Французы голосуют во втором туре выборов парламента

ФРАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

В это воскресенье, 19 июня, во Франции проходит второй тур парламентских выборов. От состава Национального собрания, в котором заседает 577 депутатов, будет зависеть политика страны в ближайшие пять лет, а также возможности переизбранного на второй срок президента Эмманюэля Макрона проводить обещанные реформы.

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В списках избирателей — более 48,7 миллионов человек. На значительном числе участков время голосования — с 8 утра до 18 часов. В больших городах и их агломерациях участки открыты до 20 часов.

Ситуация, которая сложилась в 2022 году, выбивается из привычной для французов схемы последнего двадцатилетия, когда победителю выборов президента сограждане обеспечивали и абсолютное большинство (его партии) в Национальном собрании. Главе государства необходимо минимум 289 депутатов-сторонников, чтобы в полной мере проводить собственную политику и обещанные реформы.

В парламенте прошлого созыва партия Макрона и ее союзники имели большинство почти в 350 депутатов. В этот раз президентский блок «Вместе!» («Ensemble!»), согласно прогнозам социологов, рискует не получить абсолютного большинства.

Главные соперники «макронистов» — коалиция левых партий «Новый экологический и социальный народный союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES). Партии объединилась вокруг леворадикального лидера Жан-Люка Меланшона, занявшего третье (после Макрона и Марин Ле Пен) место на выборах президента в апреле. Помимо его крайне левой партии «Непокорная Франция» (La France insoumise), в коалицию вошли «зеленые» (партия «Европа – Экология – Зелёные» / Europe Écologie Les Verts / EELV), Социалистическая партия и Компартия Франции.

►►► Левый фронт против Макрона: 19 июня — решающий тур выборов парламента Франции

В этот раз в первом туре парламентских выборов значительного успеха добились крайне правые — «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Правые «Республиканцы» показали более скромные результаты, чем на выборах 2017 года, но многие их кандидаты прошли во второй тур.

Во французской мажоритарной системе борьба идет между партийными кандидатами в одномандатных округах.

Во втором туре выборов 19 июня участвуют 1148 кандидатов (в первом туре их было 6293), в том числе 655 мужчин и 493 женщины.

Пятерых депутатов Национального собрания избрали сразу уже в первом туре 12 июня. Это те, кто набрал больше половины голосов пришедших на участки (и не менее 25% от общего числа зарегистрированных избирателей). В парламент уже прошли четыре депутата от левого альянса NUPES и один представитель президентского блока «Вместе!». В это воскресенье борьба идет в 572 округах.

►►► 12 июня во Франции — первый тур выборов парламента

Во втором туре 19 июня у блока президента Макрона есть кандидаты в более чем 400 округах. У левой коалиции NUPES — в 380-ти. Крайне правые Марин Ле Пен борются за депутатские места в более чем 200 округах. У традиционных правых «Республиканцев» и их союзников правоцентристов в финал вышли порядка 90 кандидатов.

В наибольшем числе округов (270) за депутатские места соперничают сторонники Макрона и кандидаты левых. В 108 округах во втором туре борьба идет между «макронистами» и «лепенистами». Левые кандидаты против крайне правых ведут борьбу еще за 62 депутатских места. Наконец, в десятках округов кандидатам правых противостоят либо сторонники Ле Пен (25 округов), либо представители левого блока (24 округа), либо сторонники президента (18 округов).

12 июня — новый рекорд неявки избирателей

Первый тур голосования 12 июня подтвердил тенденцию последних лет к снижению активности избирателей на выборах всех уровней. В минувшее воскресенье явка на выборах французского парламента едва достигла 47,5%.

Пять лет назад этот показатель был всего лишь на процент выше, а во втором туре парламентских выборов 2017 года на участки пришло менее 43% избирателей. Для сравнения: в 2012 году за своих депутатов проголосовали 55-57% французов. В прошлом на участки в день выборов парламента во Франции приходило более 60 процентов избирателей.

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