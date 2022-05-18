Кирилл Серебренников в Каннах показал фильм «Жена Чайковского» и выступил против войны

На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Режиссер поборется за Золотую пальмовую ветвь: лента российского режиссера открыла основную конкурсную программу. Серебренников, которому впервые за несколько лет удалось приехать на фестиваль лично, выступил против войны в Украине.

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Кирилл Серебренников посетил Каннский фестиваль, который считается одним из самых престижных в Европе и мире, в первый раз с 2016 года. Его не выпускали из России из-за дела «Седьмой студии». На премьере своего предыдущего фильма режиссера «Петровы в гриппе» в 2021 году в Каннах Серебренников смог выступить лишь по видеосвязи.

На Лазурный берег Франции вместе с режиссером приехали актеры, исполнившие главные роли в ленте. На красную дорожку вышли Алена Михайлова, сыгравшая жену Чайковского, Один Байрон, который был в фильме Петром Чайковским, а также рэпер Oxxymiron.

Кирилл Серебренников перед тем, как войти в зал, сказал, что его фильм — о «свободе творчества и хрупкости человеческой жизни». В картине рассказывается о трагичной судьбе жены композитора Петра Чайковского Антонины Милюковой, которая не смогла отпустить мужа, принять его гомосексуальность и впала в безумие.

Зал встретил Кирилла Серебренникова и его команду аплодисментами. После премьеры он поблагодарил зрителей и выступил против войны в Украине. «Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась. Давайте хотя бы думать о том, что она когда-то кончится, и мы будем жить в мирной Европе», — сказал он.

Фильм Серебренникова — единственная лента из России, представленная в конкурсной программе фестиваля. Официальные делегации из страны не были допущены в Канны из-за войны. Журналистам из России также отказали в аккредитации.

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