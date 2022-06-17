Левый фронт против Макрона: 19 июня — решающий тур выборов парламента Франции

ФРАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

Во Франции 19 июня — день второго тура парламентских выборов, решающий день для переизбранного на второй срок президента Эмманюэля Макрона и его партийной коалиции в Национальном собрании. Впервые за двадцать лет глава французского государства рискует не получить абсолютного большинства в парламенте. Главные соперники «макронистов» — блок левых партий, которым впервые за четверть века удалось объединиться для участия в нынешних выборах. Крайне правая партия Марин Ле Пен совершила настоящий прорыв по сравнению с выборами 2017 года и может рассчитывать на создание собственной фракции.

Реклама Читать далее

Результаты первого тура парламентских выборов, прошедшего во Франции 12 июня, поставили в сложное положение блок сторонников Макрона, которые предыдущие пять лет обладали правящим большинством в Национальном собрании, имея абсолютное и подавляющее превосходство над другими политическими силами. В Нацсобрании, состоящем из 577 депутатов, абсолютное большинство — минимум 289 парламентариев. В парламенте прошлого созыва партия Макрона и ее союзники имели в общей сложности 350 мест.

Пропрезидентский альянс «Вместе!» («Ensemble!») всего на десятую долю (одного!) процента опередил блок левых партий по общему числу голосов, отданных за кандидатов. Кандидаты-«макронисты» набрали в общей сложности 25,75%. А 25,66% пришедших на участки граждан подержали представителей единого фронта левых партий Франции NUPES.

Левый поворот

NUPES — «Новый экологический и социальный народный союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale) — сложился на этих выборах вокруг леворадикального лидера Жан-Люка Меланшона, занявшего в апреле третье место в борьбе за пост президента (22% голосов). Его крайне левая «Непокорная Франция» (La France insoumise) объединилась с «зелеными» (партия «Европа – Экология – Зеленые» EELV), Социалистической и Коммунистической партиями. Сам Меланшон еще в апреле призвал избирателей обеспечить левым большинство в парламенте и выразил готовность занять пост главы правительства.

Предвыборный плакат "Выберите Жан-Люка Меланшона премьер-министром". Лилль. 05/05/2022. AP - Michel Spingler

Успех альянса французских левых на выборах (им удалось объединиться впервые с 1997 года) не заставил себя ждать.

Почти равный с «макронистами» результат по общему числу голосов — лишь часть успеха. Поскольку парламент Франции выбирают по мажоритарной системе (голосованием за партийных кандидатов в одномандатных округах), общенациональных счет голосов каждой партии не определяет напрямую число мест, которые она получит в Нацсобрании.

Непосредственно в 577 округах (по числу депутатов парламента) результаты первого тура подтвердили прорыв левых и снижение популярности пропрезидентских сил.

Во второй тур кандидаты альянса «Вместе!» прошли в 417 округах. Это примерно на сто округов меньше, чем на предыдущих выборах 2017 года, когда Макрон и его новая центристская либеральная партия «Вперед, Республика!» полностью переформатировали политическое поле во Франции. Также в этот раз лишь в половине округов (из 417-ти) кандидаты Макрона стали 12 июня лидерами по числу голосов, в остальных случаях прошли в финал на вторых местах.

Блоку левых удалось провести своих кандидатов во второй тур в 380 округах. Для сравнения: пять лет назад участники нынешней левой коалиции, шедшие тогда на выборы в одиночку, во втором туре были представлены всего 146 кандидатами.

Социологи прогнозируют президентскому альянсу «Вместе!» от 255 до 295 мест в Национальном собрании. Левому блоку NUPES — от 140 до 200 депутатов.

Мировой беспорядок + французский беспорядок = ?

Главный риск для Макрона — потерять в парламенте абсолютное большинство (минимум 289 депутатов), что позволяло ему предыдущие пять лет почти беспрепятственно проводить собственную политику, реформы и необходимые законы. Простое большинство сильно усложнит жизнь президенту и его блоку в парламенте. Для принятия законов им придется искать ситуативные альянсы с депутатами от других сил. С риском замедления или даже блокирования законотворческой деятельности.

