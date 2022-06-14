Санкции: российский олигарх проиграл суд во Франции

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл судебный процесс во Франции. Он обвинял французское правительство в незаконности решения о раскрытии местонахождения его парижского дома и виллы на Лазурном берегу. Адреса недвижимости были опубликованы в рамках широкомасштабной блокировки российских активов в ответ на вторжение России в Украину.

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Как сообщает Bloomberg, Кузьмичев заявлял, что обнародование информации поставило под угрозу жизнь его семьи, и пытался приостановить исполнение указа, согласно которому публиковались адреса.

Государственный совет, высший орган административного правосудия Франции, отклонил иск, заявив, что французский регулятор CNIL, отвечающий за вопросы конфиденциальности личных данных, счел меры «соразмерными» и «соответствующими» обстоятельствам. Суд также счел публикацию полезной для «предотвращения сдачи этих активов в аренду или продажи по частному соглашению акций компаний», используемых в качестве инструментов владения собственностью.

Алексей Кузьмичев — российский предприниматель, один из контролирующих акционеров-основателей инвестиционного консорциума «Альфа-Групп». Находится под персональными санкциями Евросоюза.

Помимо парижского особняка в VII округе столицы, французские чиновники заблокировали виллу в Сен-Тропе, а также две яхты, пришвартованные на юге Франции, как сообщается, на общую сумму около 100 миллионов долларов.

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