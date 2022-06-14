Эмманюэль Макрон встретился с французскими военными на авиабазе в Румынии

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с французскими солдатами в Румынии на авиабазе «Михаил Когэлничану» недалеко от Констанцы, 14 июня 2022 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник вечером прибыл в Румынию, где встретился с французскими солдатами, переброшенными туда после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках миссии НАТО.

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Эта поездка направлена на «поддержку наших солдат, (…) мобилизованных в рамках НАТО для защиты восточной границы Европейского Союза и предотвращения расширения войны» за пределы Украины, — сказал президент Франции перед вылетом.

Эмманюэль Макрон в сопровождении главы МИД Франции Катрин Колонны и министра обороны Себастьена Лекорню прибыл на авиабазу «Михаил Когэлничану» недалеко от крупнейшего морского порта Румынии — Констанцы.

После встречи с премьер-министром Румынии Николаэ Чукэ и другими румынскими официальными лицами французский президент встретился с военными, срочно переброшенными в Румынию после российского полномасштабного вторжения в Украину в рамках миссии НАТО «Орел» (mission Aigle).

«Когда Россия вторглась в Украину, вас в рекордно короткие сроки отправили сюда, в Румынию (...). Вы олицетворяете европейскую солидарность и безопасность», — подчеркнул президент Французской Республики.

Alors que la Russie envahissait l'Ukraine, vous avez été déployés en un temps record ici, en Roumanie, dans une mission qui a du sens. Vous incarnez la solidarité et la sécurité européennes. Pour votre engagement et celui de vos familles, la Nation est reconnaissante. pic.twitter.com/5syd3TjNau — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2022

«Война — это реальность в Украине. Она у дверей Румынии и угрожает всему нашему континенту. На границах Европейского союза участие наших вооруженных сил имеет основополагающее значение для предотвращения любых попыток дестабилизации и агрессии против Европы», — добавил он.

Франция направила в Румынию 500 своих солдат. Вместе с 300 бельгийскими военными они составляют «авангардный батальон» («Spearhead Battalion») сил быстрого реагирования НАТО. В ближайшие месяцы нидерландские военные заменят бельгийских на румынской авиабазе в сотне километрах от украинской границы. Задача этого передового батальона — «укрепление сдерживающей и оборонительной позиции альянса» на фоне российского вторжения в Украину, отмечают в министерстве обороны Франции.

Командир батальона полковник Венсан Минге отметил, что переброшенным в Румынию военными «очень быстро удалось стать оперативной группой войск». Он отметил слаженное сотрудничество с бельгийскими солдатами, а также примерно двумя тысячами американских солдат, присутствующих на авиабазе «Михаил Когэлничану».

Миссия НАТО «Орел» будет расширяться, отмечает AFP. К концу года она должна насчитывать тысячу военных и быть усилена французскими танками Leclerc.

В Елисейском дворце подчеркнули, что Французские солдаты помогают укреплять сдерживающий и оборонительный потенциал НАТО не только в Румынии, но и в Эстонии, Польше, Боснии и Герцеговине, в Средиземном море и в Атлантике.

En Roumanie comme en Estonie, en Pologne, en Bosnie-Herzégovine, en Méditerranée et en Atlantique, nos militaires participent au renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN. pic.twitter.com/oAMFtWNsl1 — Élysée (@Elysee) June 14, 2022

В среду президент Франции отправился в соседнюю Молдову. В Кишиневе он встретится с президентом страны Майей Санду. Как сообщали итальянские и немецкие СМИ, в конце этой неделе Эмманюэль Макрон может посетить Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Информацию о возможном визите Макрона в Украину не подтверждают в Елисейском дворце.

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