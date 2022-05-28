В Париже суд оправдал французского эксперта по иску RT France о диффамации

Парижский суд оправдал французского исследователя по иску о диффамации, который подал против него российский государственный телеканал RT. Оправдательный вердикт по иску французского филиала этого СМИ RT France вынесен в пятницу, 27 мая. Дело касалось пяти сообщений в Твиттере, которые опубликовал Жан-Батист Жанжен Вильмер, директор Института стратегических исследований Военной школы, в сентябре 2018 года. В них он указывал, что RT «манипулирует информацией» и занимается созданием фейков.

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В своих твитах исследователь, который возглавляет подчиняющийся министерству обороны Институт стратегических исследований Военной школы IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'École militaire), в частности, утверждал, что российские государственные СМИ RT и Sputnik «зачастую выдумывают факты, фальсифицируют документы, переводы и интервью».

Жан-Батист Жанжен Вильмер приводил в пример «сфальсифицированный» перевод в одном из репортажей RT France о Сирии. Французский медиарегулятор Высший аудиовизуальный совет CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) вынес предупреждение российскому телеканалу по поводу этого репортажа в июне 2018 года.

(FIL) La réaction de RT et Sputnik confirme les manipulations de l’information dénoncées dans le rapport CAPS-@IRSEM1 @Defense_gouv @francediplo pic.twitter.com/JaTWmw1GM5 — Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (@jeangene_vilmer) September 10, 2018

RT France подал против исследователя, указавшего на факты дезинформации в работе канала, иск о диффамации (публичном утверждении о фактах или приписывании фактов, наносящих ущерб чести и репутации истца).

В защиту своего клиента адвокаты эксперта Жанжена Вильмера представили суду 70 примеров, доказывающих, по их оценке, стремление RT дезинформировать свою аудиторию.

Парижский суд оправдал Жанжена Вильмера, указав на то, что дезинформация является проблемой, представляющей «всеобщий интерес». Обсуждая эту проблему в своих твитах, эксперт не руководствовался какой-либо «личной неприязнью» к сотрудникам RT, а также располагал «достаточными фактическими основаниями» для своих оценок.

На судебном заседании 17 марта французский эксперт объяснил, что предъявленные судут каналом RT твиты были написаны в ответ на критику, которой российские СМИ и власти подвергли выпущенный им в соавторстве доклад «Манипуляции с информацией. Вызов для наших демократий».

Со своей стороны, на суде Жан-Батист Жанжен Вильмер требовал от RT France возмещения ущерба, считая иск канала о диффамации «злоупотреблением процессуальными правами». Суд отказал в удовлетворении требований исследователя.

Со 2 марта Евросоюз запретил вещание RT и Sputnik по своей территории, обвинив российские СМИ в дезинформации. Во Франции, где RT имел собственную редакцию и разрешение на вещание на французском языке, RT France лишили вещательной лицензии.

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