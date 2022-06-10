12 июня во Франции — первый тур выборов парламента

Первый тур парламентских выборов пройдет во Франции в воскресенье, 12 июня. Голосование, второй тур которого намечен на 19 июня, определит состав Национального собрания Франции и политику на ближайшие пять лет. В чем главная интрига парламентских выборов, которые иногда называют «третьим туром» выборов президента? Какие партии борются за места в парламенте и как его состав повлияет на жизнь страны? Чем рискует переизбранный на второй срок президент Эмманюэль Макрон? Как французы выбирают своих парламентариев? Ответы на эти вопросы — в обзоре RFI.

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После выборов президента французских граждан вновь ожидают на участках 12 и 19 июня для голосования на выборах парламентских. В два тура они должны избрать 577 депутатов Национального собрания, нижней палаты парламента, которая играет ключевую роль в принятии законов. Парламентское большинство также определяет состав правительства страны во главе с премьер-министром.

Для президента Франции результаты парламентских выборов имеют решающее значение: он получает всю полноту власти только в том случае, если его партия имеет большинство в Нацсобрании. В противном случае главе государства приходится назначать премьера и правительство из состава оппозиционного ему парламентского большинства. Ситуации «сосуществования» (cohabitation — букв. «сожительство») президента и правительства из разных партий возникали дважды в истории Пятой Республики, правда, в уже отдаленном прошлом.

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Последние 20 лет подобного «двоевластия» не возникало, после того как президентский срок сократили с 7 до 5 лет, а депутатов Нацсобрания на такой же срок стали избирать сразу вслед за главой государства. Однако риск повторения ситуации «сосуществования», заложенный в самой конструкции политической системы, остается — и в этом году о нем во Франции говорят вполне серьезно.

Процедура выборов

577 депутатов Национального собрания избирают в два тура по мажоритарной системе — в одномандатных избирательных округах. На нынешних выборах зарегистрировано в общей сложности 6300 кандидатов (на 20% меньше, чем на предыдущих выборах пять лет назад).

Для победы сразу в первом туре (крайне редкая ситуация) кандидат должен получить абсолютное большинство голосов (более 50% пришедших на участки). И это должны быть голоса не менее чем 25% от числа избирателей, внесенных в списки. Например, в 2017 году лишь четыре депутата (!) были избраны уже в первом туре.

Во втором туре голосования соперников как минимум двое. Но может быть и больше: в «финал» выходят кандидаты, получившие голоса не менее чем 12,5% от числа зарегистрированных в округе избирателей. Если никому не удается преодолеть этот порог (например, при крайне низкой явке), то во второй тур проходят два кандидата-лидера по общему числу голосов. Если указанный барьер преодолел лишь один претендент, его соперником становится тот, кто занял в первом туре второе место.

Сложность прогнозирования результатов

Подавляющее большинство кандидатов на парламентских выборах во Франции представляют политические партии. И де-факто именно партии соперничают за места в Национальном собрании. Однако предвыборный рейтинг популярности самих партий не позволяет социологам прогнозировать их итоговые результаты по числу мест в парламенте. Общий партийный рейтинг играл бы существенную роль в пропорциональной системе выборов — при голосовании за партийные списки. Но поскольку французы голосуют за депутатов-одномандатников (хоть и партийных), для точного прогноза результатов необходимы опросы непосредственно во всех округах. С технической точки зрения постоянные замеры настроений избирателей в сотнях округов — работа трудновыполнимая и слишком дорогостоящая. Поэтому СМИ приходится довольствоваться прогнозами, в которых число депутатских мест, на которые могут рассчитывать партии, представлено в виде диапазона. С разницей между минимальным и максимальным результатом — в десятки депутатов.

Соперники: партии и блоки на выборах парламента

Главными соперниками на нынешних парламентских выборах во Франции называют блок сторонников Макрона и единый фронт левых партий. «Макронисты» надеются сохранить правящее большинство еще на пять лет. Желательно большинство абсолютное — не менее 289 депутатов.

Для левых, которым удалось создать предвыборный альянс впервые с 1997 года, задача максимум — вырвать власть у блока Макрона, вынудив президента сосуществовать с оппозиционным ему правительством. Задача минимум — стать первой оппозиционной силой в Нацсобрании в противовес «макронистам».

Крайне правые Марин Ле Пен рассчитывают радикально нарастить свое представительство в парламенте — до десятков депутатов (против нынешних семи). Задача минимум — получить право сформировать собственную фракцию, для чего необходимо минимум 15 депутатов.

Блок президента Макрона

Коалиция под названием «Ensemble!» (вместе) сформирована вокруг президентской партии, которую перед выборами переименовали в «Renaissance» (Ренессанс/Возрождение). До этого, с момента своего создания в 2016 году, центристская партия Макрона называлась «Вперед, Республика!» (La République en marche / LREM).

