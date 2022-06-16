Экзамены на украинский аттестат зрелости можно будет сдать во Франции

В французских учебных заведениях получают образование более 18 000 украинских детей и подростков-беженцев.

Во Франции нашли убежище не менее 18 тысяч украинских детей. Несколько сотен из них заканчивают школу. В Париже, Марселе и Бордо открылись центры, в которых беженцы смогут сдать экзамены онлайн. Несмотря на развязанную Россией в Украине войну, они получат доступ к образованию в украинских институтах.

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Сегодня во французских школах получают образование 18 000 украинских детей и подростков. Некоторые из них должны были сдать экзамены на ЗНО, украинский аттестат зрелости, а дальше поступать в высшие ученые заведения.

Чтобы война не помешала им осуществить эти планы, Франция «благосклонно отреагировала на просьбу украинского правительства о предоставлении тестовых центров, позволяющих студентам онлайн сдавать вступительные испытания в украинские вузы в течение лета», — сообщает France Inter.

Специально для этого была создана цифровая платформа. Центры открылись в трех городах — Париже, Марселе и Бордо, — в которых проживает наибольшее число беженцев из Украины. Всего на экзамены записались более 520 детей. По данным французского министерства внутренних дел, из 18 027 украинских детей, которые получают образование во Франции, большинство (58%) ходят в детские сады или начальные классы, так что возможность сдачи ЗНО касается лишь нескольких сотен подростков.

Экзамены пройдут по трем дисциплинам: украинскому языку, математике и истории Украины.

Sur les 18.000 enfants et adolescents ukrainiens réfugiés en France, ils seront quelques centaines à passer leur ZNO, l'équivalent du bac, à la demande de Kiev d'ici le début du mois d'août. pic.twitter.com/rFNe6E5O2c — BFMTV (@BFMTV) June 11, 2022

По возвращении учащиеся смогут начать обучение в выбранных ими ВУЗах. В случае, если возвращению будет по-прежнему мешать война, подростки смогут учиться во французских университетах.

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