эмманюэля Макрона, переизбранного на второй президентский срок 24 апреля (c результатом 58,5% голосов против 41,5% за Марин Ле Пен). Еще неделю назад глава государства признавался, что уже сделал свой выбор и знает имя нового премьера. Макрон также задал три ключевых требования к главе кабинета, три приоритета его политики. Экология, социальные вопросы и вопросы развития производства (промышленности).

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Вечером 16 мая в Матиньонском дворце, резиденции премьер-министров Франции, прошла передача полномочий: бразды правления Жан Кастекс передал своей преемнице на посту премьера. В ближайшие дни Элизабет Борн представит президенту состав кабинета министров.

Франция. 30 лет спустя

В том, что именно женщина станет новым премьером, во Франции были почти уверены все последние дни. Тем более, что за это высказались 74% французов (согласно опросу института IFOP).

Назначение Элизабет Борн приветствовала Эдит Крессон, ставшая 30 лет назад первой женщиной-премьером в истории Пятой Французской Республики. По ее словам, президент сделал «очень хороший выбор», продиктованный «выдающимися качествами» Элизабет Борн, а «вовсе не тем, что она женщина». Новому премьеру Крессон пожелала «смелости», напомнив о традиционном «мачизме политического класса» во Франции.

В назначении Элизабет Борн увидели и другие политические «сигналы» президента Макрона, начинающего второй срок на посту главы государства. В прошлом Борн входила в Социалистическую партию и трудилась на разных постах в правительствах социалистов (в прошлом она также занимала пост префекта, работала в дирекции национальной компании железных дорог SNCF и возглавляла управление парижского транспорта RATP). В партии президента она представляет левое крыло. На посту премьера Элизабет Борн сменила Жана Кастекса, чье политическое прошлое было неразрывно связано с французскими правыми (партия «Республиканцы»).

Во время первого президентского срока Макрона Элизабет Борн возглавляла министерства, отвечающие за приоритетные для нововго срока социальные и экологические вопросы. С 2017 года она была министром транспорта, с 2019 года возглавляла министерство экологического перехода (экология, климат, энергетика и транспорт, их инфраструктура). С 2020 года была министром труда и занятости.

Руководящий опыт Элизабет Борн — более чем прямое указание на приоритеты политики Макрона на втором сроке. Эти приоритеты президент вновь напомнил 16 мая — «экология, здравоохранение, образование, полная занятость, демократическое возрождение, Европа, безопасность».

Chère @Elisabeth_Borne,

Madame la Première ministre,

Écologie, santé, éducation, plein-emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité : ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d’agir sans relâche pour les Françaises et les Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022

В Елисейском дворце также отмечают, что важным критерием при выборе для Макрона было умение будущего премьера вести непростой диалог с обществом для согласования ключевых реформ. В том числе, обещанной президентом и крайне взрывоопасной реформы пенсий (с увеличением пенсионного возраста с 62 до 64, а затем и 65 лет).

Предвыборное назначение

Помимо стратегических «сигналов» на всю президентскую пятилетку, выбор премьер-министра для Макрона имеет и тактическое предвыборное значение. Судьба планов и реформ президента напрямую зависит от исхода выборов парламента: депутатов Национального собрания французы изберут в два тура — 12 и 19 июня.

Не стоит забывать, что, если само по себе назначение премьера и является прерогативой президента Франции, глава правительства неизбежно должен опираться на парламентское большинство. Пока это большинство, разумеется, у партии Макрона, которая перед выборами сменила название — с призывного «La République en marche» («Вперед, Республика») на многообещающее «Renaissance» (Ренессанс / Возрождение). На выборы президентская партия идет в альянсе с союзниками-центристами из партии MoDem и новой партией «Горизонты», созданной экс-премьером Эдуаром Филиппом (бывший правый политик перешел на сторону Макрона и возглавлял правительство в 2017-2020 гг.).

