Франция приняла на лечение первых раненых украинских военных

В среду, 25 мая, прошли переговоры по видеосвязи между министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Украины Алексеем Резниковым. Министры обсудили военную обстановку в Украине, французскую военную помощь и лечение раненых украинских солдат во Франции.

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В заявлении министерства обороны Франции, опубликованном по итогам переговоров, указано, что Алексей Резников напомнил о нуждах Украины в военной помощи, чтобы остановить российское вторжение и предотвратить дальнейшее затягивание конфликта.

Во время разговора украинский министр также поблагодарил французского коллегу за медицинскую помощь, которую Франция оказывает украинцам, раненным во время войны. В министерстве агентству AFP уточнили, что французский военный госпиталь в Перси уже принял двух первых раненых украинских военнослужащих.

Had a productive VTC meeting with @SebLecornu.Congratulated him on his assumption of the high post. We discussed a number of projects aimed at strengthening our ability to resist aggression, including the treatment of the wounded 🇺🇦 servicemen. I’m grateful to 🇫🇷 for the support! pic.twitter.com/M44hC4KgJT — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 25, 2022

Со своей стороны Себастьян Лекорню подтвердил готовность Франции оказывать всю необходимую помощь Украине. Помимо финансовой и гуманитарной помощи Франция поставляет Украине вооружения, в том числе самоходные гаубицы CAESAR, а также противотанковые комплексы MILAN.

Французский министр в разговоре отметил «мужество и боевой дух украинских военных, вызывающие восхищение международного сообщества, и выразил свою глубокую солидарность со всем украинским народом».

J’ai réaffirmé auprès d’@oleksiireznikov, ministre ukrainien de la défense, notre profonde solidarité et l’engagement de la France à répondre aux demandes de soutien à l’effort de guerre ukrainien.

Le courage des combattants ukrainiens force l’admiration ! pic.twitter.com/ZBB81bUad4 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 25, 2022

После переговоров оба министра в своих кратких заявлениях в твиттере вновь отметили солидарность Украины и Франции.

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