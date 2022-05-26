«Смех в ответ ракетам»: Charlie Hebdo опубликовал карикатуры украинских художников

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил несколько страниц своего последнего номера среды, 25 мая, украинским карикатурам о российском военнном вторжении. Серию рисунков, сделанных карикатуристами Украины, представил в своем репортаже французский журналист Антонио Фишетти.

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Как сообщает AFP, двадцать карикатур, опубликованных Charlie Hebdo, изначально были показаны в Одессе на выставке под названием «Русский военный корабль, иди на <...> ». Организаторы выставки, чье название отсылает к ответу украинских пограничников острова Змеиный российским морякам, собирают средства в помощь украинской армии и территориальной обороне.

Французский журнал "Charlie Hebdo", известный своими скандальными карикатурами, вышел с работами украинских карикатуристов. Весь доход от продажи журнала идёт на нужны ВСУ и Одесской ТРО! #Одесса pic.twitter.com/4IHJHtYF9P — Одесская исти́рия 🇺🇦 (@OdessaHistory) May 26, 2022

В знак солидарности с Украиной и украинскими художниками еженедельник Charlie Hebdo решил опубликовать несколько экспонатов этой одесской выставки. В специальном заявлении сатирический журнал объясняет, что эти карикатуры, «беспощадные по отношению к русским, свидетельствуют о юморе, не сложившем оружия перед произволом и террором».

Так, на страницах знаменитого французского журнала можно увидеть Владимира Путина в образе кровавой балерины или же битву между русским медведем и украинскими пчелами, защищами свой мед.

Украинские карикатуры в номере Charlie Hebdo. © DR

Антонио Фишетти уточнил журналистам AFP, что Charlie Hebdo оплатит ассоциации карикатуристов Одессы публикацию карикатур.

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