За депутатские мандаты намерены бороться многие министры только что ушедшего в отставку правительства. В том числе и сама Элизабет Борн — она баллотируется в одном из округов Кальвадоса.

Для мадам Борн эти выборы — нелегкий вызов и первое в политической карьере испытание всенародным голосованием. Ранее Элизабет Борн в парламент никогда не баллотировалась. В случае поражения ее пребывание на посту премьера может оказаться рекордно кратким.

Отсутствие опыта выборных баталий, яркой политической харизмы, имидж управленца-технократа — все это политологи называют «слабыми местами» Элизабет Борн. Впрочем, сделанный Макроном выбор кандидатуры премьера считают вполне ожидаемым. Он лишь подтверждает желание президента сохранить конфигурацию исполнительной власти, которая его вполне устраивает. С «сильной концентрацией реальной власти в Елисейском дворце», как отмечает, например, издание Les Echos.

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022

Именно так, напоминает газета La Croix, система работала как минимум последние два года, когда премьер-министром был Жан Кастекс, опытный управленец, технократ, никогда не баллотировавшийся на общенациональных выборах.

Президентский выбор кандидатуры премьера раскритиковали оппоненты Макрона как слева, так и справа. В стане правых «Республиканцев» заявили, что президент выбрал главой правительства «технократку-социалистку». Крайне левые припомнили Элизабет Борн (министру труда в 2020-22 гг.) болезненную реформу системы выплаты пособий по безработице, заподозрив в назначении стремление Макрона обзавестись собственной «Маргарет Тэтчер» и продолжать «антисоциальную политику».

Выборы парламента Франции: прогноз социологов

Пока социологи прогнозируют пропрезидентскому альянсу победу на выборах в Национальное собрание с сохранением большинства (от 300 до 350 мест).

Основными соперниками сторонников Макрона (центристов) на этих выборах стали французские левые, которым впервые за многие годы удалось объединиться для участия в выборах. Центром объединения стала крайне левая партия «Непокорная Франция» (La France insoumise) Жан-Люка Меланшона, который в первом туре выборов занял третье место (после Макрона и Ле Пен), набрав 22% голосов. В альянс вошли «зеленые», коммунисты и социалисты. Меланшон выразил готовность — в случае победы объединенных левых на выборах — стать премьер-министром при президенте Макроне. Социологи пока прогнозируют левому альянсу, скорее, место главной оппозиционной силы в парламенте — с числом депутатов от 105 до 168.

На несколько десятков депутатских мест, согласно прогнозам, могут рассчитывать правые «Республиканцы», а также крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

577 депутатов Национального собрания Франции выбирают в два тура по мажоритарной системе — в одномандатных избирательных округах. Для победы сразу в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное число голосов (более 50% пришедших на участки и не менее 25% от числа зарегистрированных избирателей). Во второй тур проходят кандидаты, занявшие два первых места по числу голосов, а также те, кто набрал не менее 12,5% от списочного состава избирателей на участке.

В такой системе успех партии на выборах и число полученных ею депутатских мест во многом зависит от числа сильных и узнаваемых политиков-кандидатов и позиций на местах. Решающую роль играют и создаваемые перед выборами союзы партий, а также альянсы кандидатов между двумя турами (когда одни снимают свои кандидатуры в пользу других претендентов).

Такая система отнюдь не упрощает работу социологов по прогнозированию результатов. Их работа не может ограничиться лишь выяснением общих предвыборных рейтингов партий, необходимы опросы в округах, где голосуют за конкретных кандидатов.

Что касается общих партийных рейтингов, за месяц до парламентских выборов лидером симпатий остается альянс французских левых. За его кандидатов готовы голосовать порядка 28% опрошенных, сообщает агентство France-Presse, резюмируя данные различных опросов. 26-27% избирателей поддерживают сторонников президента Макрона. Крайне правым Марин Ле Пен отдают предпочтение 22-24% опрошенных. Симпатии 11% избирателей — на стороне правых «Республиканцев» и их традиционных союзников-центристов.

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