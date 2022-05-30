«Все зависит от политической воли»: почему Франция не спешит возвращать детей французских джихадистов на родину

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Более трех лет около 300 французских детей и их матерей удерживают в лагерях, предназначенных для семей подозреваемых членов ИГИЛ в Сирии. Эти лагеря – Родж и Аль-Хол – расположены на северо-востоке Сирии, контролируемом курдскими региональными властями. Ряд правозащитных организаций требуют от французских властей, чтобы они репатриировали детей из лагерей, где они содержатся в чудовищных условиях.

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23 мая ряд правозащитных организаций (Amnesty International France, Лига прав человека, Human Rights Watch, Национальная консультативная комиссия по правам человека (CNCDH) и другие) провели пресс-конференцию, во время которой они в очередной раз попытались привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Еще год назад эти организации начали кампанию, опубликовав открытое письмо с призывом к правительству Франции решить этот вопрос. В то время как многие европейские страны вывозят своих малолетних граждан из Сирии, Франция не спешит с репатриацией, говорилось в письме. С тех пор несколько международных организаций высказались по поводу действий французских властей. Так, Комитет ООН по правам ребенка 24 февраля 2022 года вынес решение о том, что Париж нарушает свои обязательства по Международной конвенции о правах ребенка, которую он подписал в 1990 году. Ранее, в 2020 году Европарламент принял резолюцию, призывающая членов Евросоюза к репатриации своих граждан из Сирии. В сентябре 2021 года комиссар по правам человека Совета Европы упрекнул Францию ​​в несоблюдении Европейской конвенции о правах человека.

В интервью RFI юридический консультант французской неправительственной организации CNCDH (Национальная консультативная комиссия по правам человека) Тома Дюмортье рассказал о ситуации с репатриацией жен французских джихадистов и их детей.

Дети играют в мяч в лагере для беженцев в Аль-Хол (на северо-востоке Сирии), март 2019. AP - Maya Alleruzzo

RFI: Около года назад началась общественная кампания по привлечению внимания общественности к этой проблеме. Что изменилось с этого времени?

Тома Дюмортье: Ничего. Ни один ребенок не был с тех пор привезен во Францию. C 2019 года – момента, когда женщины и их дети выехали из Багхуза, последнего оплота террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии, – они прибыли в три лагеря для беженцев в Рожаве (автономная курдская администрация северной и восточной Сирии). Эти лагеря не были подготовлены для приема такого большого количества беженцев. И с 2019 года Франция репатриировала из этих лагерей только 35 детей.

RFI: Это информация прошлого года.

Но с этого времени больше не было репатриаций. CNCDH приняла участие в гуманитарной миссии: мы встретились с представителями курдской администрации в октябре 2021. Курдские представители выразили желание, чтобы Франция репатриировала женщин и детей. У них нет к ним претензий, и они считают, что не могут судить жен французских джихадистов на своей территории.

Каков статус женщин в этих лагерях?

Они там живут, они не могут покидать лагерь. Официально, они не являются заключенными, но в реальности это так.

Другими словами, эти лагеря беженцев не считаются тюрьмой.

Но у них нет права покидать лагеря. Они могут перемещаться внутри него, и то не всегда: там есть определенные зоны, где проживают выходцы из разных стран. Во время нашей миссии, которую мы осуществляли совместно с организацией Avocats sans frontières, а также с адвокатами семей, которые хотели бы вернуть своих детей во Францию, мы не смогли встретиться с этими женщинами. Курдские власти нам отказали под предлогом безопасности. Однако сами курдские представители нам заявили, что желают репатриации детей во Францию.

Согласно нескольким источникам, курдские власти не разрешают посещать этих женщин в лагерях, так как этого не желают французские власти. Это так?

У меня нет информации о том, что курдские власти действуют по приказу или просьбе французских властей, не допуская подобных встреч. Я также слышал об этом, но не могу подтвердить. Но факт остается фактом: мы не смогли встретиться с этими женщинами.

Таким образом, год спустя ситуация никак не изменилась. Во-первых, ни одного ребенка больше на было репатриировано. Во-вторых, Комитет ООН по правам ребенка заявил, что Франция нарушает международную конвенцию по правам детей, не возвращая их к себе.

За последний год Францию критиковали многие международные организации, включая ООН. В Страсбургский суд по правам человека была подана жалоба на действия французских властей. На какой стадии рассмотрения сейчас находится это дело?

В конце сентября было заседание ЕСПЧ, судьи заслушали адвокатов, но решения еще не приняли. Когда оно будет принято, пока не известно. Мы ожидали, что ЕСПЧ не вынесет решения до президентских выборов во Франции. Теперь мы надеемся, что оно будет вынесено в ближайшее время.

Суть жалобы в том, что Франция должна применять Европейскую конвенцию по правам человека по отношению к женщинам и их детям, которые не находятся на ее территории. С самого начала, с 2019 года, Франция отклоняет жалобы, поданные в своей юрисдикции, она считает, что Конвенция в этой ситуации не действует. Французские власти полагают, что у них нет никаких правомочий в Курдистане, и поэтому считают, что женщины и дети не находятся под ее юрисдикцией. Поэтому ЕСПЧ должен окончательно решить вопрос.

Но это только первый юридический аспект.

