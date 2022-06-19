Выборы парламента Франции: простое большинство для Макрона, триумф левого блока и «исторический» результат партии Ле Пен

ФРАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

Подсчет голосов на выборах парламента Франции. Участок в городе Камбре на севере Франции 19/06/2022.

Во Франции прошел второй тур выборов парламента. Согласно предварительным результатам, сторонники президента Эмманюэля Макрона теряют абсолютное большинство в Национальном собрании, получая лишь простое большинство по числу депутатов. Коалиция левых партий NUPES становится главной оппозиционной силой в парламенте. Прогноз социологов на 20 часов: «макронисты» — от 200 до 260 мест в парламенте; левый блок — от 150 до 200 депутатов. Крайне правая партия Марин Ле Пен в парламент с «историческим» результатом проходит, получая от 60 до 102 мест. Правые «Республиканцы», потеряв позиции первой оппозиционной партии, сохраняют в Нацсобрании от 45 до 80 депутатов.

Реклама Читать далее

В 20 часов по парижскому времени во Франции закрылись последние избирательные участки, на которых в это воскресенье проходило голосование во втором туре парламентских выборов. Французы выбирали Национальное собрание, нижнюю палату парламента, в которой заседает 577 депутатов. Абсолютное большинство — минимум 289 депутатов.

В ожидании окончательных результатов голосования в одномандатных округах, в которых французы выбирают своих депутатов по мажоритарной системе, социологические институты публикуют свои прогнозы итогов выборов. Агентство France-Presse резюмирует прогнозы ведущих центров изучения общественного мнения.

Президентский блок «Вместе!» — 200 – 260 депутатов

— депутатов Блок левых партий NUPES — «Новый экологический и социальный народный союз» во главе с Жан-Люком Меланшоном — 150 – 200 депутатов

— «Новый экологический и социальный народный союз» во главе с Жан-Люком Меланшоном — депутатов Крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен (бывший Нацфронт) — 60 – 100 депутатов

(бывший Нацфронт) — депутатов Правые «Республиканцы» и правоцентристы — 45 – 80 депутатов

«Черное» воскресенье для блока Макрона

Сторонники переизбранного на второй срок президента потеряли абсолютное большинство в Национальном собрании, где в предыдущие пять лет президент Макрон имел поддержку почти 350 депутатов. Простое большинство по числу парламентариев не помешает главе государства назначить правительство своих сторонников, но усложнит проведение обещанной им политики и реформ. Для утверждения необходимых законов «макронистам» придется вести внутрипарламентские переговоры с депутатами от других сил в поисках ситуативных союзов.

Помимо общих неутешительных результатов, блок президента понес на этих парламентских выборах и отдельные знаковые потери. Поражение в своих округах потерпели некоторые близкие соратники Макрона и министры его правительства. Кристоф Кастанер, экс-глава МВД и бывший руководитель фракции партии президента в парламенте, проиграл выборы кандидату левого блока Лео Вальтеру (с результатом 48,5 против 51,5%). Поражение потерпел Ришар Ферран, председатель Национального собрания предыдущего созыва. Экс-спикера парламента победила социалистка Мелани Томен, кандидатка левого блока NUPES. В дуэли с кандидаткой крайне «Национального объединения» Кристин Ангран проиграла во втором туре министр здравоохранения Брижит Бургиньон.

Триумф французских левых партий: блок NUPES

Леворадикальный лидер Жан-Люк Меланшон, ставший инициатором объединения левых сил в единый фронт на нынешних выборах парламента, назвал итоги голосования «полным разгромом президентской партии». Меланшон, лидер крайне левой партии «Непокорная Франция», занявший третье место на выборах президента, рассчитывал на левое большинство в парламенте и пост премьер-министра.

В итоге «Новый экологический и социальный народный союз» французских левых становится главной оппозиционной силой в Национальном собрании. Вошедшие в него партии — «Непокорная Франция», «зеленые», Соцпартия и Компартия — радикально увеличили свое представительство в парламенте.

«Исторический прорыв» партии Марин Ле Пен

В крайне правом «Национальном объединении» (бывший Нацфронт) предварительные результаты нынешних парламентских выборов назвали «историческими». Десятки депутатов в Национальном собрании — качественный скачок по сравнению с выборами 2017 года, когда партии удалось провести в парламент всего восемь депутатов.

В этот раз сторонники Марин Ле Пен смогут сформировать собственную фракцию (для чего необходимо минимум 15 депутатов).

Марин Ле Пен, переизбранная депутатом парламента, пообещала, что ее партия станет «твердой» и «ответственной» оппозицией президентскому блоку.

У крайне правой партии, возглавляемой семейством Ле Пен, своя фракция была лишь однажды и в далеком прошлом (1986 – 88 годах). Тогда, благодаря (временному) изменению избирательной системы — на частично пропорциональную — Национальный фронт во главе с отцом Марин Жан-Мари Ле Пеном получил в парламенте 35 мест.

Дополняется

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться