Во Франции объявили состав нового правительства во главе с премьер-министром Элизабет Борн

Четыре дня спустя после назначения новым премьер-министром Франции Элизабет Борн президент Эмманюэль Макрон определился с составом правительства. О назначениях в обновленном кабинете министров объявлено в пятницу, 20 мая. МИД Франции возглавила известный дипломат Катрин Колонна. В целом состав кабинета обновлен лишь частично. Сохранили свои посты глава МВД Жеральд Дарманен, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Минобороны возглавил Себастье Лекорню, работавший в предыдущем составе кабинета. Приоритетом политики нового правительства объявлены вопросы экологии, энергетики и «зеленого перехода».

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Переизбранный 24 апреля на посту президента Франции Эмманюэль Макрон завершил кадровые перестановки в правительстве страны за три недели до выборов парламента. Выборы депутатов Национального собрания пройдут в два тура — 12 и 19 июня. Президентская партия и ее союзники будут на них бороться за сохранение большинства в парламенте, с тем чтобы обеспечить Макрону возможность проводить обещанные реформы и политику в течение второго срока на посту главы государства.

После пяти лет пребывания у власти партия Макрона идет на выборы под новым названием, а также под руководством нового премьер-министра и с обновленным составом правительства. Президентское центристское движение «Вперед, Республика», созданное в 2016 году, отныне именуется «Ренессанс». 16 мая решением президента новым премьер-министром была назначена Элизабет Борн, ставшая второй женщиной в истории Пятой Французской Республики, возглавившей правительство.

20 мая президент Макрон утвердил состав кабинета министров во главе с Элизабет Борн. Правительство обновлено лишь частично, хотя глава государства провел в нем целый ряд знаковых назначений и перестановок.

Пост министра иностранных дел покинул Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший французскую дипломатию все последние пять лет. 74- политик, бывший социалист покинул правительство.

Главой МИД назначена Катрин Колонна. Профессиональный и многоопытный дипломат, она с 2019 года была послом Франции в Великобритании, до этого возглавляла французскую дипмиссию в Италии, представляла страну в ЮНЕСКО. В 2005-2007 годах Колонна занимала в МИДе пост министра-делегата по европейским делам. А в прошлом — в течение почти десяти дел (1995 – 2004) — была пресс-секретарем президента Жака Ширака, официальным спикером Елисейского дворца.

В МИД пост госсекретаря по европейским делам сохранил Клеман Бон.

Сменил Макрон и еще одного ключевого министра — обороны. Пост главы военного ведомства (и правительство) покинула Флоранс Парли. Минобороны возглавил Себастьен Лекорню, близкий соратник президента. В предыдущем составе кабинета он возглавлял министерство по делам заморских территорий.

Ряд ключевых министров сохранили свои посты в новом составе правительства.

Так, остался во главе министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэр, который занимал этот пост предыдущие пять лет. В прошлом один из лидеров правой партии «Республиканцы», Ле Мэр в 2017 году перешел на сторону Макрона. Теперь в правительстве премьера Элизабет Борн он усилил свои аппаратные позиции, получив особый статус заместителя главы кабинета.

Президент также оставил Жеральда Дарманена на посту министра внутренних дел. Сохранил свой пост министра юстиции Эрик Дюпон-Моретти, знаменитый французский адвокат, возглавивший ведомство два года назад.

Приоритетом политики своего кабинета Элизабет Борн объявила вопросы экологии, борьбы с потеплением климата, экологического и энергетического — «зеленого» — перехода и трансформации. В новом составе правительства это направление поручено двум новым министрам. При сохранении поста министра экологического перехода (экологии) создан пост министра энергетического перехода.

Во главе ключевого экологического ведомства проведена перестановка: с поста министра экологии и из правительства ушла Барбара Помпили. Ее пост заняла 37-летняя Амели де Моншален. Пять лет назад она пришла в партию Макрона из бизнеса, была избрана депутатом парламента, а затем вошла в правительство, где сперва работала госсекретарем по европейским делам в МИД, а затем министром по делам госслужбы.

Новый пост министра энергетического перехода заняла Аньес Панье-Рюнаше. Ранее (с 2018 года) в правительстве она работала на посту госсекретаря по делам промышленности в министерстве экономики и финансов.

В правительстве Франции появились новые для политического мира Франции лица. Министром образования назначен историк Пап Ндиай, который до сих пор возглавлял Национальный музей истории иммиграции. 56-летний ученый, специалист по социальной истории США и национальных меньшинств — брат известной и популярной французской писательницы Мари Ндиай, обладательницы Гонкуровской премии.

Министром культуры президент назначил свою советницу, пришедшую на работу в Елисейский дворец из театрального мира. Француженка ливанского происхождения Рима Абдюль Малак в прошлом также имела опыт опытом работы советницей по культуре мэра Парижа.

Макрон ввел в правительство своего близкого соратника Станисласа Герини, который до сего дня занимал пост руководителя президентской партии.

Официальным представителем правительства назначена Оливия Грегуар.

Занимавший до сих пор этот пост Габриэль Атталь переведен на работу в министерство экономики и финансов — он назначен министром-делегатом по делам бюджета.

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