Международный комитет по правам ребенка принял жалобу (французских НКО) к своему рассмотрению. Обращение в комитет было сформулировано в тех же терминах, что и для ЕСПЧ. И ответ Франции был тот же: международная конвенция по правам ребенка не применяется в данной ситуации, так как у французских властей нет правомочий вне своей территории. Интересно отметить, что Международный комитет по правам ребенка признал, что конвенция применяется, и Франция должна ее соблюдать. Потому, что у Франции есть каналы общения с курдскими властями, и, кроме этого, Франция уже репатриировала 35 детей на свою территорию.

Теперь мы ждем ответа от ЕСПЧ. Если этот ответ будет позитивным, то это будет означать, что жалобы, поданные НКО и семьями находящихся в Сирии женщин должны быть рассмотрены во французских судах. В этих жалобах говорится о том, что дети и женщины не должны подвергаться унижающему достоинство обращению в лагерях для беженцев. Но может ли ЕСПЧ обязать Францию репатриировать этих детей? Без сомнения нет. ЕСПЧ может только говорить о нарушениях, но дальше Франция должна сама рассматривать, какими средствами решить эту проблему.

Раньше Франция заявляла, что в вопросе репатриации детей она будет рассматривать каждый конкретный случай «отдельно». В случае позитивного решения ЕСПЧ, каким образом дети могут быть репатриированы на ее территорию? Будут ли они разлучены с матерями, которые останутся в Сирии? Или, в случае их возвращения во Францию, эти женщины должны будут предстать перед судом и, может быть, попадут в тюрьму? И тогда дети тоже будут с ними разлучены. Как вы видите разрешение этой проблемы?

Наша организация, CNCDH, считает, что единственный способ – это репатриация детей вместе с их матерями. Дети находятся в этих лагерях в нечеловеческих условиях. Мы прекрасно понимаем, что женщины-супруги сражавшихся в Сирии джихадистов, по возвращении на родину попадут под следствие. Их могут поместить в предварительное заключение или под домашний арест до момента суда. И возможно, их приговорят к нескольким годам тюрьмы.

В это время детьми должны заниматься органы социальной защиты. Дети могут иметь регулярные контакты с матерями, чтобы связь ребенка с матерью сохранялась. Сама идея репатриации одних детей неприемлема. Оторвать детей от матерей – значит добавить новую травму к уже существующей. Поэтому их надо привезти во Францию вместе. А затем делать все, чтобы связь мать-ребенок сохранялась. Еще один вопрос, который нужно рассматривать – это возможность помещения детей в их семьи, то есть, к их французским родственникам.

А сколько семей – дедушек и бабушек – сейчас борются за то, чтобы их внуки вернулись к ним?

Точных цифр у меня нет. Но я знаю, что такие семьи – не только дедушки и бабушки, но дяди и тети этих детей готовы их принять у себя. И среди тех 35 детей, которые были репатриированы из Сирии во Францию, часть вернулась вместе с родителями. Родителями, которые были участниками ИГ. Часть детей вернулась с родителями во Францию из Турции, так как они были высланы турецкими властями. Договор между Францией и Турцией о высылке французских джихадистов существует и действует. Тогда родителей судят во Франции, а детьми занимаются социальные службы. И нам известны случаи, когда дети оставались в семьях родственников. Для этого соцслужбы проводили исследования и принимали заключения о возможности проживания детей у родственников.

Проблема в том, что такие исследования занимают от нескольких месяцев до года. В течение этого времени ребенок находится в детском доме или в приемной семье. Мы выступаем за то, чтобы время таких исследований значительно сократилось, а также, чтобы была возможность начать исследования еще до того, как ребенок попадет на территорию Франции. Так как сейчас социальные службы занимаются детьми только после того, как они прибывают на территорию Франции.

Я бы хотел еще добавить, что, согласно информации, которой мы располагаем, дети, которыми уже занимаются социальные службы, находятся в довольно хороших условиях. По крайней мере, к нам поступают положительные отзывы. При этом надо понимать, что такие дети пользуются особым вниманием: их наблюдают психологи, социальные работники.

Последний вопрос: как этот вопрос решается в других странах?

Например, в Бельгии еще несколько месяцев назад решили репатриировать всех детей с их матерями. В Германии, в Швеции происходит то же самое. Что касается Франции, то сейчас в сирийских лагерях находится 80 женщин и около 200 детей.

Такой разный подход к проблеме объясняется тем, что в этих странах иная юридическая база для ее решения?

Нет, все зависит от политической воли. Это решение властей. Я знаю, что Бельгии был вынесен ряд судебных решений в пользу возвращения женщин из Сирии – решения были вынесены после обращения в суд нескольких семей. Проблема во Франции несколько «техническая»: судьи не вынесли никакого решения (по обращению французских семей – ред.). Они отклонили иски, сославшись на то, что не компетентны в этом вопросе. Это отличительная черта Франции – французские судьи считают, что такие решения (репатриация французских граждан) принимаются на основе правительственных актов. Другими словами, это решения правительства, которые входят в область международной политики. Французский судья решил, что не может выносить решение по репатриации, потому что это имеет отношение к дипломатии, к дипломатическим отношениям с курдскими властями, куда французский судя вмешиваться не хочет.

Для семей эта ситуация ужасна, так как, фактически, это отказ в правосудии. Именно по этой причине семьи обратились в Европейский суд по правам человека.

Самира, гражданка Бельгии, замужем за французом, приехавшим воевать на стороне ИГ, со своим сыном в лагере Родж, март 2019. AP - Maya Alleruzzo

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