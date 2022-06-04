Французский Лилль подаст жалобу из-за пронацистских и пророссийских граффити

Мэр французского Лилля Марин Обри в субботу, 4 июня, заявила, что город подаст жалобу в связи с обнаружением пронацистских и пророссийских граффити в районе стадиона, где должен был состояться благотворительный футбольный турнир в пользу Украины. Турнир отменили, передает местный телеканал France 3 Hauts-de-France.

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В эти выходные 4 и 5 июня, в Лилле на севере Франции должен был состояться благотворительный футбольный турнир, чтобы собрать средства в поддержку Украины. Его отменили после обнаружения антисемитских, пронацистских и пророссийских граффити около местного стадиона имени Жана Баратта.

Как передает France 3, в районе стадиона среди прочего обнаружили свастики, надписи «No Ukraine» и «да здравствует Россия». Канал публикует фотографии этих изображений.

Lille : des tags antisémites et pro-Russie découverts devant le stade Jean Baratte le jour d'un tournoi caritatif de foot pour l'Ukraine https://t.co/unGfNz5NRq — France 3 Nord (@F3nord) June 4, 2022

Сообщается, что граффити были нанесены минувшей ночью на фасады зданий, оборудование и грузовик ассоциации «Международная солидарность», созданной украинскими беженцами.

Мэр Лилля Марин Обри заявила, что «осуждает самым решительным образом этот акт» и сообщила, что город подаст жалобу, «как и всегда делал в подобных обстоятельствах».

На место выезжала полиция, но никаких зацепок пока не найдено, передает France 3. Организаторы турнира постараются перенести благотворительное мероприятие на более поздний срок.

2 июня мэрия Лилля сообщила об отправке 13 тонн медикаментов в украинский Харьков в помощь местным жителям. Харьков и Лилль — города-побратимы. Отмечается, что отправку удалось организовать благодаря пожертвованиям жителей Лилля. В скором времени город направит в Харьков продукты питания и гигиены.

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