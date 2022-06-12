На парламентских выборах во Франции лидирует коалиция президента Макрона

Выборы

Во Франции завершился первый тур парламентских выборов. Согласно первым оценкам, на них лидирует коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона «Ensemble!» («Вместе!»). Президентский блок набирает более 25% и может получить от 255 до 295 из 577 мест в нижней палате французского парламента — Национальном собрании.

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По правилам, для получения абсолютного большинства в парламенте коалиция Эмманюэля Макрона должна получить не менее 289 депутатских кресел. В этот раз такая задача может оказаться не под силу президентскому блоку.

Главные соперники коалиции «Вместе!» — «Новый экологический и социальный народный союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES) крайне левого Жан-Люка Меланшона — идут вровень с президентским большинством и получают, согласно предварительным подсчетам, около 25,6%. Таким образом объединенный блок левых сил может получить от 150 до 190 депутатских кресел и играть стратегически важную роль в новом парламенте.

На третьем месте — правые «Республиканцы». Они, согласно первым оценкам, могут претендовать на 50 – 80 мест в Национальном собрании.

На четвертом месте — крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Депутатам от этой партии может достаться от 20 до 45 мест в парламенте. Это впервые позволит крайне правым создать собственную парламентскую группу, для которой необходимо получить не менее 15 депутатских мандатов.

Ультраправый публицист и бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, который баллотировался на юге Франции, проиграл в первом туре, получив 23,19 %, и не сможет участвовать во втором. Его опередили соперники из правящей коалиции и «Национального объединения».

Неявка в первом туре парламентских выборов предсказуема оказалась рекордно высокой и составила 52,8%.

Депутатов Национального собрания избирают в два тура по мажоритарной системе — в одномандатных избирательных округах. Поэтому в процентном соотношении предварительные результаты первого тура парламентских выборов по всей Франции выглядят иначе. На первом месте — «Новый экологический и социальный народный союз» (25,6%), за которым следует президентский блок «Вместе!» (25,2%), затем крайне правое «Национальное объединение» (19,1%) и замыкает четверку партия «Республиканцы» (13,6%).

Второй тур выборов пройдет во Франции через неделю, 19 июня. В нем примут участие кандидаты, получившие голоса не менее чем 12,5% от числа зарегистрированных в округе избирателей.

Подробнее о кандидатах, их программах, а также о том, как устроена система парламентских выборов во Франции можно прочитать здесь.

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