В предвыборный блок вошла партия Франсуа Байру MoDem (Mouvement démocrate — Демократическое движение). Эта центристская, христианско-демократическая партия входила в пропрезидентское большинство в предыдущем составе парламента.

Еще один союзник — новая партия с названием «Горизонты» (Horizons), созданная Эдуаром Филиппом, бывшим правым политиком и премьер-министром в первые три года президентства Макрона. В блоке — небольшая партия «Agir» (действовать) во главе с Франком Риестером, входившим в правительство Макрона последние пять лет. Это объединение «конструктивных правых» создано в 2017 году.

В уходящем составе Нацсобрания партия Макрона имела к концу срока полномочий 266 депутатов (пять лет назад фракция насчитывала 308 человек). Фракция MoDem — 57 депутатов. Во фракции «Agir» состояли 22 избранника.

Социологи прогнозируют «макронистам» в будущем составе Нацсобрания 250 – 290 (институт IFOP), 260 – 300 (институт IPSOS) или 285 – 335 (Harris Interactive) депутатских мест.

Единый блок левых сил

Коалиция основных партий левого спектра получила название «Новый экологический и социальный народный союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES).

Инициатор объединения — крайне левая партия «Непокорная Франция» (La France insoumise) Жан-Люка Меланшона, занявшего третье место в первом туре выборов президента (22% голосов). В составе левого фронта — партия «Европа – Экология – Зелёные» (Europe Écologie Les Verts / EELV), Социалистическая партия и Коммунистическая партия Франции.

В уходящем составе парламента у «Непокорной Франции» было 17 депутатов, у Соцпартии — 28, у коммунистов фракция насчитывала 15 человек.

Социологи прочат блоку левых 175 – 215 (IPSOS) или даже 195 – 230 (IFOP) депутатов в Нацсобрании.

Предвыборные плакаты Жан-Люка Меланшона и Эмманюэля Макрона. AFP - JOEL SAGET

Правая партия «Республиканцы»

Традиционные французские правые и правоцентристы рассчитывают на этих выборах на свои давние и прочные позиции на местах, в избирательных округах. В уходящем составе парламента правые «Республиканцы» (Les Républicains) были главной оппозиционной фракцией из 100 депутатов. У правоцентристов из партии UDI (Union des démocrates et indépendants — Союз демократов и независимых) фракция насчитывала 19 избранников.

Прогнозы социологов для этого блока: 35 – 55 (IPSOS), 40 – 55 (IFOP), 38 – 58 (Harris Interactive) мест в Нацсобании.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен

Крайне правая партия идет на выборы в одиночку, выдвинув своих кандидатов почти во всех округах. Бывший Нацфронт в уходящем составе парламента имел всего 7 депутатов. Марин Ле Пен, главная соперница Макрона на двух последних выборах президента, напоминает о своем историческом рекорде — 41,5% голосов во втором туре в конце апреля. Сперва Ле Пен ставила однопартийцам задачу победить в 60 округах. Теперь — в 150-ти. «Национальное объединение» лелеет надежду стать первой оппозиционной силой в парламенте.

Социологи прогнозируют «лепенистам» 20 – 45(IFOP), 20 – 60 (IPSOS) или 30 – 50 (Harris Interactive) депутатов.

Крайне правая «Реконкиста» Эрика Земмура

Сторонники консервативного публициста Эрика Земмура из недавно созданной партии «Reconquête» (Реконкиста, отвоевание) будут бороться за депутатские места отдельно от партии Ле Пен.

По прогнозам социологов, в парламент партия сможет провести от силы 1 – 4 депутатов.

Выборы во Франции: удостоверение избирателя и конверт для голосования. AFP - LUDOVIC MARIN

Угроза исторически низкой явки

Сейчас в списках избирателей во Франции — более 47,8 миллионов граждан. Явка на парламентских выборах традиционно ниже, чем на выборах президента. Общая тенденция последних лет — снижение активности избирателей на выборах всех уровней.

В минувшем апреле Эмманюэля Макрона переизбрали на второй президентский срок при исторически низкой явке: 73,7% в первом туре и 72% — во втором. В 2017 году явка на выборах президента составила 77,8 и 74,5%. В прошлом главу французского государства выбирали, как правило, порядка 80 процентов граждан.

На нынешних выборах парламента социологи прогнозируют рекордно низкую явку в первом туре — от 44 до 48 процентов.

Предыдущий рекорд неявки избирателей был зафиксирован пять лет назад: на выборах депутатов Национального собрания пять лет на участках побывали менее половины избирателей. В первом туре тогда голосовали 48,7% граждан, а во втором и вовсе 42,6%.

Отметим, что в 2012 году президента Франции избрали при явке 79,5 и 80,3%. На выборах парламента десять лет назад явка составила 57,2 и 55,4%.

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