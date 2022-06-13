Макрон призвал ЕС к укреплению военного суверенитета и заявил о повышении оборонного бюджета Франции

Укрепление европейской оборонной промышленности и «переоценка» французских военных расходов — основные пункты выступления президента Франции Эмманюэля Макрона на открытии международного салона вооружений Eurosatory в парижском пригороде Вильпент в понедельник, 13 июня.

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На фоне российского военного вторжения в Украину большинство стран Евросоюза уже запланировало увеличение своих оборонных бюджетов. Выступая 13 июня на открытии международного салона вооружений Eurosatory, французский президент призвал Европу к формированию устойчивого военного суверенитета. Глава французского государства сказал, что Евросоюз не должен «повторять ошибок прошлого, продолжая много тратить» на закупки вооружения вне ЕС.

Макрон заявил о необходимости укрепить и «усилить европейскую оборонную промышленность, ее индустриальную и технологическую базы», чтобы избежать зависимости в будущем от внешних поставок. Салон «Eurosatory — не просто инновационная площадка, которая представляет ваши знания и ваши компетенции. Это символ наших стратегических амбиций, это условия нашего национального суверенитета и суверенитета Европы» в военной области, — обратился к участникам салона Эмманюэль Макрон.

Говоря о французском военном бюджете, президент Макрон заявил о невозможности «жить в парадигме годичной давности» и отметил, что Франция «вступила в период военной экономики», которую необходимо строить, ориентируясь на «долгосрочную перспективу». Глава Франции сказал, что «поручил министру вооруженных сил и начальнику Генштаба провести в ближайшие недели переоценку Закона о военном планировании с учетом геополитического контекста». Этот закон определяет оборонную политику Франции и военные расходы на период 2019 – 2025 годов.

Военный конфликт в Украине продолжается с 24 февраля и требует действовать «быстрее, сильнее и с наименьшими затратами», — цитирует главу французского государства AFP.

AFP напоминает, что оборонные расходы Франции начали значительно увеличиваться с 2017 года. В 2022 году военные расходы страны вырастут до 40,9 миллиардов евро, а к 2025 году — до 50 миллиардов евро в год.

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