Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-м году жизни

Знаменитый актер Жан-Луи Трентиньян, сыгравший в культовом французском фильме «Мужчина и женщина», ушел из жизни в пятницу, 17 июня, в возрасте 91 года. Об этом сообщила агентству France-Presse его супруга Мариан Хопфнер Трентиньян.

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По сообщению вдовы, актер скончался в своем доме в департаменте Гар на юге Франции, в окружении близких.

Сын промышленника, родившийся 11 декабря 1930 года в Пиоленке на юге Франции, Трентиньян получил актерское образование в Париже, где в 1951 году дебютировал на театральной сцене.

Одной из первых знаменитых работ Жан-Луи Трентиньяна на экране в 1956 году стала роль в картине «И Бог создал женщину» Роже Вадима.

В историю кино актер вошел во многом благодаря фильму Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (1966), в котором он сыграл вместе с Анук Эме.

Жан-Луи Трентиньяна в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина» Allied Artists/Getty Images

В 1969 году он получил актерскую премию на международном кинофестивале в Каннах за роль в ленте Коста Гавраса «Z». Главную национальную кинопремию Франции «Сезар» Трентиньяну вручили за лучшую мужскую роль, сыгранную им в фильме Михаэля Ханеке «Любовь» (2012). Картина получила в Каннах «Золотую пальмовую ветвь».

Последнее появление Жан-Луи Трентиньяна на большом экране состоялось в 2019 году в фильме «Лучшие годы жизни» (Les plus belles années d’une vie), где он снова работал на площадке с Анук Эме и режиссером Клодом Лелушем.

«Я умер 1 августа 2003 года, в день, когда умерла Мари», — говорил Жан-Луи Трентиньян о пережитой им двадцать лет назад трагедии: его дочь Мари, избравшая, как и отец, актерское ремесло, стала жертвой домашнего насилия. Мари Трентиньян скончалась от побоев, которые нанес ей партнер, рок-певец Бертран Канта.

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