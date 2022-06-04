Путин совершил «историческую ошибку», но «Россию не следует унижать», чтобы после войны найти дипломатическое решение — Макрон

Президент РФ Владимир Путин совершил «историческую ошибку», развязав войну против Украины, сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французской региональной прессе. Он подчеркнул, что роль Франции в том, чтобы быть державой-посредником и заявил, что «не следует унижать Россию», чтобы после войны «найти выход по дипломатическим каналам».

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«Я думаю, и я сказал ему (Путину), что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя лично и для истории. (...) Я думаю, что он изолировал себя. Закрыться в изоляции — это одно. Знать, как из нее выйти, — это трудный путь», — заявил президент Франции, говоря о своем отношении к Путину.

Отвечая на вопрос об угрозе эскалации в связи с поставками Украине западного оружия и стремлением соседей России присоединиться к НАТО, Эмманюэль Макрон констатировал, что ситуация тревожная. «Именно поэтому я уделил ей столько времени и энергии», — сказал президент Франции.

Он отметил, что уже «потерял счет» телефонным разговорам, которые провел с Владимиром Путиным с декабря 2021 года. По его словам, речь идет примерно о сотне часов переговоров с российским президентом. Он уточнил, что эти переговоры проводил по просьбе президента Украины Владимира Зеленского и тайны из них не делал.

«Не следует унижать Россию, чтобы в день, когда закончатся боевые действия, мы смогли бы найти выход по дипломатическим каналам. Я убежден, что роль Франции в том, чтобы быть державой-посредником», — заявил президент Франции.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время отправиться в Киев, Эмманюэль Макрон сказал, что «ничего не исключает». Он также сообщил, что поставленные в Украину французские вооружения будут «компенсированы» французским войскам. «Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружений, ведь речь идет не только о пополнении наших запасов, но и об укреплении нашей независимости», — отметил президент Франции.

Франция среди прочего направила Украине самоходные артиллерийские установки «Цезарь» и обещала продолжить и даже усилить военную поддержку страны.

UPD: На слова Эмманюэля Макрона отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни», — написал Кулеба в твиттере.

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