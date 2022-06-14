Один из многочисленных митингов в поддержку Украины в Париже. 27.02.2022

Во Франции парламентские выборы обретают украинское звучание. Ассоциация Stand with Ukraine, которая занимается активной поддержкой отбивающейся от российского военного вторжения страны, направила запросы всем кандидатам в депутаты Нацсобрания Франции. В запросах — предложение подписать хартию из семи пунктов и таким образом взять на себя обязательства по защите интересов Украины в вопросах, важных для ее борьбы и выживания. Хартию подписали уже 120 кандидатов, сбор подписей продолжается.

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«Stand with Ukraine» — это франко-украинская ассоциация, которая с 24 февраля организует большую часть митингов и других политических и культурных мероприятий в поддержку Украины во Франции.

Как рассказала RFI Алин Ле Бай-Кремер, одна из создательниц коллектива, предложение подписать хартию было отправлено абсолютно всем кандидатам, а также лидерам всех участвующих в выборах партий.

«Мы предложили кандидатам подписать хартию из 7 пунктов – важнейших, фундаментальных пунктов для каждого, кто хочет помочь Украине. А вопрос содействия Украине в отражении российской агрессии — возможно, ключевой вопрос начала XXI века, — говорит Ле Бай-Кремер. — Перед вторым туром французских парламентских выборов, который пройдет в это воскресенье, 19 июня, мы еще раз отправили запросы всем кандидатам, и уже завтра на наших ресурсах должна появиться интерактивная карта, где каждый избиратель сможет проверить — подписал ли его кандидат хартию».

Алин Лё Бай-Кремер на одном из парижских митингов в поддержку Украины © из архива Aline Le Bail-Kremer

«Кандидат в депутаты, я солидарен с украинским народом и его сопротивлением российскому вторжению, решение о котором принял Владимир Путин», — говорится в преамбуле хартии.

Текст хартии 1. Противодействовать любому посягательству на украинскую демократию и на суверенитет и территориальную целостность Украины. 2. Работать над продолжением поставок вооружения, в том числе тяжелого, украинской армии. 3. Добиваться немедленного введения эмбарго на российскую нефть, газ и уголь и принять меры солидарности для того, чтобы самые финансово уязвимые семьи во Франции не понесли из-за этого расходов. 4. Требовать расширения санкций в отношении российских чиновников и олигархов и перехода от замораживания их активов и имущества к аресту и конфискации. 5. Помогать украинским властям и международному правосудию привлекать к суду российских военных преступников. 6. Поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз в нынешнем июне. 7. Работать по приему беженцев из Украины.

«Подписывая эту хартию, потенциальный депутат фактически берет на себя документальное обязательство. Это не петиция, это подписанный лично вами документ, который вам же затем сможет „предъявить“ ваш избиратель», — подчеркивает представительница ассоциации «Stand with Ukraine».

Хартию подписало несколько известных политиков, среди которых — глава соцпартии Оливье Фор и руководитель партии Европа-Экология-Зеленые (EELV) Жюльен Байу.

Какие-то депутаты уже объявили о взятии обязательств через свои соцсети — Алин приводит примеры: Пьер Николя Бапт, кандидат от Радикальной левой партии (PRG), Валери Рабо (Соцпартия, PS), Констанс Ле Гри (правая партия «Республиканцы», Ламиа Эль Аараж (PS), Фредерик Пёти (президентская коалиция «Вместе!»)...

«Я солидарна с украинским народом и с его сопротивлением вторжению, проводимому режимом Путина. Я беру обязательства по защите свободы, демократии и уважения территориальной целостности Украины», — написала Констанс Ле Гри.

🇫🇷🇺🇦🇪🇺Je suis solidaire du peuple ukrainien et de sa résistance face à l'invasion menée par le régime de #Poutine . Je m'engage pour la liberté, la démocratie et le respect de l'intégrité territoriale de l' #Ukraine ! @UkraineStand Vous pouvez compter sur mon total soutien! pic.twitter.com/j45zuJsKRy — Constance Le Grip (@ConstanceLeGrip) June 7, 2022

«Я подписала хартию в поддержку Украины [...]. Украинский народ будет бороться не один. Это наша ответственность как европейцев, как социалистов, как республиканцев», — подчеркнула Ламиа Эль Аараж.

