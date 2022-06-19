К 17 часам явка во втором туре выборов парламента Франции едва превысила 38%

ФРАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

Явка во втором туре парламентских выборов к 17 часам по парижскому времени составила 38,1%. Промежуточные данные о числе избирателей, уже побывавших на участках в это воскресенье, обнародовало МВД Франции. В первом туре 12 июня на 17 часов явка была выше — 39,4%. Пять лет назад в решающем (втором) туре выборов парламента к этому времени на участках проголосовало всего 35,3% избирателей.

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В решающем туре выборов французского Национального собрания в это воскресенье промежуточные данные МВД свидетельствуют о невысокой активности избирателей. К 17 часам в голосовании приняли участие 38,1% избирателей.

Это меньше, чем в первом туре 12 июня, когда к этому времени свой гражданский долг исполнили 39,42 % избирателей. Итоговая явка неделю назад составила 47,5%.

Пять лет во втором туре парламентских выборов был зафиксирован исторический рекорд неявки. В решающем голосовании за депутатов Национального собрания приняли участие всего 42,6% избирателей. В 2017 году явка на 17 часов едва превысила 35%. В первом туре выборов парламента в 2017 году итоговая явка была значительно выше, чем во втором — 48,7%.

►►► Французы голосуют во втором туре выборов парламента

Значительное число избирательных участков во Франции закрываются в 18 часов. В больших городах и их агломерациях голосование продолжается до 20 часов. Сразу после закрытия последних участков социологические институты опубликуют первые прогнозы результатов голосования.

Официальные итоги выборов МВД Франции будет публиковать в течение всего воскресного вечера по мере поступления протоколов подсчета голосов на участках.

►►► Левый фронт против Макрона: 19 июня — решающий тур выборов парламента Франции

Главные политические силы, которые соперничают на этих выборах, — пропрезидентский альянс «Вместе!» («Ensemble!») и коалиция левых партий «Новый экологический и социальный народный союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES).

Блок сторонников президента Эмманюэля Макрона стремится сохранить абсолютное большинство в парламенте, которое у него было предыдущие пять лет. Абсолютное большинство — это минимум 289 мест в Национальном собрании из 577-ми.

Для коалиции левых NUPES задача максимум — завоевать абсолютное (или хотя бы простое) большинство. Как минимум — стать в парламенте первой оппозиционной силой альянсу центристов и либералов, поддерживающих Макрона.

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