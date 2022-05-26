Макрон и Эрдоган обсудили вопрос о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган во время натовского саммита в Брюсселе, 24 марта 2022.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «уважать суверенный выбор» Финляндии и Швеции, подавших заявки на вступление в НАТО. Угрозу Анкары наложить вето на решение об интеграции скандинавских стран в политико-военный альянс главы двух государств обсудили в телефонных переговорах в четверг, 26 мая. В разговоре о военном конфликте в Украине Макрон и Эрдоган указали на необходимость координации усилий по достижению перемирия. Они также обсудили мировой продовольственный кризис и проблему блокады морского экспорта украинского зерна.

Реклама Читать далее

Макрон выступил в поддержку Финляндии и Швеции, традиционно нейтральных стран, подавших заявку на вступление в НАТО после российского вторжения в Украину. «Президент республики подчеркнул важность уважения суверенного выбора этих двух стран», — сообщает официальное заявление Елисейского дворца.

Турецкая сторона противится проекту интеграции двух скандинавских стран в состав североатлантического альянса. Эрдоган обвиняет Финляндию и Швецию в том, что они укрывают активистов Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти называют террористической организацией. Турция угрожает использовать свое право вето и заблокировать процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Принятие новой страны в альянс должно быть одобрено единогласно всеми государствами-членами.

По мнению президента Макрона, «переговоры должны продолжаться, с тем чтобы найти быстрое решение проблемы».

Как сообщает AFP, во время разговора Макрон и Эрдоган также затронули проблему экспорта украинского зерна, вывоз которого морским путем сейчас невозможен из-за блокады портов Украины российскими силами. Чтобы избежать ухудшения глобального продовольственного кризиса, президенты обсудили возможность открытия морского коридора из Одессы. Турция могла бы сыграть ключевую роль в установлении этого коридора.

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через пролив Босфор для экспорта зерна из Украины. Об этом агентству Reuters на условиях анонимности сообщил высокопоставленный турецкий чиновник. Черноморские порты Украины заблокированы с начала российского вторжения, в них скопились миллионы тонн зерна. «Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной по поводу экспорта зерна из Украины», — сказал турецкий чиновник, отметив, что переговоры носят конфиденциальный характер. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил в минувшую среду, что Москва готова предоставить коридор для судов с продовольствием в обмен на отмену западных санкций.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться