Подтверждено обвинение Lafarge в соучастии в преступлениях против человечности в Сирии

Парижский апелляционный суд подтвердил в среду, 18 мая, обвинительный акт следствия в отношении французской компании Lafarge, которую обвиняют в соучастии в преступлениях против человечности. Обвинения касаются деятельности группы в Сирии до 2014 года. Фирме также предъявлены обвинения в «финансировании террористических группировок» и в совершении действий, «ставящих под угрозу жизни других людей».

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В рамках уголовного дела, открытого в июне 2017 года, группа Lafarge (которая теперь является дочерней компанией швейцарской Holcim) подозревается в выплате в 2013 и 2014 годах через свой филиал нескольких миллионов евро террористическим группам, включая организацию Исламское Государство (ИГ), а также их посредникам. Выплаты, по версии следствия, производились для того, чтобы обеспечить безопасность и поддержать работу цементного завода Lafarge в Сирии в разгар гражданской войны.

Решения Апелляционного суда Парижа ждали с момента решения Кассационного суда от сентября 2021 года об отмене обвинительного акта в «соучастии в преступлениях против человечности», вынесенного следственной палатой в ноябре 2019 года по заявлению Lafarge. Тогда судьи кассационной инстанции постановили, что соучастие подразумевает не волю к участию или одобрение этих преступлений, а простое знание того факта, что террористические группы, получающие выгоду от выплат группы, сами совершают преступления против человечности, особенно с использованием этих денег.

Действия Lafarge, впервые обнародованные изданием Le Monde в 2016 году, были направлены на обеспечение непрерывности производства на цементном заводе в Джалабии на севере Сирии, открытом в 2010 году, за год до начала революции в Сирии. Этот завод, крупнейший на Ближнем Востоке, представлял собой инвестиции в размере почти 700 миллионов евро, и французская группа не хотела его закрывать.

Но поддержание деятельности любой ценой, а также разрешение на проезд грузовиков компании и ее сотрудников не были бесплатны: в 2013 и 2014 годах Lafarge выплатила несколько миллионов евро террористическим группировкам, таким как Фронт ан-Нусра и организации «Исламское государство» (ИГ), которая блокировала дороги в этом районе. Платежи производила сирийская дочерняя компания группы Lafarge Cement (LCS). После нескольких захватов в заложники сотрудников, освобожденных за выкуп, завод закрылся осенью 2014 года, когда ее захватили джихадисты ИГ.

Эти захваты заложников и хаотичная эвакуация сотрудников, которым пришлось почти в одиночку добраться до турецкой границы, породили третье обвинение против Lafarge: «создание опасности для жизни других».

Обвинение в «соучастии в преступлениях против человечности», со своей стороны, крайне редко, если не беспрецедентно, комментирует издание Le Monde. Более того, расследование может быть возобновлено. Адвокат Лиги за права человека (LDH) – одной из многочисленных правозащитных организаций, подавших жалобу против Lafarge – Арье Алими попросил «пролить свет на ответственность и степень осведомленности государственных деятелей об этом соучастии в преступлениях против человечности». Французский МИД, в том числе тогдашний министр иностранных дел Лоран Фабиус, были заслушаны судьями в качестве свидетелей. Их статус может измениться, если выяснится, что они знали о платежах Lafarge в Сирии и не уведомили органы юстиции.

Еще одна потенциальная мишень правосудия: швейцарская группа Holcim, которая объединилась с Lafarge в 2015 году и могла отвечать за французскую группу как юридическое лицо. Согласно утечкам в Le Parisien от 18 мая, генеральный директор Holcim Бит Хесс в ноябре 2021 года перед следственными судьями обвинил бывших руководителей Lafarge в том, что они «скрыли» свою преступную деятельность в Сирии.

В 2017 году LafargeHolcim стала Holcim. В среду группа объявила, что обжалует подтверждение обвинительного акта во Франции. Адвокаты Lafarge Кристоф Ингрейн, Реми Лоррен и Поль Малле отказались от комментариев. Гражданские стороны приветствовали «знаковое» решение, а также «важный шаг» в этом судебном расследовании, начатом в июне 2017 года.

Цементный завод Lafarge в Джалабии Delil souleiman / AFP

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