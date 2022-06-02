Французские дипломаты забастовали впервые за 20 лет

Французские дипломаты перед зданием МИД на набережной Орсэ в Париже в день забастовки 2 июня 2022.

Впервые за почти два десятилетия, прошедших с 2003 года, сотрудники министерства иностранных дел Франции объявили забастовку, протестуя 2 июня против реформ, которые, по мнению дипломатов, наносят ущерб эффективности и престижу внешней политики страны. Работники МИД также выразили свое негодование политикой сокращения штатов и средств на фоне увеличения объема работы в условиях постоянных кризисов в мире, сообщает агентство France-Presse.

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К забастовке призвали шесть профсоюзов, представленных в МИД Франции, а также объединение из 500 молодых дипломатов, многие из которых в этот четверг провели перед зданием министерства на набережной Орсэ акцию под лозунгами «Дипломатия на пути вымирания», «Государственная служба в опасности», «Дипломаты бастуют».

Сотрудники французского МИД в предыдущий раз бастовали в далеком 2003 году, тогда недовольство дипломатов было во многом связано с вопросами оплаты труда.

В этот раз, как отмечает Reuters, забастовка стала демонстрацией многие годы копившегося недовольства и раздражения условиями работы, а также выражением беспокойства за будущее профессии, а также третьей по масштабу дипломатической сети в мире (внешнеполитическая служба Франции уступает в этом лишь США И Китаю).

Непосредственным толчком для забастовки стала проводимая правительством масштабная реформа системы государственной службы, в рамках которой будет упразднен особый статус высшего дипломатического корпуса. Преобразования, проводимые по инициативе президента Эмманюэля Макрона, предполагают создание единого корпуса государственных управленцев. Новая система предполагает более широкую мобильность чиновников, чья карьера не должна ограничиваться какой-то одной сферой. Для своей профессии дипломаты считают новые принципы неприемлемыми.

Как отмечает AFP, упразднение отдельного статуса, которым обладают высокопоставленные дипломаты, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения сотрудников МИД Франции. В коллективном обращении, опубликованном 25 мая в газете Le Monde, они обратили внимание на многолетнюю политику экономии средств в условиях умножающихся кризисов, требующих от дипломатов все более напряженной работы. Штаты МИД Франции за последние десять лет сократились на 30%, а за последние 30 лет уменьшились наполовину. На ведомство приходится всего 0,7% французского госбюджета, отмечают авторы обращения.

Министерство иностранных дел насчитывает более 13 500 сотрудников. Это и те, кто имеет статус госслужащего, и работающих по контракту, а также персонал посольств, нанятый в зарубежных странах.

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