►«Третий тур» выборов для президента: почему переизбрание не гарантирует Макрону всей полноты власти

Перед вторым туром выборов президент Макрон решительно (и не без драматизма) призвал французов 19 июня обеспечить ему «солидное большинство» в парламенте «во имя высших национальных интересов». Указав на геополитический кризис и войну РФ против Украины, он предостерег соотечественников: «Не может быть ничего хуже, если к мировому беспорядку добавиться еще и беспорядок французский».

Этот «французский беспорядок» красочно описал макроновский министр экономики Брюно Ле Мэр. Абсолютное большинство, по его словам, дает президентскому блоку «способность принимать решения». Без этого работа парламента рискует превратиться в «бесконечные переговоры», «настоящую окопную позиционную войну» и «потерю времени».

Бюллетени для голосования на выборах парламента Франции. Первый тур 12 июня 2022. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Лидер левого фронта и «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, со своей стороны, по-прежнему ставит задачу-максимум — вырвать власть у «макронистов», завоевав большинство в парламенте. И вынудить Макрона к т.н. «сосуществованию» (cohabitation — букв. «сожительство») оппозиционных друг другу президента и правительства.

Возможность подобной конфигурации заложена в самой конструкции политической системы Франции, ее полупрезидентской Пятой Республики. Однако к «сожительству» с оппозиционным правительством президентов вынуждали дважды и в относительно далеком прошлом. После реформы, сократившей президентский срок с 7 до 5 лет, последние 20 лет глава государства неизменно получал парламент с абсолютным большинством своих сторонников.

Прорыв партии Марин Ле Пен

Крайне правое «Национальное объединение» на нынешних выборах парламента добилось впечатляющих результатов. Общее число голосов, полученных кандидатами партии в первом туре, — 18,7%. Пять лет назад на прошлых выборах сторонники Ле Пен все вместе набрали чуть более 13%. В этот раз во второй тур голосования бывший Нацфронт провел 208 кандидатов. На выборах 2017 года на финишную прямую смогли выйти лишь 120 сторонников Ле Пен. В этот раз, к тому же, более половины кандидатов-«лепенистов» вышли во второй тур, заняв 12 июня первые места по числу голосов в своих округах.

Партия явно усилила свои позиции после исторического результата своего лидера Марин Ле Пен во втором туре выборов президента (41,5% голосов).

Социологические институты прочат национал-популистской партии 20 – 40 мест в Национальном собрании (против всего восьми — в уходящем составе парлаемнта). Это позволит Марин Ле Пен создать собственную фракцию (минимум 15 депутатов).

Правые отступают, но не сдаются

В уходящем составе французского парламента правые «Республиканцы» были главной оппозиционной силой (правящим макронистам), а их фракция насчитывала 100 депутатов (плюс 19 их союзников-правоцентристов).

12 июня правых кандидатов в первом туре выборов парламента поддержали в общей сложности 13,6% избирателей. Во второй тур они прошли в 91 округе. Пять лет назад результаты «Республиканцев» были значительно выше — 21,5% голосов в первом туре и выход в финал в 300 округах.

В этот раз «Республиканцы», по прогнозам социологов, могут рассчитывать на 40 – 80 мест в Национальном собрании.

Бюллетени для голосования на выборах парламента Франции. Первый тур 12 июня 2022. REUTERS - ERIC GAILLARD

Пятерых депутатов Национального собрания избрали сразу же в первом туре выборов 12 июня. Это те, кто набрал больше половины голосов пришедших на участки (и не менее 25% от общего числа зарегистрированных избирателей). В парламент уже прошли четыре депутата от левого альянса NUPES и один представитель президентского блока «Вместе!».

19 июня во втором туре голосования определятся имена еще 572 парламентариев. В 270 округах в финале противостоят друг другу кандидаты блока Макрона и союза левых сил. В 107 округах соперниками «макронистов» стали представители партии Марин Ле Пен. Левые из блока NUPES против «Национального объединения» — таким будет поединок в ближайшее воскресенье в 60-ти округах. В полусотне округов правым «Республиканцам» противостоят пропрезидентские или левые кандидаты.

Лишь в нескольких округах 19 июня — трое претендентов. По французскому закону, во второй тур выходят все кандидаты, набравшие в первом как минимум 12,5% от числа зарегистрированных избирателей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться