12 июня во Франции — первый тур выборов парламента
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Первый тур парламентских выборов пройдет во Франции в воскресенье, 12 июня. Голосование, второй тур которого намечен на 19 июня, определит состав Национального собрания Франции и политику на ближайшие пять лет. В чем главная интрига парламентских выборов, которые иногда называют «третьим туром» выборов президента? Какие партии борются за места в парламенте и как его состав повлияет на жизнь страны? Чем рискует переизбранный на второй срок президент Эмманюэль Макрон? Как французы выбирают своих парламентариев? Ответы на эти вопросы — в обзоре RFI.
После выборов президента французских граждан вновь ожидают на участках 12 и 19 июня для голосования на выборах парламентских. В два тура они должны избрать 577 депутатов Национального собрания, нижней палаты парламента, которая играет ключевую роль в принятии законов. Парламентское большинство также определяет состав правительства страны во главе с премьер-министром.
Для президента Франции результаты парламентских выборов имеют решающее значение: он получает всю полноту власти только в том случае, если его партия имеет большинство в Нацсобрании. В противном случае главе государства приходится назначать премьера и правительство из состава оппозиционного ему парламентского большинства. Ситуации «сосуществования» (cohabitation — букв. «сожительство») президента и правительства из разных партий возникали дважды в истории Пятой Республики, правда, в уже отдаленном прошлом.
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Последние 20 лет подобного «двоевластия» не возникало, после того как президентский срок сократили с 7 до 5 лет, а депутатов Нацсобрания на такой же срок стали избирать сразу вслед за главой государства. Однако риск повторения ситуации «сосуществования», заложенный в самой конструкции политической системы, остается — и в этом году о нем во Франции говорят вполне серьезно.
Процедура выборов
577 депутатов Национального собрания избирают в два тура по мажоритарной системе — в одномандатных избирательных округах. На нынешних выборах зарегистрировано в общей сложности 6300 кандидатов (на 20% меньше, чем на предыдущих выборах пять лет назад).
Для победы сразу в первом туре (крайне редкая ситуация) кандидат должен получить абсолютное большинство голосов (более 50% пришедших на участки). И это должны быть голоса не менее чем 25% от числа избирателей, внесенных в списки. Например, в 2017 году лишь четыре депутата (!) были избраны уже в первом туре.
Во втором туре голосования соперников как минимум двое. Но может быть и больше: в «финал» выходят кандидаты, получившие голоса не менее чем 12,5% от числа зарегистрированных в округе избирателей. Если никому не удается преодолеть этот порог (например, при крайне низкой явке), то во второй тур проходят два кандидата-лидера по общему числу голосов. Если указанный барьер преодолел лишь один претендент, его соперником становится тот, кто занял в первом туре второе место.
Сложность прогнозирования результатов
Подавляющее большинство кандидатов на парламентских выборах во Франции представляют политические партии. И де-факто именно партии соперничают за места в Национальном собрании. Однако предвыборный рейтинг популярности самих партий не позволяет социологам прогнозировать их итоговые результаты по числу мест в парламенте. Общий партийный рейтинг играл бы существенную роль в пропорциональной системе выборов — при голосовании за партийные списки. Но поскольку французы голосуют за депутатов-одномандатников (хоть и партийных), для точного прогноза результатов необходимы опросы непосредственно во всех округах. С технической точки зрения постоянные замеры настроений избирателей в сотнях округов — работа трудновыполнимая и слишком дорогостоящая. Поэтому СМИ приходится довольствоваться прогнозами, в которых число депутатских мест, на которые могут рассчитывать партии, представлено в виде диапазона. С разницей между минимальным и максимальным результатом — в десятки депутатов.
Соперники: партии и блоки на выборах парламента
Главными соперниками на нынешних парламентских выборах во Франции называют блок сторонников Макрона и единый фронт левых партий. «Макронисты» надеются сохранить правящее большинство еще на пять лет. Желательно большинство абсолютное — не менее 289 депутатов.
Для левых, которым удалось создать предвыборный альянс впервые с 1997 года, задача максимум — вырвать власть у блока Макрона, вынудив президента сосуществовать с оппозиционным ему правительством. Задача минимум — стать первой оппозиционной силой в Нацсобрании в противовес «макронистам».
Крайне правые Марин Ле Пен рассчитывают радикально нарастить свое представительство в парламенте — до десятков депутатов (против нынешних семи). Задача минимум — получить право сформировать собственную фракцию, для чего необходимо минимум 15 депутатов.
Блок президента Макрона
- Коалиция под названием «Ensemble!» (вместе) сформирована вокруг президентской партии, которую перед выборами переименовали в «Renaissance» (Ренессанс/Возрождение). До этого, с момента своего создания в 2016 году, центристская партия Макрона называлась «Вперед, Республика!» (La République en marche / LREM).
- В предвыборный блок вошла партия Франсуа Байру MoDem (Mouvement démocrate — Демократическое движение). Эта центристская, христианско-демократическая партия входила в пропрезидентское большинство в предыдущем составе парламента.
- Еще один союзник — новая партия с названием «Горизонты» (Horizons), созданная Эдуаром Филиппом, бывшим правым политиком и премьер-министром в первые три года президентства Макрона. В блоке — небольшая партия «Agir» (действовать) во главе с Франком Риестером, входившим в правительство Макрона последние пять лет. Это объединение «конструктивных правых» создано в 2017 году.
- В уходящем составе Нацсобрания партия Макрона имела к концу срока полномочий 266 депутатов (пять лет назад фракция насчитывала 308 человек). Фракция MoDem — 57 депутатов. Во фракции «Agir» состояли 22 избранника.
- Социологи прогнозируют «макронистам» в будущем составе Нацсобрания 250 – 290 (институт IFOP), 260 – 300 (институт IPSOS) или 285 – 335 (Harris Interactive) депутатских мест.
Единый блок левых сил
- Коалиция основных партий левого спектра получила название «Новый экологический и социальный народный союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES).
- Инициатор объединения — крайне левая партия «Непокорная Франция» (La France insoumise) Жан-Люка Меланшона, занявшего третье место в первом туре выборов президента (22% голосов). В составе левого фронта — партия «Европа – Экология – Зелёные» (Europe Écologie Les Verts / EELV), Социалистическая партия и Коммунистическая партия Франции.
- В уходящем составе парламента у «Непокорной Франции» было 17 депутатов, у Соцпартии — 28, у коммунистов фракция насчитывала 15 человек.
- Социологи прочат блоку левых 175 – 215 (IPSOS) или даже 195 – 230 (IFOP) депутатов в Нацсобрании.
Правая партия «Республиканцы»
- Традиционные французские правые и правоцентристы рассчитывают на этих выборах на свои давние и прочные позиции на местах, в избирательных округах. В уходящем составе парламента правые «Республиканцы» (Les Républicains) были главной оппозиционной фракцией из 100 депутатов. У правоцентристов из партии UDI (Union des démocrates et indépendants — Союз демократов и независимых) фракция насчитывала 19 избранников.
- Прогнозы социологов для этого блока: 35 – 55 (IPSOS), 40 – 55 (IFOP), 38 – 58 (Harris Interactive) мест в Нацсобании.
«Национальное объединение» Марин Ле Пен
- Крайне правая партия идет на выборы в одиночку, выдвинув своих кандидатов почти во всех округах. Бывший Нацфронт в уходящем составе парламента имел всего 7 депутатов. Марин Ле Пен, главная соперница Макрона на двух последних выборах президента, напоминает о своем историческом рекорде — 41,5% голосов во втором туре в конце апреля. Сперва Ле Пен ставила однопартийцам задачу победить в 60 округах. Теперь — в 150-ти. «Национальное объединение» лелеет надежду стать первой оппозиционной силой в парламенте.
- Социологи прогнозируют «лепенистам» 20 – 45(IFOP), 20 – 60 (IPSOS) или 30 – 50 (Harris Interactive) депутатов.
Крайне правая «Реконкиста» Эрика Земмура
- Сторонники консервативного публициста Эрика Земмура из недавно созданной партии «Reconquête» (Реконкиста, отвоевание) будут бороться за депутатские места отдельно от партии Ле Пен.
- По прогнозам социологов, в парламент партия сможет провести от силы 1 – 4 депутатов.
Угроза исторически низкой явки
Сейчас в списках избирателей во Франции — более 47,8 миллионов граждан. Явка на парламентских выборах традиционно ниже, чем на выборах президента. Общая тенденция последних лет — снижение активности избирателей на выборах всех уровней.
В минувшем апреле Эмманюэля Макрона переизбрали на второй президентский срок при исторически низкой явке: 73,7% в первом туре и 72% — во втором. В 2017 году явка на выборах президента составила 77,8 и 74,5%. В прошлом главу французского государства выбирали, как правило, порядка 80 процентов граждан.
На нынешних выборах парламента социологи прогнозируют рекордно низкую явку в первом туре — от 44 до 48 процентов.
Предыдущий рекорд неявки избирателей был зафиксирован пять лет назад: на выборах депутатов Национального собрания пять лет на участках побывали менее половины избирателей. В первом туре тогда голосовали 48,7% граждан, а во втором и вовсе 42,6%.
Отметим, что в 2012 году президента Франции избрали при явке 79,5 и 80,3%. На выборах парламента десять лет назад явка составила 57,2 и 55,4%.
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