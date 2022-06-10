В Марселе началось расследование в отношении яхты Amore-Vero, предположительно принадлежащей Игорю Сечину

Прокуратура Марселя начала расследование, которое может привести к конфискации яхты Amore-Vero, предположительно принадлежащей Игорю Сечину. Яхта стоимостью более 120 миллионов евро заблокирована в качестве актива подсанкционного российского миллиардера и подозревается в попытке покинуть санкционные воды.

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Яхта Amore-Vero была заблокирована французскими властями 28 февраля в связи с санкцями, наложенными на Игоря Сечина. Блокировка является временной административной мерой, не позволяющей собственникам пользоваться активами и получать от них прибыль, однако не приводящей к конфискации или продаже. До сих пор виллы, яхты и другая собственность подсанкционных российских олигархов, находящаяся в Европе, подвергались именно этим мерам. Однако расследование, начатое в отношении Amore-Vero, может привести к конфискации. Если таково будет решение суда, продажа суперяхты с аукциона может принести казне французского государства несколько десятков миллионов евро.

В ночь со 2 на 3 марта у французских таможенников возникло подозрение, что судно намеревалось покинуть европейские воды, чтобы избежать санкций. Изначально на яхте планировались ремонтные работы, которые должны были продлиться до 1 апреля. Однако непосредственно после блокировки корабль начал срочно планировать отплытие. После многочасовой проверки на верфи города Ля-Сьота (Лазурный берег) яхта была задержана.

Газета Le Monde пишет, что попытка вывести яхту из-под действия блокирующих ее мер, наказывается пятью годами лишения свободы, штрафом в размере не менее стоимости имущества и конфискацией предмета правонарушения.

Если дело, действительно, приведет к судебному разбирательству и обвинительному приговору, продажа Amore-Vero с торгов станет первым случаем судебной конфискации собстенности подсанкционного лица с момента введения санкций Евросоюзом.

В статье говорится, что юридическая процедура отражает твердую позицию, которую французское правительство пыталось проявить с самого начала войны. Для выявления активов подсанкционных олигархов с первых дней военного вторжения российских войск в Украину была создана оперативная группа, в которую вошли представители налоговой службы, подразделения финансовой разведки Tracfin и таможенного департамента.

1 марта министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире Franceinfo, что он хочет «убедиться, что речь идет не только о блокировке, но и о конфискации». Однако для конфискации необходимо установить уголовное преступление, сам санкционный режим как таковой позволяет только временную блокировку.

3 марта французское министерство юстиции направило всем судам циркуляр, призывающий в приоритетном порядке рассматривать движение подозрительных финансовых потоков, связанных с Россией, а также возбуждать дела по отмыванию средств или нарушению блокировочных мер.

Кроме того, следствие должно будет доказать, что Amore-Vero действительно принадлежит Игорю Сечину. В пресс-релизе министерства экономики, сообщающем о задержании яхты, говорится, что судно «принадлежит компании, основным акционером которой является Игорь Сечин». Однако «Роснефть», отвечая на вопрос журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), заявила, что «Игорь Сечин не владеет какой-либо компанией, владеющей яхтой Amore Vero».

При этом расследование OCCRP 2016 года, основанное на сравнении фотографий яхты из социальных сетей и геолокации судна, в то время носившего название «Святая княгиня Ольга», утверждает обратное.

Княгиня Ольга может быть не просто случайным названием, пишет OCCRP. В июне 2016 года российское информационное агентство life.ru опубликовало видео с закрытой вечеринки, где Сечина сопровождала молодая женщина, личность которой OCCRP установил по социальным сетям. Речь, видимо, шла о пользовательнице Facebook и Instagram по имени Ольга Рожкова. Позднее «Новая газета» получила документы, подтверждающие, что в 2011 году Рожкова сменила фамилию на Сечина. Судя по фотографиям из соцсетей, Ольга Сечина с начала 2016 года побывала на Мальдивах, в Италии, Вьетнаме, Индии, Германии, Италии и Франции, на курортах Сардинии и Корсики. На многих фото Сечина находится на борту яхты. Детали на трех фотографиях — палуба, бассейн, джакузи, диваны и шезлонги — соответствуют тем, что видны на яхте «Святая княгиня Ольга», утверждается в расследовании.

Некоторые фотографии, размещенные Сечиной в соцсетях, указывают, что яхта, на которой она находится, зарегистрирована, судя по флагу, на Каймановых островах. Яхта «Святая княгиня Ольга» также принадлежит компании с Каймановых островов Serlio Shipping Ltd.

Сопоставив маршруты яхты с фотографиями из аккаунтов Сечиной, OCCRP и «Новая газета» также нашли множество совпадений.

OCCRP также попыталась оценить стоимость яхты и ее содержания и эксплуатации. «Суда аналогичной длины и конструкции продаются за 190 миллионов долларов США, — говорится в расследовании. — По данным Towergate Insurance, некоторые из средних расходов на яхту включают в себя заработную плату экипажа, техническое обслуживание, страховку и доковые сборы. Расходы на топливо составляют около 500 литров в час или почти 2000 долларов США в час (…) Эксплуатация «Принцессы Ольги» может стоить до 19 миллионов долларов США в год».

Пока идет расследование, вокруг суперяхты возникает немало других финансовых вопросов. OCCRP, ссылаясь на Reuters пишет, что верфь Ля-Сьота, где стоит яхта, выписала счета за швартовку, но не знает, кому их отправить. Власти официально наложили арест на Amore-Vero, эта мера дает государству право опеки над яхтой и возлагает расходы на владельца. При этом, пишет Reuters, остается неясным, кто несет ответственность за содержание судна, и кто будет платить компании, которая по-прежнему его обслуживает.

Проектировщиком 85,6-метрового (281 фута) Y708 является дизайнер российского происхождения из Уфы Игорь Лобанов. В Уфе Лобанов, как он сам рассказывает в интервью Forbes, учился в одной школе с будущим олигархом Андреем Мельниченко. Дизайн выполнен Альберто Пинто, на яхте есть бассейн, солярий, лифт, кинотеатр и две гостевые VIP-каюты с балконами.

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