«Мы знаем, что украинки и украинцы сражаются за их и нашу свободу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы им помочь», Если я буду избран, беру на себя обязательства», — пообещал Фредерик Пёти из макроновской партии.

✅ Signé la charte de soutien à l’Ukraine @UkraineStand 🇺🇦



« Nous savons que les Ukrainiennes et les Ukrainiens se battent pour leur liberté et la nôtre et je ferai tout

ce qui est en mon pouvoir pour les aider. »



Si je suis élu, je m’engage 👇🏻 pic.twitter.com/H2kNEdLBpr — Frédéric Petit 🇺🇦 Cœur de l'Europe (@fpetitAN) June 2, 2022

К слову, в президентской коалиции нашлось два кандидата, чей отказ подписать хартию Алин называет «удивительным и туманным».

Речь, во-первых, об Анн Жёнете, кандидатке на переизбрание в 11-м «зарубежном» округе (в округе голосуют французы, проживающие в Украине и России). Хотя она сказала коллективу Stand with Ukraine, что в принципе поддерживает их инициативу, но предпочитает не подписывать хартию, чтобы избежать «политизации вопроса», уточняет Libération.

Еще один отказ — от министра преобразований и государственной службы Станисласа Герини. Кандидат на переизбрание в 3-м избирательном округе Парижа, он считает, что два обязательства (из семи, указанных в хартии) «противоречат» политике правительства: «добиваться введения эмбарго на российские нефть, газ и уголь» и «поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз уже в июне этого года».

При этом источник в Елисейском дворце несколько дней назад, отвечая на вопросы журналистов, настойчиво подчеркивал, как много сделал президент Макрон для принятия шестого пакета санкций против РФ, который вводит постепенный запрет на покупку российской нефти.

Отказ двух «президентских» кандидатов тем более удивителен, что группа Renew в Европейском парламенте, в которую входит партия Макрона, голосовала за эти два пункта», — выразил удивление другой создатель Stand with Ukraine Эдвард Мэйор. И подчеркнул, что соперница Герини по избирательному округу экологистка Леа Балаж Эль-Марики подписала хартию. И в первом туре обошла Герини.

Госпожа Эль-Марики входит в коалицию «Новый экологический и социальный народный союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES), возглавляемую крайне левым Жан-Люком Меланшоном. При этом она не является членом его партии «Непокорная Франция» и, видимо, поэтому имеет свободу действий в вопросе подписания обязательств в пользу Украины.

Потому что пока ни один член «Непокорной Франции» не подписался под инициативой Stand with Ukraine. Так же, как и ни один кандидат от крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Ничего удивительного: ультралевый Меланшон и ультраправая Ле Пен, которые давно и искренне не любят друг друга, все последние годы сходятся в одном — они поддерживают практически все высказывания и действия Кремля.

После 24 февраля, на фоне развязанной Путиным полномасштабной войны, им пришлось «нюансировать» свои позиции. Но, судя по отдельным признакам, до сих пор, при любом удобном случае они ищут возможность услужить большому восточному «брату».

Меланшон (третий справа) и Ле Пен не любят друг друга, но все последние годы сходятся в одном — поддерживают практически все действия Кремля. AP - Kenzo Tribouillard

4 июня, после того, как в интервью Le Parisien президент Макрон заявил о том, что «не нужно унижать Россию» и что Путин «совершил [...] фундаментальную ошибку по отношению к своему народу, к себе самому и к Истории», — и госпожа Ле Пен, и господин Меланшон поддержали макроновское стремление «искать диалог» с Кремлем.

Маленький коллектив Stand with Ukraine сейчас пытается сделать все, чтобы не пустить во французский парламент хотя бы кого-то из таких «сторонников диалога».

P. S. Петицию с похожими требованиями направил кандидатам еще и коллектив Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! („За Украину, за их и нашу свободу!“) — созданный в марте 130 преподавателями из 25 университетов Франции.

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