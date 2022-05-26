Франция приняла на лечение первых раненых украинских военных

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Министры обороны Украины и Франции Алексей Резников и Себастьен Лекорню.
Министры обороны Украины и Франции Алексей Резников и Себастьен Лекорню. © twitter.com/oleksiireznikov
RFI
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В среду, 25 мая, прошли переговоры по видеосвязи между министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Украины Алексеем Резниковым. Министры обсудили военную обстановку в Украине, французскую военную помощь и лечение раненых украинских солдат во Франции.

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В заявлении министерства обороны Франции, опубликованном по итогам переговоров, указано, что Алексей Резников напомнил о нуждах Украины в военной помощи, чтобы остановить российское вторжение и предотвратить дальнейшее затягивание конфликта. 

Во время разговора украинский министр также поблагодарил французского коллегу за медицинскую помощь, которую Франция оказывает украинцам, раненным во время войны. В министерстве агентству AFP уточнили, что французский военный госпиталь в Перси уже принял двух первых раненых украинских военнослужащих.

Со своей стороны Себастьян Лекорню подтвердил готовность Франции оказывать всю необходимую помощь Украине. Помимо финансовой и гуманитарной помощи Франция поставляет Украине вооружения, в том числе самоходные гаубицы CAESAR, а также противотанковые комплексы MILAN. 

Французский министр в разговоре отметил «мужество и боевой дух украинских военных, вызывающие восхищение международного сообщества, и выразил свою глубокую солидарность со всем украинским народом».

После переговоров оба министра в своих кратких заявлениях в твиттере вновь отметили солидарность Украины и Франции.

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